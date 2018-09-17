Пакунок малюка роздають уже в 6 областях України

Органами соціального захисту населення у тих областях, які отримали «Пакунки малюка», вже розпочато роботу щодо доставки одноразової натуральної допомоги жінкам, які народили дитину та були виписані з пологових будинків у першій половині вересня 2018 року.
До зазначених областей поставлено 2494 «Пакунки малюка», з яких 411 пакунків вже передані породіллям.
Нагадуємо, що з метою реалізації пілотного проекту Уряду із надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги «Пакунок малюка» Міністерством соціальної політики України видано відповідний наказ.
«Пакунок малюка» є безповоротною адресною соціальною допомогою та видаватиметься по одному на кожну дитину. Отримати його зможуть мати, батько, родичі або патронатний вихователь новонародженої дитини.
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