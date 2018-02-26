Сергій Возненко презентував своє бачення діяльності "Муніципальної варти"

28 лютого в останній і такий холодний день зими у приміщенні Білоцерківської міської ради засідала конкурсна комісія, яка обирала керівника для майбутнього КП «Муніципальна варта». Конкурс насправді виявився співбесідою, адже крім колишнього начальника поліції Білої Церкви Сергія Возненка на цю посаду ніхто не претендує. Дискусія ж, на противагу погоді, виявилася гарячою і засвідчила, що навіть місцеві посадовці до кінця чітко не розуміють, чи буде майбутнє підприємство самостійно заробляти на себе кошти, а чи доведеться утримувати з міського бюджету та які його основні функції.

Кандидат на посаду начальника комунального підприємства Сергій Возненко був по-поліцейськи небагатослівним. Він коротко зазначив, що головне завдання "Муніципальної варти" – охоронні послуги та представив конкретний план дій: отримання ліцензії, облаштування пункту централізованого спостереження з відеокамер, які будуть розташовані по місту, набір та навчання персоналу, облаштування приміщення, закупівля автомобілів, на які міська рада виділили 1, 1 млн. грн., заключення договорів на охоронну діяльність, реорганізації та перехід працівників Інспекції з благоустрою до складу "Муніципальної варти".

Заступник міського голови Валерій Гнатюк, який був у складі конкурсної комісії, зауважив, що напевно головне завдання "Муніципальної варти" якраз не охоронна діяльність, а підтримання порядку з благоустрою, а сюди входить і контроль санітарного стану міста, і відслідковування незаконно будівництва, і демонтаж незаконних тимчасових споруд, рекламних конструкцій тощо. А також поцікавився у претендента, коли реально очікувати на початок роботи вартових. Сергій Возненко запевнив, що благоустроєм займуться відразу, адже є фахівці з Інспекції з благоустрою, а охоронною діяльність через 2 місяця після набору персоналу та закупівлі техніки.

Чисельність варти планується у складі 30 осіб. На думку Валерія Гнатюка, мінімальна зарплата має бути 7000 грн, а отже тільки на зарплату на рік піде близько 2 млн. грн. Вартові матимуть спеціальну форму, посвідчення, зможуть застосовувати до правопорушників фізичну силу, гумові кийки, наручники та пістолети з гумовими кулями та затримувати підозрілих осіб до приїзду поліції. Також будуть задіяні на охороні громадського порядку під час масових заходів.

Співбесіда проходила у нормальному режимі, аж поки не взяли слово представники громадськості у конкурсній комісії, а саме Олена Рубан та Ірина Кисельова. Ось тоді й стало спекотно, не стільки кандидату, як членам виконкому.

Олена Рубан поцікавилася, як «Муніципальна варта» на ринку, де вже діє 7 приватних охоронних фірм, хоче виграти конкуренцію, за рахунок яких переваг? Сергій Возненко зауважив, що поки що не буде розголошувати цю інформацію. Олена Рубан також зазначила, що оскільки конкурсу немає, то доцільно відкласти визначення переможця, дати більшу рекламу про цю вакансію, можливо тоді знайдуться інші претенденти і буде проведено дійсно конкурс. Керуючий справами Сергій Постівий не погодився з такою пропозицією, мовляв, Сергій Возненко подав вчасно документи на конкурс, якщо більше ніхто не подава, то ще чекати буде порушенням прав кандидата на вакантну посаду.

А от Ірина Кисельова цікавилася, чому Сергій Возненко вважає, що охоронна функція і слідкування за дотримання правил благоустрою першочергове завдання, якщо у статуті підприємства першим написано співпраця з Національною поліцією. На це питання взялися відповідати керуючий справами Сергій Постівий та заступник мера Валерій Гнатюк. За підсумками діалогу можна дійти висновку, що для Сергія Постівого статут не суперечить тому, що заявив Сергій Возненко, а Валерій Гнатюк вважає за головне спостереження за благоустроєм. Далі пані Ірина запитала, а чи дійсно підприємство буде самоокупним, а якщо ні, то його постійно буде дотувати міський бюджет? Валерій Гнатюк відповів, що готовий побитися об заклад, що у перші два роки підприємство не вийде на самоокупність, а Сергій Постівий, навпаки, зазначив, що вийде.

Якщо Сергія Возненка затвердять на цій посаді, схоже, при такому різносторонньому баченні чиновників, йому буде нелегко виконувати функції…Це якщо громадські активісти, які подали до Київського окружного суду не доб’ються скасування рішення Білоцерківської міської ради про створення КП «Муніципальна варта». Нагадаємо, їх головний аргумент, що законопроект у Верховній Раді про муніципальну варту прийнято лише у першому читанні, а тому незрозуміло на якій законодавчій базі буде функціонувати "Муніципальна варта".