Конституційний Суд України визнав неконституційними обмеження або скасування пільг особам, які постраждали від аварії на ЧАЕС. Яких категорій громадян це стосується? Роз'яснює Білоцерківське об’єднаного управління ПФУ Київської області.

Рішенням Конституційного суду України від 17.07.2018 №1-11/2018 (3830/15) визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), деякі пункти і підпункти розділу І ЗУ «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28.12.2014 № 76-VIII, статті 30 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 №796-ХІІ, статті 53 (крім її назви) і 60 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 №796-ХІІ у редакції Закону України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28.12.2014 № 76-VIII.

Згідно з рішенням Конституційного суду України застосуванню підлягає стаття 53 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 № 796-ХІІ у редакції до внесення змін Законом України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28.12.2014 № 76-VIII:

«Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, та щомісячна компенсація сім’ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи виплачуються повністю незалежно від заробітку, пенсії чи іншого доходу».

Відповідно до ст. 50, 51 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (зі змінами) особам, віднесеним до категорії 1 та 2, 3, 4, призначається щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом міністрів України.

На сьогодні це постанова КМУ № 1210 «Про підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, виплачується у таких розмірах:

1) особам, що належать до І категорії:

з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС:

особам з інвалідністю I групи – 474,5 грн;

особам з інвалідністю II групи – 379,6 грн;

особам з інвалідністю III групи – 284,7 грн;

для інших осіб з інвалідністю, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою:

особам з інвалідністю I групи – 341,64 грн;

особам з інвалідністю II групи – 227,76 грн;

особам з інвалідністю III групи – 170,82 грн;

2) особам, що належать до категорій 4 – 56,94 грн.

Виплата додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю, проводиться у повному обсязі. Додатково звертатися до органів Пенсійного фонду України не потрібно.

Т.Федорчук,

заступник начальника відділу обслуговування громадян

Білоцерківського об’єднаного управління ПФУ Київської області