У Білій Церкві ОСББ можуть отримати непідйомний податок

«Борітеся – поборете, вам бог помагає», - писав Тарас Шевченко. Ці його слова як ніколи актуальні для платників податків Білої Церкви, зокрема ОСББ та ЖБК, яких влада міста вирішила загнати в податкові борги.

13 червня відбувся круглий стіл, на якому обговорили ставки податків та зборів на 2019 рік. Остаточне рішення по податкам прийме міська рада на сесії 21 червня. Власне, відразу можна відмітити, що круглий стіл був схожий на монолог одного актора, бо левову частку часу говорив лише заступник міського голови Валерій Гнатюк.

Депутати, які прийшли на круглий стіл, змушені були його покинути, так і не дочекавшись часу для виступів та запитань. Встигли виступили лише один голова ОСББ та представник заводу «Еталон».

Валерій Гнатюк довго і розлого розповідав про те, які будуть ставки, чому міська влада повинна приймати максимальні розміри та які є способи цього уникнути. На зустріч прийшло чимало представників ОСББ та ЖБК, які вражені інформацією про те, що наступного року їм пропонується платити податок у розмірі аж 3% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. Цього року вони сплачують 0, 51% і навіть такий розмір став для багатьох голів ОСББ та ЖБК непідйомною сумою.

«Податок 0, 51% для нашого ОСББ потягнув на 15 тис грн. При ставці 3%, ми змушені будемо заплатити 90 тис. грн. У нас вивіз сміття, електропостачання будинку, утримання ліфтів тощо на рік обходиться в 70 тис грн. І при цьому ми повинні сплатити 90 тис. грн податку! Ми взяли «теплий кредит» в Ощадбанку для заміни 62 вікон у будинку на енергозберігаючі у розмірі 144 тис. грн. Як ми повернемо кредит, якщо на нас накладуть такий податок? Тому наша пропозиція та інших ОСББ до пункту 02.03 «Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку » внести зміни: замість 3% поставити 0, 01%. Будь-які зекономлені гроші витратимо на ремонти», - розповіла під час кругового столу Тамара Гончар, голова ОСББ «Некрасова, 46 а».

Такої ж точки зору казначей ЖБК «Слава» Лідія Лиховід. «Раніше ми сплачували 226, 250 грн, цього року змушені заплатити у 25 раз – 6870 грн! Ми ці гроші взяли з тих сум, які потрошку збирали на поточні ремонти. Ще й нам нарахували 64 грн пені. Нам це просто не під силу. Я навіть не рахувала, а скільки ж це буде, якщо нам поставлять 3% податку. Є кооперативи, де землі багато, вони використовують її під стоянки, отже їх мешканці економлять на стоянках. А у нас землі для комерційних цілей немає, у нас газони, дорога і місце для сушіння білизни. З чого ми сплатимо цей податок?»

Просять зменшити податок і три ЖЕКи міста. «Напередодні зібралися три начальники ЖЕКів і ми вирішили одним пакетом запропонувати своє бачення на податок на землю. Якщо зараз пропонують нам 3%, то це колосальна сума, яка ляже на плечі мешканців будинків. Доведеться підвищувати квартирну плату. Ми просимо податок не більше 0, 03%. Він оптимальний для всього міста. Наведу приклад: на території обслуговування ЖЕК№7 є три будинки, які мають акти на землю. Так ось вони змушені будуть заплатити 450 тис грн податку. Цих коштів вистачило б, щоб відремонтувати 30 під’їздів! Ми на сесії як начальники ЖЕКів та як депутати будемо відстоювати свою точку зору, що податок має бути не більше 0, 03%», - сказав Юрій Кошляк.

Під час круглого столу міський голова Геннадій Дикий не захотів публічно озвучити свою позицію по ОСББ, вирішив спілкуватися з голова у приватному режимі

Характерно, що у інших містах податок для ОСББ не такий великий. Так, 14 вересня 2017, після масових протестів ОСББ та ЖБК, Київрада приймає рішення № 08/231-1684/ПР «Про внесення змін в рішення Київради від 23 червня 2011 року №242/5629 «Про встановлення місцевих податків та зборів в Києві». Згідно цього документу, податок знижено з 0, 03% до 0, 01% до 2020 року!

У м. Рівне податок встановлено на рівні 0, 03% на 2017 рік. Такий же податок планують встановити й на 2019 рік. У проекті рішення про податок на землю Троїцька територіальна громада (Луганська область) має намір встановити податок для обслуговування багатоквартирного житлового будинку на рівні 0, 05% на 2019 рік.

Характерно, що міський голова Геннадій Дикий, який був присутній на круглому столі, чомусь не захотів публічно висловлювати свою позицію щодо цього питання. Він підійшов до голів ОСББ і почав, як стало нам відомо, умовляти їх, щоб погодилися хоча б на ставку 0, 75%. Обіцяв, тим, хто сплатить податок вчасно, гарантовано ремонтувати прибудинкову територію. Зі слів нашого джерела, присутній при розмові начальник ДЖКГ Анатолій Кравець нібито зауважив меру, що вибірково підходити до питання, кому ремонтувати територію, а кому - ні, влада не має права. Як було насправді, ми не знаємо. Міський голова вперто ігнорує прес-конференції та не повідомляє свої точки зору.

Тож ОСББ мають намір прийти на засідання передсесійних депутатських комісій та звернутися до депутатів з проханням не приймати такі високі ставки податків, інакше кооперативи та ОСББ просто будуть загнані в податкові борги, пені та штрафи.

P.S. Під час зустрічі міська влада, традиційно, вдалася до маніпуляцій. Зокрема, заступник міського голови Валерій Гнатюк зазначив, що у Черкасах, де проживає всього на 50 тис більше населення, ніж у Білій Церкві, дохід від податку на землю за минулий рік становив 189 млн. грн, тоді як у Білій Церкві - 60 млн. грн. Але до чого тут це порівняння? Достатньо зайти на сайт Черкаської міської ради і знайти рішення про податки на землю на 2018 рік. Там для ОСББ передбачена ставка 0, 03%!!!, а не 0, 51%, як прийняла минулого року Білоцерківська міська рада. Тож влада Черкас не поповнює міський бюджет за рахунок ОСББ, а шукає якісь інші прийнятні способи.