Сесія у своєму бурхливому репертуарі

22 лютого відбулося засідання 47 сесії Білоцерківської міської ради, на якому розглянули, поміж інших, бюджетні питання, виділили гроші на функціонування «Муніципальної варти», але не підтримали кадрові питання. Традиційно, не обійшлося без депутатських суперечок. Також міський голова перед приміщення виконкому вирішив влаштувати виставку прибиральної техніки, яку він мріє закупити для муніципального ШЕУ. Шкода, але виставки новітнього медичного обладнання, нових ліжок для лікарень, комп’ютерів для загальноосвітніх шкіл та музичних інструментів для шкіл мистецтв, а також поповнення бібліотечного фонду мер Білої Церкви чомусь не влаштовує.

Сесія цього разу була коротка, як зимовий день, бо вирішили відмовитися від земельних питань. Найгарячішим виявилося бюджетне питання. Як відомо, на минулій сесії депутати вирішили виключити з бюджету розвитку 5, 6 млн. грн, які планувалося витратити на ремонт водогону. Ініціатори такого подання – депутати від ВО «Свобода» - аргументували це тим, що концесіонер обіцявся вкласти свої інвестиційні кошти в ремонти труб, а не брати їх з міського бюджету. Отже на цій сесії мали розподілити ці 5, 6 млн. грн на інші потреби. І тут на депутатів чекала нова несподіванка. Виявилося, що на об’єкти водоканалу все одно пропонується витратити із зекономлених 5, 6 млн. грн аж 4,3 млн. грн. Зокрема:

- 1 млн. грн на освітлення пішохідної доріжки вдовж р. Рось ,

- 270 тис грн на будівництво підземного пішохідного переходу через залізничну колію по вул. Східна,

- 1, 3 млн. грн на реконструкцію аварійної ділянки мережі водопостачання від вул. Тімірязєва до вул. Таращанська,

- 1, 7 млн. грн. на реконструкцію аварійної ділянки по вул. Героїв Небесної Сотні,

- 1, 3 млн. грн направити на реконструкцію каналізаційної насосної станції №7,

- 20 тис. грн. додати до 380 тис. грн, які зняли з реконструкції тротуарів, та направити на встановлення теплових лічильників.

Депутат від «Свободи» Ігор Оселедько не погодився з такою підміною «шила на мило» і зауважив, що у міських школах немає сучасних комп’ютерів, у школах мистецтв немає сучасних музичних інструментів, мешканці міста, а на сесію прийшов батько онкохворого сина і просив матеріальної допомоги на лікування дитини, постійно просять допомоги. Натомість міська влада вперто лобіює виділення коштів на ті об’єкти, які має за свої інвестиційні кошти ремонтувати концесіонер.

Проте за ним виступив депутат від Опозиційного блоку Андрій Король і попросив поставити проект рішення на голосування в цілому без змін. Затим слова попросив депутат від ПЕВУ Василь Савчук, виступ якого був доволі резонансним.

Мрія мера: витіснити приватні фірми з ринку Білої Церкви, витративши мільйонні податки білоцерківців на закупівлю муніципальної техніки

«Порядок денний сесії повністю сформований концесіонером, щоб задовольнити всі їх побажання. П’ять років тому, коли був дефіцит бюджету, коли не було чим платити зарплату і думали, за які кошти підлатати труби, віддали водоканал в концесію. Тоді таке рішення, як і договір концесії та сума інвестицій, було правильним. Питань до концесіонера раніше не виникало, тому що добросовісно виконували свою роботу, платили концесійні платежі в бюджет міста. Але все змінилося після виборів.

Концесіонер поставив свого міського голову у Білій Церкві, фракція «Самопомочі» перетворилася у фракцію концесіонера. Директор Ольга Бабій очолює бюджетну комісію в Київській обласній раді. Здавалося б, що поганого? Нормально, якби це йшло на користь місту. На практиці - все інакше. Концесіонер займається політикою, розставляє свої кадри. На сесію виноситься питання про зміни у виконкомі, так от це рішення повністю сформоване по бажанню концесіонера. Не міський голова приймав рішення. Йому сказали: буде ось так-от. Найгірше, що концесіонер почав замість того, щоб давати місту гроші, брати з міського бюджету. Мова йде про затвердження інвестиційного договору, який передбачає фінансування робіт за кошти міста. Мова йде про повернення майна концесіонеру, яке ще півроку тому у міській раді виводили зі складу концесії, бо з піною на губах доводили, що воно не потрібно концесіонеру. А зараз знову вертається концесіонеру. І нас, депутатів, примушують затвердити своїм рішенням оці маніпуляції з комунальним майном.

