Важливо

Однаковий колір маршруток та оголошення зупинок: нові правила для перевізників

  • Середа, бер. 14 2018
  • Автор 
Однаковий колір маршруток та оголошення зупинок: нові правила для перевізників

13 березня члени виконавчого комітету Білоцерківської міської ради своїм рішенням затвердили типовий договір на перевезення пасажирів на  автобусному маршруті  загального користування в м.Біла Церква.

Договір містить такі нові пункти:

 - виконувати в зазначені терміни інвестиційні зобов’язання по оновленню рухомого складу (при наявності);

- забезпечити на зупинках громадського транспорту наявність інформації про графік руху автобусного маршруту та вчасно оновлювати дану інформацію; 

- створити на кінцевих зупинках належні санітарно-побутові умови для водіїв (встановити біотуалети);

- щомісячно надавати звіти про роботу пасажирського транспорту на маршруті;

- встановити на транспортні засоби датчики обліку кількості пасажирів;

- облаштувати кожен автобус засобом візуального та звукового інформування про найменування зупинки;

- маршрутки мають бути тільки жовтого чи бежевого кольору.

SocButtons v1.5
Прочитано 609 раз
Опубліковано в Влада

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Наверх

Поділитись новиною

Відправити в FacebookВідправити в Google BookmarksВідправити в TwitterВідправити в LinkedIn

Вибір редакції

Читайте також

Фото та відео