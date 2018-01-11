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У Білій Церкві змінено автобусні маршрути

  • Вівторок, лют. 13 2018
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У Білій Церкві змінено автобусні маршрути

13 лютого 2018 року виконком Білоцерківської міської ради затвердив нові пасажирські маршрути. Відтак, 26 замінено на 8 маршрут, який дещо зміниться. Вносяться зміни у маршрути №7, 25, 16,18.  Увага! Зміни будуть введені в дію після проведення конкурсу на перевезення пасажирів, який відбудеться у квітні цього року. 

Отже, у маршрутах 7 та 25 міняється рух в центрі міста. Якщо раніше, вони піднімалися від вул. Героїв Небесної Сотні до Першої лікарні по вул. Логінова (Перша школа, банк Аваль), а поверталися через вул. Я. Мудрого та вул. Г. Ковбасюка у напрямку магазину "Сільпо", то відтепер рух в обох напрямках відбуватиметься тільки через вул. Логінова. Тобто, після залізничного мосту обидві маршрутки повернуть праворуч на вул. Привокзальну, проїжджаючи повз відділення поліції, а потім біля елеватора повернуть ліворуч на вул. Логінова.  Це зроблено з метою розвантажити вул. Я. Мудрого. Хоча людям, які очікували на обидві маршрутки на зупинці біля Першої лікарні, навряд чи це буде зручно.

Маршрутка №18 на прохання громадян буде ходити через одну по вул. Заводська та по вул. Західний проїзд. Тобто одна маршрутка їде по одній вулиці, наступна - по іншій. Так само як нині їздить маршрут №25: один по маршруту, інший - на центральний базар.

Маршрут №26 змінюється на маршрут №8. Маршрут буде продовжено по вул. Рибна та вул. І. Кожедуба. Рухаючись до вокзалу, маршрут №8 з бульвару Олександрійського повертатиме на вул. Героїв Небесної Сотні, а не на вул. Водопійну, як було раніше. 

Змінюється і маршрут №16. Якщо раніше його кінецва була біля магазину "Гермес" на масиві Піщаний, то відтепер маршрут буде подовжено і він проїжджатиме через вул. Є. Деслава (Примакова), а затим виїздить на вул. Дружба.

Усі маршрути подані у табличці: 

№ втобусного

маршруту

 

 

Назва маршруту

 

 

Схема руху

 Кількість       тр.засобів Пасажиро-місткість

2

вул. Івана Кожедуба- зал. станція « Роток»

вул. Івана Кожедуба – вул. Рибна – вул. Грибоєдова –

вул. Некрасова – вул. Леваневського - зал. станція « Роток»

 

6

 

22

3

 

Житловий масив Заріччя (вул. Лісова) - автомагістраль Київ-Одеса   

Житловий масив Заріччя (вул. Лісова) – вул. 2-а Піщана   –

вул. Євгена Деслава – вул. Дружби – просп. Князя Володимира – вул. Леваневського – автомагістраль Київ-Одеса

 

 

 

2

 

 

 

45

4

 

Житловий масив Таращанський (фабрика «Модерн») - пл.

Перемоги

 

Житловий масив Таращанський (фабрика «Модерн») –

вул. Таращанська - вул. Заярська - просп. Князя Володимира – б-р Олександрійський - пл. Перемоги

 

 

 

12

 

 

 

45

5

 

Житловий масив Таращанський (фабрика «Модерн»)- зал. ст. Роток

 

Житловий масив Таращанський (фабрика «Модерн») –

вул. Таращанська - вул. Заярська – просп. Князя Володимира – вул. Леваневського – зал. ст. Роток

 

 

 

6

 

 

 

22

6

 

Житловий масив Заріччя (вул.Лісова)

Урочище Товста

Житловий масив Заріччя (вул. Лісова) -вул. 2-а Піщана –

вул. Євгена Деслава – вул. Дружби – б-р Олександрійський – пл.Перемоги- вул. Сквирське шосе – вул. Полковника Коновальця – Урочище Товста

 

 

 

8

 

 

 

45

7

 

4-й мікрорайон-

вул. Семашка

4-й мікрорайон – вул. Рибна – вул. Івана Кожедуба –

вул. Осипенка – вул. Ярослава Мудрого – вул.Привокзальна ( вул. Першотравнева) – вул. Фастівська – вул. Офіцерська – вул. В’ячеслава Чорновола – б-р. Олександрійський –

вул. Семашка

 

 

 

 

14

 

 

 

 

22

8

 

вул.Івана Кожедуба або Грибоєдова – міська лікарня №1

вул. Івана Кожедуба – вул.Рибна –вул. Грибоєдова –

б-р. Княгині Ольги- вул.Леваневського- просп.Князя Володимира- вул.Шевченка- вул.Людмили Павліченко- вул.Шолом-Алейхема-вул.Голубина- просп.Князя Володимира-б-р.Олександрійський- вул.Героїв Небесної Сотні- вул.Логінова- вул.Першотравнева- вул.Ярослава Мудрого(б-р.Олександрійський)

