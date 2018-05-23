Види покарання домашнього тирана

7 січня 2018 року набрав чинності Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», після чого було внесено зміни до Кримінального кодексу України щодо криміналізації домашнього насильства. Під домашнім насильством тепер розуміється будь-яка дія фізичного, психологічного, економічного та сексуального насильства в сім’ї, а також погрози таких діянь.

Згідно Закону, постраждалими від домашнього насильства визнаються особи, незалежно від того, проживають вони спільно зі своїми кривдниками чи ні (наречені, подружжя, колишнє подружжя, мати, батько, діти, їхні батьки) та особи, які проживають разом (мають спільний побут).

Також слід зауважити, що постраждалою дитиною визнається не лише та, яка зазнала домашнього насильства, а й свідок (очевидець) такого насильства.

Кривдникам потрібно знати, що до спеціальних заходів протидії домашньому насиллю відносять:

терміновий заборонний припис; обмежувальний припис; взяття на профілактичний облік; направлення кривдника на проходження програми для кривдників.

Терміновий заборонний припис видається відразу після фіксації випадку домашнього насильства співробітниками поліції, який діє протягом 10 днів. Під час цього періоду зловмисникові заборонена будь-яка комунікація з постраждалою особою. В подальшому, за постановою суду, вводиться обмежувальний припис, строк дії якого триває 6 місяців.

Обмежувальний припис визначає один чи декілька заходів тимчасового обмеження прав кривдника (заборона перебувати в місці спільного проживання, незалежно від їхніх майнових прав на відповідне житлове приміщення, усунення перешкод від користування майном, обмеження спілкування з постраждалою дитиною, заборона наближатися до дитини у найбільш відвідувані нею місця на визначену відстань, заборона особисто та через третіх осіб розшукувати постраждалу особу, переслідувати її, вести листування, телефонні переговори та контактувати через інші засоби зв’язку особисто та через третіх осіб. Такий припис видається на строк від одного до шести місяців.

До того ж кривдника можуть взяти на профілактичний облік, проводити з ним роботи та направляти на проходження ним програми виправних робіт, у разі неявки на яку, його буде притягнуто до відповідальності, що не звільняє його від обов’язків проходження цієї програми. Також це стосується і дітей-кривдників, які не досягли 18-річного віку.

Всі факти домашнього насильства будуть фіксуватися у Єдиному державному реєстрі випадків домашнього насильства та зберігатися у базі від 1 до 10 років в залежності від винесеного судового рішення.

З початку наступного року настає кримінальна відповідальність за систематичне домашнє насильство у вигляді позбавлення волі на строк до 2 років.