Кому потрібне ще одне комунальне ЗМІ?

30 серпня під час сесії на розгляд депутатів БМР виноситься проект рішення про створення нового комунального підприємства - телерадіоорганізація "Місто". Функціонуватиме підприємство на базі Білоцерківського радіомовлення. Незалежно від рішення депутатів, міська влада вже встигла заплатити 25 тис грн за розробку логотипу ТРК та за консультації по його створенню. Навіщо тоді депутати?

Половину редакційної ради ТРК призначатимуть депутати БМР, а половину - редакція. До складу ради входить міський голова Геннадій Дикий та керуючий справами Сергій Постівий. У вас ще є сумніви в тому, що це комунальне телебачення та радіо зможе показати проблеми нашого міста, які ніяк не помічає міська влада?

До того ж невідомий обсяг фінансування нового комунального підприємства. На передсесійних комісіях було озвучено лише, що для придбання ліцензії на цифрове телебачення потрібно 110 тис грн, на ФМ- станцію - 115 тис грн., на переоформлення ліцензії проводового радіомовлення - 2, 5 тис. грн. На статутний капітал підприємства виділяється ще 900 тис грн. Скільки потрібно на придбання обладнання, утримання персоналу, депутатам не кажуть.

Здавалося б, що поганого у тому, що міська влада хоче розповідати про свої досягнення? Але, по-перше, у міської влади Білої Церкви є два комунальних підприємства, які цю функцію виконують, а саме: газета "Громадська думка" (за 2018 рік профінансовано з міського бюджету на суму 129 500) та Білоцерківське радіомовлення ( за 2018 рік профінансовано з міського бюджету на суму 41 895). По-друге, міська влада у квітні 2018 року замовляла виготовлення сюжетів для 112 каналу і за ці послуги разом проплатила 190 296 грн бюджетних грошей.

До того ж кожен бажаючий білоцерківець може побачити виступити депутатів у прямому ефірі, адже йдуть трансляції засідань профільних депутатських комісій, передсесійних засідань, виконкому тощо. Зрештою функціонує офіційний сайт Білоцерківської міської ради.

Чи не краще на умовах конкурентних торгів, хоча б через майданчик Prozorro, замовляти розміщення інформаційних матеріалів в існуючих місцевих ЗМІ? До відома білоцерківців: у місті виходить 6 газет, діє телеканал, розмістити рекламу можна на 9 ФМ-станціях та як мінімум трьох сайтах міських новин. Проте міський голова Геннадій Дикий з січня 2018 року не провів жодної прес-конференції, а його підлеглі та керівники комунальних підприємств не можуть вчасно надати відповіді на журналістські запити.

То навіщо міській владі ще одне комунальне підприємство? Нема на що витратити бюджетні кошти? Чи готують майданчик для політичної реклами перед виборами?

P.S. Створення комунального ЗМІ відбувається у той час, коли в Україні вже третій рік триває процес роздержавлення комунальних та державних ЗМІ. Реформування преси — одна із ключових медіареформ в Україні, яка має позбавити місцеві газети фінансової та змістовної залежності від органів влади. Виведення державних і комунальних підприємств із числа засновників друкованих ЗМІ має унеможливити подальший вплив чиновників на редакційні політики видань та використання газет як адмінресурсу для агітації та піару. Цей процес має завершитися до кінця 2018 року.