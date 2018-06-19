Музичні школи №2 та №3 продовжують працювати

21 червня на засіданні Білоцерківської міської ради депутати вирішили зняти з порядку денного питання про ліквідацію музичної школи №2 та музичної школи №3. Хоча батьки та педагоги обох шкіл вимагали розглянути це питання та не підтримати його.

Вкотре біля мерії грала музика. Це не тому, що депутатів Білоцерківської міської ради вирішили зустрічати як почесних гостей – з оркестром. Ні. Просто вчителі, учні музичних шкіл №2 та №3, які влада міста вирішила ліквідувати, таким чином привертають увагу до своєї проблеми. На засідання сесії навіть приїхали журналісти каналу СТБ.

Депутати Білоцерківської міської ради вирішили вдруге зняти з розгляду проект рішення про ліквідацію обох музичних шкіл та створення на їх базі мистецьких шкіл №2 та №3.

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При цьому присутні в залі педагоги просили дати слово голові профспілки музичної школи №3. А батьки вимагали врешті-решт розглянути питання та винести рішення щодо подальшої долі двох навчальних закладів.

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Та, мабуть, побачивши, що у залі присутні журналісти СТБ, міські депутати разом з головою міста вирішили не озвучувати на всю Україну рішення про ліквідацію музичних шкіл і зняли його з порядку денного.

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Але це не означає, що до нього не повернуться на черговій чи позачерговій сесії. Тож за увертюрою чекаємо на "другу частину Марлезонського балета".