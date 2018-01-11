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Виконком Білоцерківської міської ради хочуть змінити

  • Вівторок, лют. 20 2018
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Виконком Білоцерківської міської ради хочуть змінити

На 47 сесію Білоцерківської міської ради, що відбудеться 22 лютого, виноситься питання внесення змін до складу виконкому БМР. Новий склад виконкому налічує 13 осіб. 

- Дикий Геннадій Анатолійович, міський голова

- Кошель Вадим Олегович, секретар міськради

- Бакун Ольга Миколаївна, заступник міського голови

- Гнатюк Валерій Володимирович, заступник міського голови

- Новогребельська Інна Володимирівна, заступник міського голови

- Паливода Інна Павлівна, заступник міського голови (у разі затвердження її на посаді на цій же сесії)  

- Поляруш Олександр Олексійович, заступник міського голови (квота Радикальної партії Олега Ляшка)

- Постівий Сергій Олександрович, керуючий справами виконкому БМР

- Бугайчук Костянтин Васильович, директор НВП "Інвапром" (квота Опозиційного блоку)

- Винниченко Сергій Олександрович, головний інженер ТДВ "Білоцерківський кар'єр" (квота "Свободи")

- Глиняний Леонід Петрович, заступник директор ПРАТ "Білоцерківська Теплоцентраль" 

- Гриненко Юрій Анатолійович, директор з маркетингу МПЗ "Баварія" (квота "Батьківщини")

- Фастівський Вадим Петрович, директор ТОВ "Трайдент" (квота "Самопомочі")

Представників від партій "УКРОП", ПЕВУ та "БПП-Солідарність" у переліку членів виконкому не представлено. 

Нинішній склад виконкому був затверджений у грудні 2015 року. У жовтні 2017 року депутати спробували звільнити нинішній виконком. Рішення пітримала більшість місцевих обранців, проте мер наклав вето на звільнення заступників, виконком та секретаря міськради, а депутати змогли подолати вето лише у питанні секретаря міськради. Таким чином, виконком залишився працювати. 

Чи вдасться цього разу змінити виконком, покаже час. 

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Опубліковано в Влада

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