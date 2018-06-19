У Білій Церкві буде діяти нове комунальне підприємство з теплопостачання

21 червня на сесії Білоцерківської міської ради депутати вирішили створити ще одне комунальне підприємство, а саме: КП «Білоцерківську енергетичну компанію», яка покликана надавати послуги з обігріву масиву Леваневського в опалювальний сезон. Статутний капітал новоствореної організації – 1 млн. грн. Це не так багато, якщо порівнювати з «Муніципальною вартою», на створення якої відразу з міського бюджету витрачено 5 млн. грн.

Нова організація займатиметься наданням послуг з централізованого опалення, пари, та підігріву води на гаряче водопостачання для населення, бюджетних установ і організацій та інших споживачів незалежно від форм власності, для яких джерелом теплопостачання є Теплоелектроцентраль. Так записано в статуті новоствореного комунального підприємства. Тобто, головне завдання цього підприємства – робота зі споживачами на масиві Леваневського, які отримують тепло від ТЕЦ.

Наразі діє така схема опалення масиву: Тепломережа закуповує газ, передає його ТЕЦ для переробки на електроенергію, побічним продуктом чого є пара. Саме вона йде на опалення масиву. При цьому абоненти платять за опалення не безпосередньо ТЕЦ, а Тепломережі. Згідно чинного законодавства Тепломережа всі отримані прибутки має в першу чергу направити на оплату вартості спожитого газу, а решту – на інші цілі. Відтак, ТЕЦ отримує оплату за перероблений газ не відразу, а зі значним запізненням. Нове комунальне підприємство спрощує цю схему, адже газ буде закуповувати саме воно. Тарифи для нового підприємства також буде встановлювати НКРЕКП. Таким чином, у місті буде функціонувати два комунальних підприємства, які зможуть конкурувати по вартості опалення між собою.

Підприємство, за задумом депутатів, зможе залучати кошти на модернізацію труби «ТЕЦ-місто» на умовах державно-приватного партнерства. А за проектно-кошторисною документацією на це потрібно 339 млн. грн. Цікаво, що раніше міський голова Геннадій Дикий дякував народному депутату Хвічі Мепарішвілі за те, що він домігся включення в программу державного бюджету коштів на реконструкцію труби у розмірі 300 млн. гривен. При цьому, на сесії заступник міського голови Валерій Гнатюк зазначив, що ці 339 мл.н грн ще треба десь знайти. То їх заклали в бюджет чи ні? Якщо їх виділять з бюджету, можливо, саме для освоєння цієї суми створюється нове комунальне підприємство.

Але не виключений ризик того, що «Білоцерківська енергетична компанія», не отримуючи у повному обсязі від споживачів оплати за надані послуги з опалення, незабаром може звернутися до міської ради з проханням виділити їм поворотну чи безповоротну фінансову допомогу, як це робить Тепломережа.

Цікаво також, як вплине на господарську діяльнсть КП “Білоцерківтепломережа” новий конкурент, якому відійде третина абонентів міста. Адже всі пам'ятають, як міський голова Геннадій Дикий заявляв, що Тепломережа не буде постачати гарячу воду, оскільки значна кількість споживачів перестали користуватися цієї послугою, а тому підприємству не вигідно підігрівати воду. Чи не станеться так, що Тепломережі, після втрати абонентів масиву Леваневського, не вигідно буде займатися навіть опаленням?