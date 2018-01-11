Інну Паливоду можуть призначити заступником міського голови

Інна Павлівна Паливода нині працює завідувачем відділу координації методичної роботи та неперервної педагогічної освіти КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти».
Отримала вищу освіту в Ніжинському педінституті за фахом вчитель англійської та німецької мови.
Працювала вчителем англійської мови у школах Чернігівської області, а також білоцерківських БСШ №9 та СЗШ №14 (нині Перша гімназія), затим перейшла на посаду методиста у відділ освіти БМР. З 2015 року працює у комунальному закладі Київської обласної ради "Академія неперервної освіти".
У вересні 2017 року взяла участь у конкурсі на посаду директора БСШ №1, проте конкурсна комісія віддала перевагу Олені Плигань.
Також Інна Паливода є сестрою депутата від "Самопомочі" Сергія Наконечного, якому довелося полишити посаду директора Першої гімназії після того, як депутати звільнили секретаря Білоцерківської міської ради Бориса Смутка і він знову очолив Першу гімназію.