Маршрут №8 обслуговуватиме КП БМР "Тролейбусне управління"

27 лютого на засіданні виконкому Білоцерківської міської ради ухвалили рішення про укладання тимчасового договору на обслуговування нового маршруту №8 з КП "Тролейбусне управління".

Термін дії договору: з 1 березня 2018 року по 31 травня 2018 року. Раніше маршрут №26 обслуговував Білоцерківський атобусний парк. Для того, аби мати змогу достроково розірвати договір, маршрут змінили та назвали №8. На нові маршрути законодавство дозволяє оголошувати тимчасові конкурси. Білоцерківцям лише залишається уважно слідкувати з яких регіонів України можуть приїхати маршрутки для обслуговування маршруту №8.

Також вирішили укласти договори до моменту проведення конкурсу:

- з МПП «Діліжанс» - №2А, №3, №5, №17;

- з ПАТ «Білоцерківський автобусний парк»- №11, №19;

- з ПП «КАН»- №13, №16, №25;

- з КП БМР «Тролейбусне управління»- № 4, №18, №21.

Конкурс орієнтовно проведуть у квітні цього року.