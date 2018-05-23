Нові тарифи на платні послуги "Льодової арени"

8 травня виконком Білоцерківської міської ради встановив нові тарифи на платні послуги, що надаються КЗ БМР «Льодовий стадіон».

Відповідно до прийнятого рішення вартість платних послуг за годину з 01 вересня ц.р.буде такою:

- надання послуг з зимових видів спорту для дорослих в буденні дні – 60 грн;

- надання послуг з зимових видів спорту для учнів та студентів буденні дні -55 грн;

-надання послуг дітям з зимових видів спорту до 12-років в буденні дні – 50 грн;

-надання послуг з зимових видів спорту для дорослих в вихідні та святкові дні – 70 грн;

- надання послуг з зимових видів спорту для учнів та студентів в вихідні та святкові дні -65 грн;

- надання послуг з зимових видів спорту для дітей віком до 12 років вихідні та святкові дні – 60грн;

-надання послуг з оренди льоду за 1 годину - 1200грн;

-надання послуг з реклами за 1 кв. м. - 50грн;

- абонемент дитячий на 10 сеансів - 400 грн;

- абонемент дорослий на 10 сеансів- 550 грн;

-надання послуг без обмеження часу з зимових видів спорту для дорослих в буденні дні - 70 грн;

-надання послуг без обмеження часу з зимових видів спорту в вихідні дні для дорослих- 80 грн;

-надання послуг без обмеження часу з зимових видів спорту дітям до 12 років в буденні дні -60 грн;

-надання послуг без обмеження часу з зимових видів спорту дітям до 12 років в вихідні дні -70 грн;

-надання послуг без обмеження часу з зимових видів спорту учням та студентам вихідні дні -75грн;

- надання послуг без обмеження часу з зимових видів спорту дітям та студентам в буденні дні -65 грн.

За матеріалами сайту БМР