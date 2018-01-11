У Білій Церкві змінено автобусні маршрути

13 лютого 2018 року виконком Білоцерківської міської ради затвердив нові пасажирські маршрути. Відтак, 26 замінено на 8 маршрут, який дещо зміниться. Вносяться зміни у маршрути №7, 25, 16,18. Увага! Зміни будуть введені в дію після проведення конкурсу на перевезення пасажирів, який відбудеться у квітні цього року.

Отже, у маршрутах 7 та 25 міняється рух в центрі міста. Якщо раніше, вони піднімалися від вул. Героїв Небесної Сотні до Першої лікарні по вул. Логінова (Перша школа, банк Аваль), а поверталися через вул. Я. Мудрого та вул. Г. Ковбасюка у напрямку магазину "Сільпо", то відтепер рух в обох напрямках відбуватиметься тільки через вул. Логінова. Тобто, після залізничного мосту обидві маршрутки повернуть праворуч на вул. Привокзальну, проїжджаючи повз відділення поліції, а потім біля елеватора повернуть ліворуч на вул. Логінова. Це зроблено з метою розвантажити вул. Я. Мудрого. Хоча людям, які очікували на обидві маршрутки на зупинці біля Першої лікарні, навряд чи це буде зручно.

Маршрутка №18 на прохання громадян буде ходити через одну по вул. Заводська та по вул. Західний проїзд. Тобто одна маршрутка їде по одній вулиці, наступна - по іншій. Так само як нині їздить маршрут №25: один по маршруту, інший - на центральний базар.

Маршрут №26 змінюється на маршрут №8. Маршрут буде продовжено по вул. Рибна та вул. І. Кожедуба. Рухаючись до вокзалу, маршрут №8 з бульвару Олександрійського повертатиме на вул. Героїв Небесної Сотні, а не на вул. Водопійну, як було раніше.

Змінюється і маршрут №16. Якщо раніше його кінецва була біля магазину "Гермес" на масиві Піщаний, то відтепер маршрут буде подовжено і він проїжджатиме через вул. Є. Деслава (Примакова), а затим виїздить на вул. Дружба.

Усі маршрути подані у табличці:

