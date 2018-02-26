Депутати від фракції "БПП-Солідарність" відзвітували перед виборцями

27 лютого у актовій залі ЖЕКу №7 відбулася зустріч депутатів Білоцерківської міської ради, членів депутатської фракції Білоцерківської міської організації партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» з жителями міста, на якій вони прозвітували про свою роботу за 2017-й рік.

Попри морози і заметіль білоцерківці знайшли і час, і можливості, аби прийти на зустріч зі своїми депутатами. Це свідчить про довіру та налагоджений зв'язок, який існує між виборцями та їхніми обранцями.

Після короткого вступного слова голови фракції Олега Музальова депутати прозвітували про зроблене та окреслили свої плани і побажання на 2018-й рік.

Загалом можна сказати, що представникам фракції, не зважаючи на часту критику дій чи бездіяльності міської влади, вдалося домогтися проведення окремих ремонтних робіт на своїх округах за кошти міського бюджету. Так, на окрузі № 16 (депутат Тищенко А.С.) було відновлено асфальтне покриття на мосту через р. Протока (вартість робіт - 150000 грн) та нарешті завершено ремонт залізничного переїзду по вулиці Кожедуба. Також 1 млн грн було виділено із місцевого бюджету на асфальтування вулиці та провулку Челюскінців. Ще 1,120 млн грн місто дало на повне відновлення тротуару з бруківки по вулиці Івана Кожедуба.

Також у 2017 році за рахунок коштів міського бюджету було чимало зроблено на окрузі №39 (депутат Кошляк Ю.М.). Зокрема, було здійснено ремонт асфальтного покриття дороги на вулицях Максима Залізняка, Степана Бандери, Котляревського, провулках І Замковий, Івана Гонти, Івана Богуна, Івана Сірка; ремонт прибудинкової території на Ярослава Мудрого, 7 та Ярослава Мудрого, 5/13. Саме за настійливо клопотання депутата вдалося встановити світлофор на небезпечному перехресті вулиці Степана Бандери та б-ру Дружби. Також у звітному періоді було відновлено освітлення по провулку І Замковий та здійснено реконструкцію вуличного освітлення по вул. Східна, 22.

В рамках реалізації Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Біла Церква на 2017-2021 роки з метою забезпечення належного обліку енергетичних ресурсів за кошти міського бюджету було оснащено засобами обліку, використання, регулювання та споживання води та теплової енергії (встановлено або проведено реконструкцію непрацюючих теплових лічильників) на багатоповерхових будинках за адресою: вул. Таращанська, 161, вул. Тімірязєва, 8, вул. Шолом-Алейхема, 82, вул. Пролетарська, 8, вул.Тімірязєва, 14, вул. М. Грушевського, 46, вул. Євгена Деслави, вул. Січневого прориву, 3, вул. Вокзальна, 22 та на гуртожитку по вулиці Олеся Гончара, 10. Також розпочато роботи з облаштування дитячих спортивних майданчиків за адресою вулиця Олеся Гончара, 2 та по вул. Ставищанська, що на масиві Заріччя.

Цікавий проект на своєму мікрорайоні започаткував депутат В.М Балас. «Рідне місто повинно бути кращим», - переконаний народний обранець, а тому окрім ремонтних робіт зініціював розпис арок за адресами вул. Леваневського, 55, 57, 47/1. Ідея депутата зацікавила не лише його колег по міській раді, а й представників інших міст, котрі виявили бажання приїхати до Білої Церкви, аби перейняти досвід оздоблення багатоповерхівок.

Варто зазначити, що окрім вирішення проблем ЖКГ члени депутатської фракції Білоцерківської міської організації партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» значну увагу приділяли соціальним проектам. Саме за їхнього сприяння отримували допомогу та подарунки представники громадських організацій, учні шкіл міста, учасники різноманітних конкурсів тощо.

Також депутати надавали допомогу нашим військовим, які беруть участь в антитерористичній операцій, та членам їхніх родин, брали активну участь в організації збору та відправці гуманітарних вантажів у зону АТО. Члени фракції підтримують тісні зв’язки з представниками 72 ОМБР і зенітно-ракетного полку, а до Дня Збройних Сил України стали ініціаторами вручення «фруктових подарунків» учасникам АТО, які перебували на лікуванні в госпіталі.

Значна увага депутатів приділяється роботі зі зверненнями громадян та роботі громадських приймалень. На кожному окрузі прийом громадян здійснюється у відповідності з оприлюдненим графіком, а партійна громадська приймальня працює у робочі дні з 8 до 17 години за адресою: м. Біла Церква, вул. Героїв Небесної Сотні, 24, оф. 105.