Перед сесією депутатам підсовують папірчик, де передбачається, що за міські гроші буде будуватися об’єкт для концесіонера. Якщо ми сьогодні проковтнемо ці рішення, то завтра вони будуть просити ще більше», - сказав Василь Савчук. І вже думав йти з трибуни. Але тут вирішив «вставити свої п’ять копійок» депутат від «Самопомочі» Дмитро Поліщук, запитавши, чому за каденції Савчука два комунальних підприємства «Зелене господарство» та «ШЕУ» стали приватною власністю.

Колишній мер Білої Церкви не розгубився, щоправда відповідати довелося, перекрикуючи. Адже депутат Володимир Бабенко від «УКРОПу» нагадав депутату Дмитру Поліщуку про те, що й КАТП-1028 опинилося у приватній власності, до речі, батька міського голови Геннадія Дикого.

«Дуже хороше питання. Але ви забули ще й про ШРБУ, яке теж було комунальним і стало приватним. Коли я став мером у 2005 році, то за ШРБУ числилася лише територія, а на ШЕУ було два самосвали, які не могли виїхати…», - почав Василь Савчук, але тут втрутився міський голова, заявивши, що у місті були дві компанії, одна з яких ремонтувала всі школи і садочки, а інша клала асфальт, а потім чомусь підскочив зі стільця і вибіг із сесійної зали. «Так от, у такому випадку треба було залучати приватні кошти. Зайшов інвестор на ці два підприємства, купив техніку, - продовжив Савчук. – У 2005 році на київських базарах, коли продавали машини, було написано «без пробігу у Білій Церкві», бо такі дороги у нас тоді були, що машини не витримували. За два роки почали більш-менш робити дороги. Я переконаний, що ми тоді робили все правильно, бо знімали навантаження з міського бюджету та створювали конкурентне середовище. А сьогодні, навпаки, інвестор просить виділити гроші з міського бюджету».

Попри гарячу дискусію, міський голова зумів таки організувати голосування за той варіант рішення по бюджету, який передбачає виділення грошей на ремонт водогону та каналізації. Всупереч регламенту, Геннадій Дикий першим поставив на голосування пропозицію не депутата Ігоря Оселедька, який виступав першим, а пропозицію Андрія Короля, яка прозвучала другою. Рішення набрало мінімально необхідну кількість голосів – 22. Проте перемога мера і коаліції була недовгою.

Проект рішення, яке роздали депутатам перед самим початком сесії. Він навіть не оприлюднений на сайті міськради

Депутати від ВО «Свобода» попросили перерви. Після перерви «свободівець» Володимир Панасов наголосив на порушенні регламенту і попросив переголосувати бюджетне рішення. Мер відмовився. Відтак на знак протесту фракція «Свободи», ПЕВУ, «БПП-Солідарність» покинула сесійну залу. А тому голосів по другому питанню – призначенню заступником міського голови Інни Паливоди – не вистачило. Через що мер, напевно розуміючи ризиковість моменту, вирішив зняти з розгляду і другий проект рішення про заміну виконкому.

Поміж інших питань депутати також надали безповоротну фінансову допомогу в розмірі 700 тис. грн новоствореному КП «Муніципальна варта» для початку роботи. Це до тих 5 млн. грн, які закладені в бюджеті на фінансування цього підприємства. А також дозволили придбання двох легкових автомобілів на суму не більше 1, 1 млн. грн для виконання завдань. А от об’єднувати «Муніципальну варту» з КП «Інспекція з благоустрою» чомусь відмовилися.

Концесіонеру ТОВ «Білоцерківвода» також пряників у повному комплекті не вистачило. Депутати підтримали рішення про виділення 1, 5 млн. грн. на будівництво станції прийому рідких відходів від асенізаційного транспорту на каналізаційні споруди ТОВ «Білоцерківвода» та 970 тис. грн. на придбання обладнання для аналізу води, стічних та поверхневих вод, ґрунтів, повітря. А от рішення про повернення назад до ТОВ «Білоцерківвода» майна, яке ще восени минулого року з такими криками і суперечками вивели зі складу концесії як непотрібне майно і доручили продати Агенції зі стратегічного розвитку, депутати не підтримали. Мабуть, просто не зрозуміли ці маневри з комунальним майном.

Більше суперечливих питань не виникало, тож засідання сесії швидко закінчилося.