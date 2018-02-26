Однаковий колір маршруток та оголошення зупинок: нові правила для перевізників

Договір містить такі нові пункти:
- виконувати в зазначені терміни інвестиційні зобов’язання по оновленню рухомого складу (при наявності);
- забезпечити на зупинках громадського транспорту наявність інформації про графік руху автобусного маршруту та вчасно оновлювати дану інформацію;
- створити на кінцевих зупинках належні санітарно-побутові умови для водіїв (встановити біотуалети);
- щомісячно надавати звіти про роботу пасажирського транспорту на маршруті;
- встановити на транспортні засоби датчики обліку кількості пасажирів;
- облаштувати кожен автобус засобом візуального та звукового інформування про найменування зупинки;
- маршрутки мають бути тільки жовтого чи бежевого кольору.