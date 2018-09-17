Міська влада оштрафувала матір з дитиною за парковку на газоні

25 вересня на засіданні виконкому БМР розглядали скаргу Марини Єльцової, яку адміністративна комісія при виконкомі оштрафувала на 1360 грн за паркування авто на зеленій зоні біля її будинку по вул. Я. Мудрого. Жінка пояснювала, що біля її будинку немає можливості під'їхати до під'їзду та просила членів виконкому вирішити це питання. Проте Марину Єльцову все одно оштрафували.

"Це був вимушенйи крок, адже я не мала можливості під'їхати до свого під"їзду. У нас взагалі немає можливості під'їхати до під'їзду ані швидкій, ані пожежній, ані іншим жителям будинку, бо немає заїзду з боку вул. Я. Мудрого. Коли я під'їхала, то біля воріт стояла машина, з якої щось вивантажували, а в мене в салоні машини була маленька дитина, якій немає ще 2 років. Я вимушена була зупинити там машину і побігти з дитиною додому. Залишити машину на проїжджій частині я не могла, бо там вузька дорога. Я дуже розраховую, що мені і сусідам допоможуть на виконкомі вирішити питання під'їзду до свого двору", - сказала Марина Єльцова.

Чому Інспекція з благоустрою не помічає цих "майстрів паркування" біля виконкому?

Виявилося, що жінка вже зверталася в управління містобудування та архітектури БМР щодо вирішення цього питання. Проте отримала лише викопіювання. Що далі з цим робити, вона не знає. Керуючий справами Сергій Постівий запропонував зменшити штраф до 340 грн, враховуючи, що у жінки на утриманні є малолітня дитина. А також порадив жінці знову звернутися в управління містобудування та архітектури. До слова, будинок, де мешкає порушниця, знаходиться на утриманні ЖЕК-6.

Такі рішення виконкому просто викликають подив. Адже, по-перше, порушників паркування по місту дуже багато. Навіть біля приміщення міськради машини ставлять на тротуарі, тільки їх чомусь не помічає "Інспекція з благоустрою". До слова, це комунальне підприємство вже більше року не може виконати ще одне рішення виконкому (від 14 березня 2017 року): про демонтаж МАФу, де продають спиртне на розлив по вул. Челюскінців, на діяльність якого постійно скаржаться мешканці вулиці. Напевно, сил і розуму як в "Інспекції з благоустрою", так і в членів виконкому вистачає боротися лише проти жінок з дітьми...