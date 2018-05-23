У Білій Церкві пасажирів буде перевозити нова фірма

30 травня у Білій Церкві визначили автомобільних перевізників на міських автобусних маршрутах загального користування №№ 2, 3, 4, 5, 11, 13, 16, 17 та 17А, 18, 19, 21, 25. КП «Тролейбусне управління» програло три маршрути, ТОВ «Транссіті», попри численні скарги від пасажирів на якість перевезень, віддали ще два маршрути. Також на ринок зайшов новий перевізник – ТОВ «Епітранс».

У конкурсі взяли участь МПП «Діліжанс» (претендувало на маршрути №№2, 3, 5, 17, 17а), ПП «КАН» (претендувало на маршрути №№13, 16, 25), КП БМР «Тролейбусне управління» (претендувало на маршрути №№4, 11, 18, 21), ПАТ «Білоцерківський автобусний парк» (претендувало на маршрути №№3, 11, 19) та ТОВ «Епітранс» (претендувало на маршрут №4).

У результаті конкурсу переможцями визнано:

маршрут №2, МПП «Діліжанс», договір укладено на 3 роки;

маршрут №3, ПАТ «Білоцерківський автобусний парк», договір укладено на 5 років;

маршрут №4, ТОВ «ЕПІТРАНС», договір укладено на 5 років;

маршрут №5, МПП «Діліжанс», договір укладено на 3 роки;

маршрут №11, ПАТ «Білоцерківський автобусний парк», договір укладено на 5 років;

маршрут №13,ПП «КАН», договір укладено на 3 роки;

маршрут №16,ПП «КАН», договір укладено на 3 роки;

маршрут №17, 17а,ТОВ «ТРАНССІТІ», договір укладено на 5 років;

маршрут №18, КП «Тролейбусне управління», договір укладено на 1рік;

маршрут №19, ПАТ «Білоцерківський автобусний парк», договір укладено на 5 років;

маршрут №21,ТОВ «ТРАНССІТІ», договір укладено на 5 років;

маршрут №25,ПП «КАН», договір укладено на 3 роки.

Під час проведення конкурсу з’ясувалося кілька цікавих обставин.

По-перше, комунальне підприємство «Тролейбусне управління», яке ще у 2016 році міський голова Геннадій Дикий та керуючий справами Максим Свірський обіцяли розвивати та всіляко підтримувати, наразі програло на трьох з чотирьох заявлених маршрутів. Програло б і на четвертому (маршрут №18), але на нього більше ніхто не претендував, тому віддали "Тролейбусному управлінню". Підприємство програло тому, що не має автобусів, які відповідають умовам конкурсу, не підготувало інвестиційних зобов’язань. Така ж ситуація була й в 2017 році. Тоді КП «Тролейбусне управління» програло маршрути №14 та №22 ТОВ «Транссіті», що належить Юрію Нестерчуку. Члени конкурсної комісії Юлія Скотар та Руслан Костюченко запитали у мера Геннадія Дикого, чому програє "Тролейбусне управління", якщо міська влада обіцяла розвивати саме комунальний транспорт. Нагадаємо, 13 квітня 2016 року під час презентації Концепції розвитку пасажирського транспорту міста на 2016-2020 роки, міський голова Геннадій Дикий заявив: «Пріоритетом є збереження та розвиток комунального транспортного підприємства, яким є тролейбусне управління. Цей вид транспорту по-перше екологічний, по-друге, такий, що забезпечує пільгове перевезення мешканців Білої Церкви. Разом з тим, ми маємо дбати і про перевізників, зберегти робочі місця водіям - білоцерківцям». Утім наразі концепція помінялася. І мер Геннадій Дикий, і його заступник Олександр Поляруш запевняли, що "Тролейбусне управління" програло справедливо, адже немає своїх автобусів. От коли йому куплять нові тролейбуси та автобуси, тоді воно й буде вигравати у конкурсі. Звісно, якщо на закупівлю електротранспорту та автобусів виділить гроші Білоцерківська міська рада. Наразі бачимо, що за 2017-2018 роки КП «Тролейбусне управління» втратило 5 маршрутів

Тоді КП «Тролейбусне управління» програло маршрути №14 та №22 ТОВ «Транссіті», що належить Юрію Нестерчуку. Члени конкурсної комісії Юлія Скотар та Руслан Костюченко запитали у мера Геннадія Дикого, чому програє "Тролейбусне управління", якщо міська влада обіцяла розвивати саме комунальний транспорт. Нагадаємо, 13 квітня 2016 року під час презентації Концепції розвитку пасажирського транспорту міста на 2016-2020 роки, міський голова Геннадій Дикий заявив: «Пріоритетом є збереження та розвиток комунального транспортного підприємства, яким є тролейбусне управління. Цей вид транспорту по-перше екологічний, по-друге, такий, що забезпечує пільгове перевезення мешканців Білої Церкви. Разом з тим, ми маємо дбати і про перевізників, зберегти робочі місця водіям - білоцерківцям». Утім наразі концепція помінялася. І мер Геннадій Дикий, і його заступник Олександр Поляруш запевняли, що "Тролейбусне управління" програло справедливо, адже немає своїх автобусів. От коли йому куплять нові тролейбуси та автобуси, тоді воно й буде вигравати у конкурсі. Звісно, якщо на закупівлю електротранспорту та автобусів виділить гроші Білоцерківська міська рада. Наразі бачимо, що за 2017-2018 роки КП «Тролейбусне управління» втратило 5 маршрутів По-друге, ТОВ «Транссіті», попри численні скарги пасажирів, а саме на це підприємство за даними відділу транспорту та зв’язку, надійшло найбільше скарг , виграло ще два маршрути – №17(17а) та 21. Більше того, обслуговуватиме ці маршрути максимальний термін – 5 років. У той час як КП «Тролейбусне управління» працюватиме на маршруті №18 лише 1 рік. А білоцерківські перевізники, які давно вже працюють на цьому ринку, зокрема "Диліжанс" та "КАН", отримали договір лише на 3 роки.

, виграло ще два маршрути – №17(17а) та 21. Більше того, обслуговуватиме ці маршрути максимальний термін – 5 років. У той час як КП «Тролейбусне управління» працюватиме на маршруті №18 лише 1 рік. А білоцерківські перевізники, які давно вже працюють на цьому ринку, зокрема "Диліжанс" та "КАН", отримали договір лише на 3 роки. По-третє, у фаворі міської влади з місцевих підприємств лише "Білоцерківський автобусний парк". З ним заключають договір на 5 років. Пояснюється це тим, що перевізник виконав вимоги конкурсу. Але! Це, очевидно, не єдина заслуга перевізника. На базі його автопарку будуть розташовуватися автомобілі нової фірми ТОВ «ЕПІТРАНС». Компанія створена у березні 2018 року. Юридична адреса компанії знаходиться у багатоквартирному будинку: вул. Леваневського, 71, кв. 44. Договір з фірмою, яка ніколи не працювала на ринку перевезень пасажирів, заключено теж на 5 років. Фірма обіцяє виставити 15 автобусів марки «Богдан» на маршрут №4. Засновниками фірми є жителі Білої Церкви Тетяна Гребеннікова (її квартира і є юридичною адресою компанії), Світлана Новосельська, Валентина Петеліна, а також житель с. Шкарівка Микола Комісарчук та мешканець Чернівецької області Юрій Луптович.

Мабуть, аби ці факти не набули широкого розголосу, на засідання конкурсної комісії журналістів не запрошували. Та й відеозапису засідання або не проводили, або навмисне не виставили у мережі. Ось така прозорість місцевої влади Білої Церкви.