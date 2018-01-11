Виконком Білоцерківської міської ради хочуть змінити

- Дикий Геннадій Анатолійович, міський голова
- Кошель Вадим Олегович, секретар міськради
- Бакун Ольга Миколаївна, заступник міського голови
- Гнатюк Валерій Володимирович, заступник міського голови
- Новогребельська Інна Володимирівна, заступник міського голови
- Паливода Інна Павлівна, заступник міського голови (у разі затвердження її на посаді на цій же сесії)
- Поляруш Олександр Олексійович, заступник міського голови (квота Радикальної партії Олега Ляшка)
- Постівий Сергій Олександрович, керуючий справами виконкому БМР
- Бугайчук Костянтин Васильович, директор НВП "Інвапром" (квота Опозиційного блоку)
- Винниченко Сергій Олександрович, головний інженер ТДВ "Білоцерківський кар'єр" (квота "Свободи")
- Глиняний Леонід Петрович, заступник директор ПРАТ "Білоцерківська Теплоцентраль"
- Гриненко Юрій Анатолійович, директор з маркетингу МПЗ "Баварія" (квота "Батьківщини")
- Фастівський Вадим Петрович, директор ТОВ "Трайдент" (квота "Самопомочі")
Представників від партій "УКРОП", ПЕВУ та "БПП-Солідарність" у переліку членів виконкому не представлено.
Нинішній склад виконкому був затверджений у грудні 2015 року. У жовтні 2017 року депутати спробували звільнити нинішній виконком. Рішення пітримала більшість місцевих обранців, проте мер наклав вето на звільнення заступників, виконком та секретаря міськради, а депутати змогли подолати вето лише у питанні секретаря міськради. Таким чином, виконком залишився працювати.
Чи вдасться цього разу змінити виконком, покаже час.