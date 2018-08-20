Пошкодили авто через погану дорогу – місцева влада відшкодує збитки

Українські водії не платитимуть за пошкодження машин через стан доріг зі своєї кишені.

Таке рішення було прийнято Верховним Судом України в ході розгляду справи №373/1281/16-ц, в якій власник автомобіля «Renault Lodgy» вимагав компенсацію 38 тисяч 435 гривень від Переяслав-Хмельницької міської ради Київської області.

Суд не лише задовольнив позов власника автомобіля, зобов'язавши міську раду виплатити йому компенсацію, але й, по суті, створив важливий правовий прецедент, завдяки якому власники транспортних засобів зможуть у подальшому відшкодовувати збитки, завдані їм поганими дорогами, за які відповідають місцеві ради.

На жаль, дорожньо-транспортні пригоди через незадовільний стан доріг в Україні не рідкість. Відповідно до законодавства водії мають право на відшкодування збитків, завданих внаслідок невідповідності стану автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів вимогам безпеки руху у порядку, визначеному законом.

Головне територіальне управління юстиції у Київській області доводить до Вашого відома, що органами, на які покладено обов’язок відшкодовувати такі збитки, є органи місцевого самоврядування. У їх віданні знаходяться вулиці і дороги міст та інших населених пунктів, вони здійснюють загальне управління їх функціонуванням та розвитком і відповідають за роботи з їх проектування, будівництва, реконструкції, ремонту та утримання.

Тож якщо ваше авто зазнало ушкоджень внаслідок поганого стану дороги, вимагайте від органу місцевого самоврядування компенсації завданої шкоди. Суд на вашій стороні!

ГТУЮ в Київській області