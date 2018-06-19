Музичні школи №2 та №3 продовжують працювати

Вкотре біля мерії грала музика. Це не тому, що депутатів Білоцерківської міської ради вирішили зустрічати як почесних гостей – з оркестром. Ні. Просто вчителі, учні музичних шкіл №2 та №3, які влада міста вирішила ліквідувати, таким чином привертають увагу до своєї проблеми. На засідання сесії навіть приїхали журналісти каналу СТБ.
Депутати Білоцерківської міської ради вирішили вдруге зняти з розгляду проект рішення про ліквідацію обох музичних шкіл та створення на їх базі мистецьких шкіл №2 та №3.
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При цьому присутні в залі педагоги просили дати слово голові профспілки музичної школи №3. А батьки вимагали врешті-решт розглянути питання та винести рішення щодо подальшої долі двох навчальних закладів.
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Та, мабуть, побачивши, що у залі присутні журналісти СТБ, міські депутати разом з головою міста вирішили не озвучувати на всю Україну рішення про ліквідацію музичних шкіл і зняли його з порядку денного.
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Але це не означає, що до нього не повернуться на черговій чи позачерговій сесії. Тож за увертюрою чекаємо на "другу частину Марлезонського балета".