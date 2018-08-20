Музичну школу №2 планують виселити

Школу чиновники хотіли переселити у три класи загальноосвітньої школи №7, але остаточного рішення ще немає. Наміри влади переселити школу з’явилися ще навесні. Хоча педагоги та батьки учнів проти цього. До навчального року лишилося менше двох тижнів, а влада міста не може визначитися, де ж будуть навчатися учні школи №2.

До вирішення конфліктної ситуації долучилися навіть народні депутати України Сергій Каплін та Олександр Марченко. 14 серпня вони разом з педагогами, батьками учнів та владою міста ще раз обговорили це питання. Та знайти порозуміння не вдається. Міський голова Білої Церкви стоїть на своєму: школа знаходиться в аварійному приміщенні і її треба висилити. При цьому рівноцінного приміщення ніхто не пропонує. Мовляв, тимчасово будуть вчитися в загальноосвітній школі, поки інвестор не збудує новий будинок, де на першому поверсі розмістять школу. Батьки і вчителі у ці казки не вірять.

Під час обговорення майбутнього двох музичних шкіл №2 та №3 яблуку ніде було впасти

Напередодні до музичної школи №2 завітала комісія з метою перевірити, чи готова школа до нового навчального року. «Ми не знаємо результатів роботи комісії, вони будуть в акті. Проте я здогадуюся, що там нічого хорошого не напишуть. Походили по класах, вони чисті, акуратні, але санітарна служба казала, що все погано. Тому ми нічого доброго від цієї комісії не можемо чекати», - вважає Світлана Корнійчук, педагог школи №2. «Насправді школа могла б ще трохи потерпіти, бо це не хата-мазанка, а дерев’яна будівля. Не збудувавши нове, не требу руйнувати старе», - каже Ігор Шерехора, голова батьківського комітету музшколи №2. Заступник міського голови Валерій Гнатюк запевняє, що школу планували ремонтувати ще 10 років тому, але там буцімто немає фундаменту, тож ремонту будівля не підлягає. Батьки та вчителі обурювалися таким твердження та зазначали, що комісія навіть не спускалася до підвалу, щоб оглянути фундамент.

Оскільки порозуміння знайти не можуть, будуть просити допомоги у Мінкульту та Міносвіти, а також залучати до розгляду комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення. Робоча групи за участю народних депутатів пообіцяла підготувати угоду щодо збереження робочих місць для трудових колективів музичних шкіл №2 та №3, а також долучити незалежних експертів, щоб вивчити висновок експертизи будівлі, де розташована музшкола №2 на предмет, чи немає там порушень. За потреби буде проведена незалежна експертиза стану будівлі.

Проте на все це треба час. А його вже немає. 1 вересня на носі, а розуміння, де навчатимуться діти, у місцевої влади відсутнє.