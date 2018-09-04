Депутати проголосували за відкриття школи мистецтв №3

Отже, місто отримало обласну субвенцію у розмірі 19, 5 млн. грн на реконструкцію теплових вводів у дитячих садочках та реконструкцію двох котелень за адресою вул. Гончара, 1 та Павліченко, 20. При цьому місто також має виділити кошти для співфінансування цих робіт у розмірі 6, 4 млн. грн.
Депутати затвердили 110 238 грн для компенсації 40% кредиту, які взяли ОСББ на енергоефективні заходи. Ці кошти підуть на два будинки – О. Гончара, 11 та Некрасова, 46а. Саме ці ОСББ змушені були покривати кредит за власні кошти, хоча розраховували на компенсацію з боку міста за програмою підтримки ОСББ, ЖБК, співвласників багатоквартирних будинків та управителів багатоквартирних будинків в м. Біла Церква на 2016-2020 р. По цій програмі на цей рік було закладено 1, 2 млн грн, проте їх не вистачило. Тому довелося віднайти ще 110 тис грн.
Також було виділено 200 000 грн. для проведення поточного ремонту пішохідного мосту через р. Рось в районі вул. В.Стуса за рахунок фінансування освіти.
Мер Геннадій Дикий доводить свою правоту "сімейному клану" Павлових та їх однодумцям
Затим депутати підтримали рішення про створення школи мистецтв №3 на базі музичної школи №3, чим викликали спротив частини викладацького колективу школи на чолі з керівництвом закладу. Відтак після завершення сесії педагоги кричали: «Ганьба депутатам», «Ганьба меру».
А також звільнили з посади заступника міського голови Ольгу Бакун за згодою сторін. Ольга Бакун – не перший заступник міського голови, який звільнився. Перед цим звільнилася Ольга Настіна, яка відповідала за гуманітарну сферу і до сих пір міський голова Геннадій Дикий спокійно обходиться без профільного заступника. Ще раніше звільнилися керуючий справами Максим Свірський, заступник з питань ЖКГ Сергій Пахольчук, заступник з міжнародних зв’язків Володимир Хмурич, заступник з питань капітального будівництва Віктор Яровий.
Після розгляду ще двох земельних питань, позачергова сесія завершилася.