Інну Паливоду можуть призначити заступником міського голови

Інна Паливода (на фото - ліворуч) програла у конкурсі на посаду директора Першої школи

Такий проект рішення Білоцерківської міської ради оприлюднено на сайті міської влади. Вона претендує на посаду, яку до цього займала Ольга Настіна.

Інна Павлівна Паливода нині працює завідувачем відділу координації методичної роботи та неперервної педагогічної освіти КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти».

Отримала вищу освіту в Ніжинському педінституті за фахом вчитель англійської та німецької мови.

Працювала вчителем англійської мови у школах Чернігівської області, а також білоцерківських БСШ №9 та СЗШ №14 (нині Перша гімназія), затим перейшла на посаду методиста у відділ освіти БМР. З 2015 року працює у комунальному закладі Київської обласної ради "Академія неперервної освіти".

У вересні 2017 року взяла участь у конкурсі на посаду директора БСШ №1, проте конкурсна комісія віддала перевагу Олені Плигань.

Також Інна Паливода є сестрою депутата від "Самопомочі" Сергія Наконечного, якому довелося полишити посаду директора Першої гімназії після того, як депутати звільнили секретаря Білоцерківської міської ради Бориса Смутка і він знову очолив Першу гімназію.