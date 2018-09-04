Депутати проголосували за відкриття школи мистецтв №3

6 вересня відбулося позачергове засідання 56 сесії БМР, на якому внесли зміни до бюджету, виділили кошти на компенсацію кредитів, які взяли ОСББ на проведення енергоефективних заходів та прийняли рішення про створення школи мистецтв №3, а також звільнили одного заступника міського голови.

Отже, місто отримало обласну субвенцію у розмірі 19, 5 млн. грн на реконструкцію теплових вводів у дитячих садочках та реконструкцію двох котелень за адресою вул. Гончара, 1 та Павліченко, 20. При цьому місто також має виділити кошти для співфінансування цих робіт у розмірі 6, 4 млн. грн.

Депутати затвердили 110 238 грн для компенсації 40% кредиту, які взяли ОСББ на енергоефективні заходи. Ці кошти підуть на два будинки – О. Гончара, 11 та Некрасова, 46а. Саме ці ОСББ змушені були покривати кредит за власні кошти, хоча розраховували на компенсацію з боку міста за програмою підтримки ОСББ, ЖБК, співвласників багатоквартирних будинків та управителів багатоквартирних будинків в м. Біла Церква на 2016-2020 р. По цій програмі на цей рік було закладено 1, 2 млн грн, проте їх не вистачило. Тому довелося віднайти ще 110 тис грн.

Також було виділено 200 000 грн. для проведення поточного ремонту пішохідного мосту через р. Рось в районі вул. В.Стуса за рахунок фінансування освіти.

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Затим депутати підтримали рішення про створення школи мистецтв №3 на базі музичної школи №3, чим викликали спротив частини викладацького колективу школи на чолі з керівництвом закладу. Відтак після завершення сесії педагоги кричали: «Ганьба депутатам», «Ганьба меру».

А також звільнили з посади заступника міського голови Ольгу Бакун за згодою сторін. Ольга Бакун – не перший заступник міського голови, який звільнився. Перед цим звільнилася Ольга Настіна, яка відповідала за гуманітарну сферу і до сих пір міський голова Геннадій Дикий спокійно обходиться без профільного заступника. Ще раніше звільнилися керуючий справами Максим Свірський, заступник з питань ЖКГ Сергій Пахольчук, заступник з міжнародних зв’язків Володимир Хмурич, заступник з питань капітального будівництва Віктор Яровий.

Після розгляду ще двох земельних питань, позачергова сесія завершилася.