Геннадій Дикий за кошти комунального підприємства навчає бізнесменів

2 березня КП "Агенція стратегічного розвитку" організувала бізнес-зустріч "Клуб менторів" в одному з найдорожчих готелів Білої Церкви "Lepsza Садиба". Мета заходу: досвідчені бізнесмени поділилися досвідом розвитку бізнесу з випускниками Школи малого та середнього підприємництва. Захід під назвою "Від малого до великого: успіхи та виклики створення бізнесу" проходив у закритому режимі. Геннадій Дикий у робочий час був присутній на заході як приватна особа, а саме: засновник "Будмаркету" та член наглядової ради КАТП-1028.

На захід спершу запросили місцеві ЗМІ, але коли журналісти почали заходити до готелю, їм повідомили, що захід закритий. Як повідомив у коментарі Олександр Прилуцький, т.в.о. директора Агенції стратегічного розвитку, сталося непорозуміння. Захід від початку планували закритим, щоб створити невимушену атмосферу для бізнесменів - початківців і ті могли вільно ставити запитання. Згодом Марина Загурська від імені Агенції старетегічного розвитку перепросила за таку прикру ситуацію.

За словами Олександра Прилуцького, захід відбувся у бюджетному варіанті: 300 грн за годину оренди приміщення (орендували 3 години) + кава. Все інше для запланованого фуршету привіз Вадим Маршалок. Він, до речі, був одним із трьох менторів, які навчали молодих бізнесменів азам підприємництва. Крім нього, серед спікерів були Антоніна Кураченко, виконавчий джиректор ТОВ "Завод пакувального обладнання "Термо-Пак". Директор цього підприємства Яків Усенко, як і Вадим Маршалок, є членами виконкому. Їх колега по виконкому, мер Білої Церкви Геннадій Дикий був на заході не як міський голова, а як засновник "Будмаркету" та член наглядової ради колись комунального підприємства КАТП-1028, 40% акцій якого тепер належать родині мера.

Мабуть, на прикладі КАТП-1028 підприємець Геннадій Дикий розповів як пройти шлях від "малого" "до великого" і які бувають на цьому шляху виклики.

Після менторства перейшли до фуршету, забезпеченого Вадимом Маршалком. Виникає питання: комунальне підприємство Агенція стратегічного розвитку орендує приміщення у престижному готелі міста для того, аби міський голова у свій же робочий час мав змогу поділитися своїм бізнес-досвідом з молодими підприємцями та у компанії ще одного бізнесмена - члена виконкому? А поділитися своїм досвідом мер у приміщенні міськради ніяк не міг? Мабуть, аби не виникало питань у надокучливих журналістів, захід в останню хвилину вирішили зробити закритим.

Варто додати, що Агенція стратегічного розвитку знаходиться у приміщенні готелю "Центральний", директором якого є депутат Білоцерківської міської ради Олександр Русс. Щоправда, агенція орендує приміщення в готелі у такого підприємця як ФОП Олексієнко Наталії Миколаївни. Лише місяць перебування агенції у цьому приміщенні обходиться у 20 тис грн орендної плати та 10 тис грн комунальних послуг. Такі витрати комунального підприємства мали б якось випрадовуватися його діяльністю. І бажано, не в закритому форматі.