Міська влада оштрафувала матір з дитиною за парковку на газоні

"Це був вимушенйи крок, адже я не мала можливості під'їхати до свого під"їзду. У нас взагалі немає можливості під'їхати до під'їзду ані швидкій, ані пожежній, ані іншим жителям будинку, бо немає заїзду з боку вул. Я. Мудрого. Коли я під'їхала, то біля воріт стояла машина, з якої щось вивантажували, а в мене в салоні машини була маленька дитина, якій немає ще 2 років. Я вимушена була зупинити там машину і побігти з дитиною додому. Залишити машину на проїжджій частині я не могла, бо там вузька дорога. Я дуже розраховую, що мені і сусідам допоможуть на виконкомі вирішити питання під'їзду до свого двору", - сказала Марина Єльцова.
Чому Інспекція з благоустрою не помічає цих "майстрів паркування" біля виконкому?
Виявилося, що жінка вже зверталася в управління містобудування та архітектури БМР щодо вирішення цього питання. Проте отримала лише викопіювання. Що далі з цим робити, вона не знає. Керуючий справами Сергій Постівий запропонував зменшити штраф до 340 грн, враховуючи, що у жінки на утриманні є малолітня дитина. А також порадив жінці знову звернутися в управління містобудування та архітектури. До слова, будинок, де мешкає порушниця, знаходиться на утриманні ЖЕК-6.
Такі рішення виконкому просто викликають подив. Адже, по-перше, порушників паркування по місту дуже багато. Навіть біля приміщення міськради машини ставлять на тротуарі, тільки їх чомусь не помічає "Інспекція з благоустрою". До слова, це комунальне підприємство вже більше року не може виконати ще одне рішення виконкому (від 14 березня 2017 року): про демонтаж МАФу, де продають спиртне на розлив по вул. Челюскінців, на діяльність якого постійно скаржаться мешканці вулиці. Напевно, сил і розуму як в "Інспекції з благоустрою", так і в членів виконкому вистачає боротися лише проти жінок з дітьми...