№ втобусного маршруту Назва маршруту Схема руху Кількість тр.засобів Пасажиро-місткість 2 вул. Івана Кожедуба- зал. станція « Роток» вул. Івана Кожедуба – вул. Рибна – вул. Грибоєдова – вул. Некрасова – вул. Леваневського - зал. станція « Роток» 6 22 3 Житловий масив Заріччя (вул. Лісова) - автомагістраль Київ-Одеса Житловий масив Заріччя (вул. Лісова) – вул. 2-а Піщана – вул. Євгена Деслава – вул. Дружби – просп. Князя Володимира – вул. Леваневського – автомагістраль Київ-Одеса 2 45 4 Житловий масив Таращанський (фабрика «Модерн») - пл. Перемоги Житловий масив Таращанський (фабрика «Модерн») – вул. Таращанська - вул. Заярська - просп. Князя Володимира – б-р Олександрійський - пл. Перемоги 12 45 5 Житловий масив Таращанський (фабрика «Модерн»)- зал. ст. Роток Житловий масив Таращанський (фабрика «Модерн») – вул. Таращанська - вул. Заярська – просп. Князя Володимира – вул. Леваневського – зал. ст. Роток 6 22 6 Житловий масив Заріччя (вул.Лісова) Урочище Товста Житловий масив Заріччя (вул. Лісова) -вул. 2-а Піщана – вул. Євгена Деслава – вул. Дружби – б-р Олександрійський – пл.Перемоги- вул. Сквирське шосе – вул. Полковника Коновальця – Урочище Товста 8 45 7 4-й мікрорайон- вул. Семашка 4-й мікрорайон – вул. Рибна – вул. Івана Кожедуба – вул. Осипенка – вул. Ярослава Мудрого – вул.Привокзальна ( вул. Першотравнева) – вул. Фастівська – вул. Офіцерська – вул. В’ячеслава Чорновола – б-р. Олександрійський – вул. Семашка 14 22 8 вул.Івана Кожедуба або Грибоєдова – міська лікарня №1 вул. Івана Кожедуба – вул.Рибна –вул. Грибоєдова – б-р. Княгині Ольги- вул.Леваневського- просп.Князя Володимира- вул.Шевченка- вул.Людмили Павліченко- вул.Шолом-Алейхема-вул.Голубина- просп.Князя Володимира-б-р.Олександрійський- вул.Героїв Небесної Сотні- вул.Логінова- вул.Першотравнева- вул.Ярослава Мудрого(б-р.Олександрійський) 10 45 11 Старокиївське кладовище - Житловий масив Таращанський Старокиївське кладовище - вул. Сухоярська – вул. Льва Толстого – вул. Сквирське шосе - вул. Ярослава Мудрого – б-р Михайла Грушевського –вул. Людмили Павліченко – вул. Заярська – вул. Таращанська – вул. Вернадського – Житловий масив Таращанський 16 22 13 «Сфера Авто» (Новокиївське кладовище)-Гайок «Сфера -Авто» (Новокиївське кладовище) - вул. Київська- вул. Привокзальна (вул. Першотравнева)– вул. Івана Мазепи– Сквирське шосе- вул. Гайок 10 22 14 Житловий масив Заріччя (вул. Лісова) – Залізничний вокзал Житловий масив Заріччя (вул. Лісова) - вул. 2-а Піщана – вул.Академіка Линника - вул. 1-а Піщана – вул.Дружби – пл.Соборна – вул. Ярослава Мудрого – вул. Привокзальна (вул. Першотравнева) – Залізничний вокзал 14 45 15 Міська лікарня №1- нове Зарічанське кладовище (Володарська траса) Міська лікарня №1 – вул..Я.Мудрого – вул. Дружби – вул. 1-а Піщана - Нове Зарічанське кладовище 1 22 16 Житловий масив Піщаний – вул. Січневого Прориву Житловий масив Піщаний (Глибочанське шосе)- вул. 1-а Піщана -– вул. Дружби – просп. Князя Володимира – вул. Гагаріна– вул. Шевченка– вул. Людмили Павліченко– б-р Михайла Грушевського- вул. Привокзальна (вул. Першотравнева) –вул.О.Гончара- б-р. Олександрійський- вул. В’ячеслава Черновола- вул.Івана Мазепи- Сквирське шосе- вул. -Січневого Прориву 16 22 17 вул. вул. Івана Кожедуба (Хімбуд ) – вул. Січових Стрільців вул. Івана Кожедуба (Хімбуд) – вул. Івана Кожедуба – вул. Осипенка - вул. Ярослава Мудрого - площа Соборна – вул. Дружби - вул. 1-ша Піщана - вул. Ставищанська– вул. Селянська– вул. Таращанська – вул. Січових Стрільців 14 45 18 Залізничний вокзал – вул. Івана Кожедуба (Хімбуд) Залізничний вокзал – вул. Першотравнева (вул. Привокзальна) –вул.Водопійна – б-р Олександрійський - просп. Князя Володимира – вул. Гагаріна – вул. Шевченка - просп. Князя Володимира – вул.Леваневського– Західний проїзд (вул.Заводська)- вул.Івана Кожедуба ( Хімбуд) 12 22 19 «Сфера Авто» (вул. Сухоярська) – залізнична станція «Роток» вул.Мережна- вул. Сухоярська - вул. Київська - вул. Ярослава Мудрого - просп. Князя Володимира - вул. Гагаріна – вул. Шевченка - просп. Князя Володимира – вул. Леваневського - зал. Станція «Роток» 16 45 21 вул. Семашка – вул. Томилівська вул. Семашка – б-р. Олександрійський - Сквирське шосе – вул. Льва Толстого - вул. Карбишева - вул. Воєводіна – вул. Сквирське шосе - вул. Ярослава Мудрого - просп. Князя Володимира – вул. Гризодубової –вул. Томилівська 16 45 22 Гайок- автомагістраль Київ-Одеса (Одеська траса) Гайок– вул.Сквирське шосе – б-р. Олександрійський –– просп. Князя Володимира– вул. Леваневського - автомагістраль Київ-Одеса (Одеська траса) 20 45 25 вул. Василя Стуса – автомагістраль Київ-Одеса (Одеська траса) вул. Василя Стуса – б-р Олександрійський – вул. Фастівська– вул.Привокзальна- вул. Першотравнева – вул. Водопійна – б-р Олександрійський – (вул.Богдана Хмельницького )- вул. Небесної Сотні - вул. Логінова - вул. Першотравнева - вул. Ярослава Мудрого - вул. Київська – вул. Глиняна – вул. Північна - вул. Івана Кожедуба - Західний проїзд – вул. Леваневського – автомагістраль Київ-Одеса 16 22

Таблиця взята з проекту рішення про зміну маршрутів.

Нагадуємо, маршрути будуть введені в дію орієнтовно у квітні.