Обрали нових заступників мера, а "Білоцерківводі" відмовили

27 вересня відбулася 57 сесія Білоцерківської міської ради, на якій розглянули низку питань. Зокрема, заслухали звіт начальника поліції Білої Церкви та керівника Білоцерківської місцевої прокуратури, які розповіли про кількість злочинів, їх характер та результати боротьби з правопорушниками. Затвердили на посадах заступників міського голови Анатолія Кравця (сфера ЖКГ) та Катерину Литвиненко (гуманітарна сфера), прийняли положення про соціальне замовлення тощо.

Ігор Гейло, попри те, що іменинник, на сесію прийшов і питання учасників АТО відстоював

А от питання про скорочення відділу організаційно-правової роботи у складі Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та переведення 4 працівників на аналогічну роботу в управління соціального захисту населення БМР зняли з розгляду, адже на передсесійну комісію прийшли учасники АТО та матері і дружини учасників АТО, які виступили категорично проти такого переведення. З їх слів, центр нормально працює, надає всебічну підтримку воїнам, з ними по-людськи спілкуються, у той час, як в управлінні соцзахисту нібито такої уваги до них не проявляють. Тому депутати з ініціативи Ігора Гейла вирішили розібратися з цим питанням детальніше.

Також не всі рішення, які стосувалися ТОВ «Білоцерківвода», були прийняті на сесії. Рішення про повернення майна, яке рік тому концесіонер віддав на баланс «Агенції стратегічного розвитку» як непотрібне, а тепер просив повернути йому назад, депутати підтримали. Концесіонер виявилося зробив інший план реконструкції каналізаційних очисних систем і тепер непотрібне майно знову знадобилося. Хоча рік воно не було на балансі ТОВ «Білоцерківвода», а відтак на нього не сплачувався концесійний платіж.

Василь Савчук висловив побоювання, що поліпшене майно так і залишеться у власності концесіонера

По двом іншим питанням відмовили. Мова йде про погодження інвестиційної програми ТОВ «Білоцерківвода» на 2017 та 2018 рік зі змінами. Розгорілася суперечка між мером Геннадієм Диким, технічним директором ТОВ «Білоцерківвода» Олексієм Пахольчуком з одного боку та депутатами з іншого. «Якщо ми хочемо, щоб все те, що концесіонер зробив як поліпшення майна водоканалу, лишалося у власності громади, потрібно вносити зміни у інвестиційну програму при концесійному договорі. А зараз вони хочуть свої роботи з покращення майна цим рішенням затвердити на сесії. Таким чином, після завершення договору концесії замінені труби залишаться у власності концесіонера або місто має за них заплатити концесіонеру. Я би просив колег з усією відповідальністю до цього питання підійти, хоча я розумію, що вас нагибають по політичній партії, особливо «Самопоміч» для того, щоб це підприємство пожиттєво було у концесіонера, а не на 15 років, як передбачено договором», - заявив депутат та колишній міський голова Василь Савчук.

Володимир Бабенко висловив думку, що вартість труби (за якою сперечається ТОВ "Білоцерківвода" та ТОВ "Новація") була значно завищена, а відтак це впливає на тариф на воду та водовідведення

Мер Геннадій Дикий нервово зауважив Василю Савчуку, що це неправда і не треба було здавати водоканал у концесію, затим вибіг на перекур. Директор ТОВ «Білоцерківвода» Олексій Пахольчук та юрист підприємства запевняли депутатів, що ця інвестиційна програма інша, вона потрібна лише для НКРЕКП для затвердження тарифу. З їх слів виходило, що є дві інвестиційні програми: до договору концесії та для НКРЕКП для затвердження тарифу.

Василь Савчук на це не погоджувався та додав, що водоканал здавали в концесію не від хорошого життя. «Підприємство було прийняте з обласної власності із заборгованістю 30 млн. грн, заблоковані рахунки, не виплачувалася заробітна плата. І його довели «до ручки» ті люди, які зараз стоять в керівництві обласної ради. Це сьогодні жирують, а тоді дефіцит бюджету був такий, що два місяці бюджетникам не виплачували зарплати. І треба було шукати якийсь вихід, щоб була вода і каналізація в місті. Шлях концесії – правильний, він є у всіх країнах Європи. А те, що я сказав, що є загроза зробити концесію пожиттєвою, то я в цьому глибоко переконаний. Сьогодні ми з бюджету даємо гроші концесіонеру на ремонт труб і вони ще нас переконують, що правильно все роблять», - зауважив Василь Савчук.

