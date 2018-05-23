Міська влада Білої Церкви хоче створити комунальне телебачення

Комунальне підприємство "Телерадіоорганізація "Місто" діятиме згідно статуту, проект якого має бути у додатку. А за давньою звичкою влади Білої Церкви не всі додатки до проекту рішень оприлюднюються. Тож почитати статут не вийде. Також у додатку має бути склад редакційної ради, але й ця інформація не оприлюднена.

Де можна буде дивитися новий місцевий телеканал та скільки грошей на його утримання піде з міського бюджету також невідомо.

Нагадаємо, міський голова Білої Церкви Геннадій Дикий відмовився давати прес-конференції без пояснення причин. Натомість на сторінці Facebook його прес-служба викладає заздалегідь змонтовані ролики, на яких мер відповідає на нібито запитання мешканців міста.

Мабуть, комунальне телебачення меру потрібно, щоб комфортно доносити свою позицію до громади без незручних запитань від журналістів.

Цікаво, чи підтримають виділення коштів з місцевого бюджету на таку забаганку депутати? До слова, суд постановив закрити ЦТДЮ "Соняшник" та БЗШ №11 через те, що заклади не оснащені автоматичною пожежною сигналізацією. На оснащення всіх шкіл такою сигналізацією потрібно 30 млн. грн. Проекту рішення про виділення коштів на це на сайті міськради немає. А от на ще одне комунальне ЗМІ мабуть гроші знайдуться...