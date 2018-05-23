Влада Білої Церкви вирішила ліквідувати дві музичні школи

На сайті Білоцерківської міської ради з'явився проект рішення про ліквідацію Білоцерківської дитячої музичної школи №2 та Білоцерківської музичної школи №3, на базі яких планується створити новий заклад - Білоцерківська школа мистецтв №2. Таке рішення було повною несподіванкою для викладачів шкіл, учнів та їх батьків.

Проект рішення був опублікований 24 квітня. Питання мають розглянути на сесії 24 травня. Ані керівникам шкіл, ані батькам учнів ніхто з владних мужів не пояснив навіщо ця ліквідація. Звісно, і педагоги, і батьки опинилися просто перед фактом та просто шоковані. Більше того, зі слів батьків, навіть голова профільної депутатської комісії Ігор Гейло, чиїм ім'ям підписаний проект рішення, не в курсі про його існування.

Батьки дітей, що навчаються у школі №2 (Олександрійський бульвар, 71) звернулися до міського голови Геннадія Дикого припинити "беззаконня, свавілля, яке позбавляє дітей права на музичну освіту", а також звернулися до народного депутата Олександра Марченка з проханням допомогти врятувати заклад. Звернення підписало 86 осіб.

Олександр Марченко у свою чергу звернувся до міністра культури України Євгена Нищука, віце-прем'єр міністра України Вячеслава Кириленка та до міського голови Геннадія Дикого не допустити ліквідації школи, яка функціонує вже 45 років та підготувала переможців численних музичних конкурсів.

БЦ News поспілкувався з батьками та педагогами школи№2

"Ігор Гейло на зборах у школі №3 заявив, що цей проект рішення не розглядався на профільній комісії та він його не підписував. Для чого вони його розмістили? Нас ніхто не попереджав. Якщо вчителів звільнять, а потім будуть набирати у нову школу, то не всіх візьмуть. Комусь скажуть, що ти вже пенсіонер, хтось не підійде по ще якимсь критеріям, комусь не вистачить кабінету. А колектив школи №2 формувався не один рік. Ми просто боїмося, що фахівців такого класу у новій школі вже не буде. Нас хочуть пересилити чи то у школу №3, що на масиві Леваневського, чи то у ЗОШ №16, що по вул. Зеленій у спортзал. Як можна переселити одну школу у приміщення іншої і при цьому зберегти штат? Там що кабінети гумові? З нами не спілкувалися представники влади і нічого не пояснювали. А в школі навчаються учні також із балозабезпечених родин, вони не будуть їздити на Леваневського, не буде за що. Мабуть, приміщення над дорогою дуже зручне для відкриття якогось чергового магазину", - сказав БЦ News батько одного з учнів Валерій Корнієнко.

Педагог школи №2 Олена Кузьмичова у коментарі БЦ News зауважує, що рішення є абсолютно несподіваним для педагогічного колективу. "Ми в шоковому стані. Випадково в Інтернеті знайшли проект рішення. Ініціативна група батьків звернулася до мера та народного депутата з проханням не ліквідовувати наш заклад. Нас просто поставили перед фактом, ніхто нічого не говорив та пояснень не давав", - каже пані Олена.

Аж після того, як батьки учнів та педагоги почали бити в усі дзвони, мер міста Геннадій Дикий вирішив дати свій коментар на сторінці Facebook. "З подивом дізнався з ФБ про закриття музичних шкіл в Білій Церкві. Перше: це неправда. Друге: школи музичні не те, що не закриваються, а навпаки, створюється сучасна школа мистецтв з додатковими напрямками: хореографія, образотворче мистецтво, театральне відділення, окрім тих, що вже діють. Третє: жодного викладача не буде звільнено. Жодна дитина не залишиться без педагога", - каже мер.

Вірити міському голові чи ні, справа кожного окремого білоцерківця. Геннадій Дикий за 2, 5 роки каденції встиг дати масу обіцянок, які до сих пір не виконав, варто пригадати лише його заяви щодо притулку для тварин.

Також нагадаємо, що на початку керування містом у Геннадія Дикого та депутатів від "Самопомочі" виникла ідея потіснити Центральну бібліотеку заради того, аби там розмістився ЦНАП. Лише після протестів мешканців міста цього не зробили.

Також планували скоротити музичні школи та бібліотеки, бо забагато грошей на них йде з міського бюджету.

Втім, всі охочі можуть розібратися в цьому питанні завтра о 12:00 в сесійній залі міської ради, де його розглянуть на засіданні профільної депутатської комісії.