"Муніципальній варті" пропонують виділити ще 8, 8 млн. грн

Рішення буде винесено на сесії Білоцерківської міської ради. Метою програми є покриття видатків, пов’язаних з виконанням делегованих органом місцевого самоврядування повноважень та завдань щодо здійснення контролю, які передбаченні даним документом.

Раніше виконавчий комітет делегував "Муніципальній варті" і уповноважив її працівників на складання протоколів про вчинення ряду адміністративних правопорушень на території Білої Церкви. Антимонопольний комітет встановив, що виконання делегованих функцій, які не несуть за собою отримання прибутку відповідно до статуту підприємства, можуть бути компенсовані органами місцевого самоврядування. Зокрема, мова йде про складання адміністративних протоколів про порушення в сфері благоустрою, демонтажу відповідних тимчасових споруд та МАФів та ін

Керуючий справами Сергій Постівий, який доповідав це питання, зауважив, що за його підрахунками на демонтаж 30 МАФів потрібно приблизно 480 тис. грн. Але власник МАФу, який буде демонтовано, зобов'язаний компенсувати бюджету міста ці витрати. Таким чином, кошти повернуться частково. Адже будуть такі власники МАФів, які не збираються повертати свої кіоски та сплачувати за їх демонтаж. Тож "Муніципальна варта" мусить мати якийсь бюджет на такі випадки. До того ж кошти потрібні для іншої роботи: нагляду за благоустроєм, накладанням штрафів тощо.

Програма розроблена на три роки, передбачений обсяг фінансування становить 8805,0 тис. грн

Цікаво, а чим тепер займатиметься КП "Інспекція з благоустрою", яке також мало право демонтувати кіоски...І чи треба два комунальних підприємства зі схожими функціями?