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

45

11

 

Старокиївське

кладовище - Житловий

масив     Таращанський

Старокиївське кладовище - вул. Сухоярська – вул. Льва Толстого – вул. Сквирське шосе - вул. Ярослава Мудрого –

б-р Михайла Грушевського –вул. Людмили Павліченко –

вул. Заярська – вул. Таращанська – вул. Вернадського – Житловий масив Таращанський

 

 

 

16

 

 

 

22

13

«Сфера Авто»

(Новокиївське

кладовище)-Гайок

 

 «Сфера -Авто» (Новокиївське кладовище) - вул. Київська- вул. Привокзальна (вул. Першотравнева)– вул. Івана Мазепи– Сквирське шосе- вул. Гайок

 

 

10

 

 

22

14

Житловий масив

Заріччя (вул. Лісова) – Залізничний вокзал

 Житловий масив Заріччя (вул. Лісова) - вул. 2-а Піщана – вул.Академіка Линника - вул. 1-а Піщана – вул.Дружби – пл.Соборна – вул. Ярослава Мудрого – вул. Привокзальна (вул. Першотравнева) – Залізничний вокзал

 

 

14

 

 

45

15

 Міська лікарня №1- нове Зарічанське кладовище (Володарська траса)

 

Міська лікарня №1 –   вул..Я.Мудрого – вул. Дружби –

вул. 1-а Піщана - Нове Зарічанське кладовище

 

 

1

 

 

 

22

16

 

Житловий масив Піщаний – вул. Січневого Прориву

Житловий масив Піщаний (Глибочанське шосе)-

вул. 1-а Піщана -– вул. Дружби – просп. Князя Володимира – вул. Гагаріна– вул. Шевченка– вул. Людмили Павліченко–

б-р Михайла Грушевського- вул. Привокзальна (вул. Першотравнева) –вул.О.Гончара- б-р. Олександрійський-

вул. В’ячеслава Черновола- вул.Івана Мазепи- Сквирське шосе- вул. -Січневого Прориву

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

22

17

вул. вул. Івана

Кожедуба     (Хімбуд ) – вул. Січових Стрільців

вул. Івана Кожедуба (Хімбуд) – вул. Івана Кожедуба –

вул. Осипенка - вул. Ярослава Мудрого - площа Соборна –

вул. Дружби -   вул. 1-ша Піщана - вул. Ставищанська–

вул. Селянська– вул. Таращанська – вул. Січових Стрільців

 

 

 

 

14

 

 

 

45

18

 Залізничний вокзал – вул. Івана Кожедуба (Хімбуд)

Залізничний вокзал – вул. Першотравнева (вул. Привокзальна) –вул.Водопійна – б-р Олександрійський - просп. Князя Володимира – вул. Гагаріна – вул. Шевченка - просп. Князя Володимира – вул.Леваневського– Західний проїзд (вул.Заводська)- вул.Івана Кожедуба ( Хімбуд)

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

22

19

 «Сфера Авто» (вул.   Сухоярська) – залізнична станція «Роток»

вул.Мережна- вул. Сухоярська - вул. Київська - вул. Ярослава Мудрого - просп. Князя Володимира - вул. Гагаріна –

вул. Шевченка - просп. Князя Володимира –

вул. Леваневського - зал. Станція «Роток»

 

 

 

 

16

 

 

 

45

21

вул. Семашка –

вул. Томилівська

вул. Семашка – б-р. Олександрійський - Сквирське шосе –

вул. Льва Толстого - вул. Карбишева - вул. Воєводіна –

вул. Сквирське шосе - вул. Ярослава Мудрого - просп. Князя Володимира – вул. Гризодубової –вул. Томилівська

 

 

 

 

16

 

 

 

45

22

 

Гайок- автомагістраль Київ-Одеса (Одеська траса)

Гайок– вул.Сквирське шосе – б-р. Олександрійський ––

просп. Князя Володимира– вул. Леваневського - автомагістраль Київ-Одеса (Одеська траса)

 

 

   20

 

 

45

25

 

вул. Василя Стуса – автомагістраль Київ-Одеса (Одеська траса)

вул. Василя Стуса – б-р Олександрійський – вул. Фастівська–

вул.Привокзальна- вул. Першотравнева – вул. Водопійна –

б-р Олександрійський – (вул.Богдана Хмельницького )-

вул. Небесної Сотні - вул. Логінова - вул. Першотравнева - вул. Ярослава Мудрого - вул. Київська – вул. Глиняна –

вул. Північна -   вул. Івана Кожедуба - Західний проїзд –

вул. Леваневського – автомагістраль Київ-Одеса

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

22

Таблиця взята з проекту рішення про зміну маршрутів.

Нагадуємо, маршрути будуть введені в дію орієнтовно у квітні.

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Опубліковано в Влада
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