Пакунок малюка роздають уже в 6 областях України

таном на 17 вересня року від Управління ООН з обслуговування проектів (ЮНОПС) щодо забезпечення соціального захисту та відповідального батьківства в Україні сім областей України почали отримувати «Пакунки малюка» для передачі породіллям, а саме: Запорізька, Миколаївська, Полтавська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька та Черкаська області.

Органами соціального захисту населення у тих областях, які отримали «Пакунки малюка», вже розпочато роботу щодо доставки одноразової натуральної допомоги жінкам, які народили дитину та були виписані з пологових будинків у першій половині вересня 2018 року.

До зазначених областей поставлено 2494 «Пакунки малюка», з яких 411 пакунків вже передані породіллям.

Нагадуємо, що з метою реалізації пілотного проекту Уряду із надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги «Пакунок малюка» Міністерством соціальної політики України видано відповідний наказ.

«Пакунок малюка» є безповоротною адресною соціальною допомогою та видаватиметься по одному на кожну дитину. Отримати його зможуть мати, батько, родичі або патронатний вихователь новонародженої дитини.

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