Ця дорога на Залізничному масиві стала каменем спотикання між владою та громадою

Також зняли з розгляду затвердження детального плану на Залізничному селищі, де знаходяться садові товариства. Цей детальний план мав би стати підсумком тривалої (1, 5 року) дискусії дачників та міської влади щодо будівництва дороги, яку по їх дачам проклали на новому Генплані.

Нагадаємо, 26 січня 2017 року на засідання сесії завітали білоцерківці, що мешкають на вулицях Панфілова, Ватутіна, 2-Інтернаціональній, 2-Коцюбинській, провулку Карбишева, провулку Сухоярському, а також ті, хто має дачі у кооперативах «Радуга», «Першотравневець», «Ветеран», «Дружба», щоб висловити своє обуренням планами прокласти через їх будинки і городи магістральну дорогу. Ця дорога була нанесена на новий Генплан. Про її існування люди дізналися випадково, коли один із дачників пішов в управління містобудування та архітектури з проханням отримати необхідні документи для приватизації своєї земельної ділянки. Управління дозволило приватизувати з п’яти лише три сотки, а решта, мовляв, піде на будівництво дороги.

З того часу відбулося кілька зустрічей та засідань земельної комісії. Розробники Генплану зізналися, що дорогу нанесли вже після громадських обговорень на прохання управління містобудування та архітектури. Також вони пояснили, що ширину дороги можна зменшити на етапі розробки детального плану. У минулому році архітектурне бюро «Аркада» взялося розробляти цей детальний план, пройшовши по території садових товариств. Когось із дачників цей план влаштував, а комусь по ньому все одно доведеться переставляти огорожі, а то й розбирати гаражі, адже вони вже будуть за межами червоних ліній. Та й не розуміють садоводи, чому з їх території намагаються зробити міську забудову з каналізацією, водогоном, широкими дорогами. Вони хочуть лишатися дачниками.

У січні 2017 року дачники та жителі Залізничного селища прийшли з протестом проти дороги до міськради

Але після тривалих дискусій нібито необхідні вимоги управління містобудування та архітектури в детальний план були внесені. І тому рішення винесли на сесію. Ще б пак, влада міста обіцяла затвердили цей детальний план ще у ІІІ кварталі 2017 року.Але, як виявилося, план знову має проблемні ділянки. «На детальному плані нанесене парковка на 236 паркомісць всередині нашого дачного кооперативу «Першотравневець» приблизно на території 10 ділянок. Тобто ці садоводи вже не зможуть приватизувати свої земельні ділянки, тому що на їх місці має бути паркова. Хоча у нас є всі законні права на цю землю. У радянські часи садоводам було виділено трьома рішеннями ділянки площею по 6, 3 га, 2, 05 га та 1, 35 га відповідно. Я це показував архітектуру Аркадію Дубіку, який розробляв детальний план, але мене не хочуть слухати. Проклали нам дорогу 8 м там, де зараз ширина дороги 4 м. Це значить, що дачники, якщо і зможуть приватизувати свої ділянки, то тільки до червоних ліній, тобто не наявні 6 соток, а 5 чи 4, а частину території просто відрізають під дорогу. Ми хочемо залишатися садовими товариствами, а влада нас тягне в міську забудову. Мер каже, що там самозахоплення землі, що ми вийшли за червоні лінії. Так червоні лінії були затверджені вперше в Білій Церкві у 2015 році, а нам землю видавали в 60-80 роках минулого століття. Які червоні лінії можуть йти посеред садового товариства?», - пояснив Євген Волинець, голова товариства «Першотравневець». Підтримали садоводів і депутати Володимир Панасов та Володимир Вовкотруб. Тож детальний план пішов знову на довивчення.

Хтось депутатам підготував гостинчики

І, насамкінець, депутати розглянули земельні питання. Зокрема, про продаж земельних ділянок для 17 суб’єктів господарювання, чиї будівлі знаходяться на цій землі. Було підтримано лише троє рішень. При цьому міський голова Геннадій Дикий вже навіть не згадує про свою обіцянку продавати земельні ділянки з аукціону.