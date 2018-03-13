Поліція та прокуратура відмовилися коментувати резонансні розслідування

Сесія цього разу відбулася в спокійному режимі, що, очевидно, зумовлено відсутністю суперечливих питань в порядку денному. Розпочали з депутатських запитів та зверненень. Зокрема, депутат Юрій Балас (фракція «БПП – Солідарність») звернув увагу на те, що приміщення колишньої школи №10, що на вул. Рибній знаходиться в аварійному стані та є пристановищем для асоціальних громадян, що створює небезпеку для жителів мікрорайону і попросив міського голову Геннадія Дикого передати приміщення на баланс Агенції стратегічного розвитку для пошуку покупців чи інвесторів на цей об’єкт.

Депутат Сергій Наконечний (фракція «Самопоміч») озвучив звернення до Верховної Ради України з проханням не скасовувати ІІІ групу для підприємців.

Новий начальник поліції Білої Церкви Геннадій Мельниченко

Депутат Андрій Король (фракція «Опозиційний блок») звернув увагу мера на те, що у місті не вирішується проблема з безпритульними собаками і закликав до наступної сесії підготувати рішення про вилов та утримання собак за рахунок бюджету міста. На що Геннадій Дикий відповів, що робота проводиться, понад 1000 собак вже стерилізовано та щеплено та що 75% покусаних громадян зазнали травм від тварин, які якраз є домашніми, а не безпритульними і закликав нового очільника поліції Геннадія Мельниченка, що був присутній у залі, активніше реагувати на порушення правил утримання тварин у місті.

Оскільки на сесії доповідали про боротьбу з порушниками порядку представники поліції та прокуратури, то у депутатів було чимало звернень саме до них. Наприклад, депутат Павло Іщенко попросив поліцію при наступних таких звітах не просто зачитувати статистику, а й пропонувати депутатам ухвалити ті чи інші рішення для того, аби поліпшити безпеку громадян.

Фракція ВО "Батьківщини" готується до озвучення звернення

Депутат Олександр Ореховський попросив поліцію розібратися у ситуації, чому в однакових будинках різна вартість опалення. «До мене звертаються мешканці, вже маю заяви, де більше 100 підписів. Зокрема, Сквирське шосе, 252 та Сквирське шосе, 254. Це аналогічні будинки, але чомусь в одному вартість опалення 21, 20 грн за кв м, де стоять лічильники та 38, 40 грн за кв м без лічильника. Тепломережа посилається на постанови КМУ, але я маю сумніви, що ці тарифи обґрунтовані. Можна багато знайти шпаринок, щоб все більше нараховувати за послуги опалення. Я звертався до міського голови з цим питанням, але він мене переадресував на інженера Тепломережі. Тому прошу вважати мій виступ зверненням до поліції та прошу надати відповідь. Друге питання стосується придбання уживаних тролейбусів "Ікарус" з Угорщини, які ми придбали минулого року за 3 млн. грн. Нині жоден з них не виходить в рейс. Вони стоять та іржавіють на території Тролейбусного управління. Хіба так можна поводитися з бюджетними коштами? Також прошу надати відповідь з цього питання», - сказав Олександр Ореховський.

Геннадій Дикий відповів, що тролейбуси "Ікарус" наразі на ремонті та що в рейс вони не виходять, бо габарити заважають їздити при таких погодніх умовах. Цікаво, а коли купували ці тролейбуси, не знали, що прийде зима?

Депутат Володимир Бабенко та Геннадій Джегур поцікавилися у представника прокуратури, як він розцінює ситуацію з тим, що на відеокамери міста, за даними активістів Національного корпусу, поставить програмне забезпечення фірма «АкксонСофт», яку колись заснував громадянин Росії. А тому азовці побоюються, що за нашим містом будуть слідкувати в РФ. Почути відповідь прокурора не вдалося, міський голова Геннадій Дикий просто не дав йому слова, а взявся пояснювати ситуацію самостійно, запевнивши, що 10 міст обласного значення вже користуються програмним забезпеченням, більше того, є воно в Лондонському метрополітені, у Сінгапурі і т.д.

Юрій Балас та Геннадій Джегур із фракції "БПП-""Солідарність" також виступали на сесії

Геннадій Джегур запитав, чому ж у презентаційному ролику, який демонструє можливості системи «АкксонСофт», показані автомобілі з російськими номерами. Керуючий справами Сергій Постівий пояснив це тим, що мовляв він скачав ролик, який перший знайшов в інтернеті та визнав, що таке програмне забезпечення використовується і в Росії. Проте запевнив, що це не означає, що наші дані опиняться в ворогуючій країні. Чи буде перевіряти цю інформацію прокуратура, наразі невідомо. Представник прокуратури нічого з цього приводу не відповів.

Щодо розслідування Державної фіскальної служби, яка нещодавно проводила обшуки на комунальних підприємствах міста та у кабінеті мера, начальника відділу капітального будівництва, то представники поліції та прокуратури, посилаючись на таємницю слідства, відмовилися будь-що казати.

Після звітів правоохоронців депутати знову затвердили Статут територіальної громади м. Біла Церква, який перший раз затверджували у 2017 році, але так поспішили, що Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Київській області повернуло його назад Білій Церкві, як такий, що не відповідає Конституції. Тому довелося вносити правки.

Депутати затвердили також логотип міста, прийняли рішення про організацію роботи "Інклюзивно-ресурсного центру", який опікуватиметься дітьми, хворими на психічно-нервові недуги, а також дозволили Білій Церкві приєднатися до Асоціації енергоефективних міст України. Поміж іншого прийняли програму розвитку автомобільного транспорту міста, внесли зміни до положення про Громадський бюджет, якими відтепер заборонено подавати на фінансування спорудження спортивних та дитячих майданчиків (ці роботи фінансуватимуться із бюджету розвитку) тощо.