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Тепломережу очолив колишній директор ТОВ "Білоцерківтеплоенерго"

  • П'ятниця, лют. 09 2018
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Тепломережу очолив колишній директор ТОВ &quot;Білоцерківтеплоенерго&quot;

15 січня міський голова Геннадій Дикий призначив на посаду директора КП "Білоцерківтепломережа" М. Вакуленка терміном до 16 січня 2021 року.

Нагадаємо, Михайло Іванович Вакуленко до цього працював першим заступником директора Тепломережі, а перед цим був директором ТОВ "Білоцерківтеплоенерго" у той час, як міська влада на чолі з мером Василем Савчуком розглядала варіант передачі в концесію КП "Білоцерківтепломережа". Саме це підприємство виграло конкурс на отримання в концесію комунального підприємства, але депутати Білоцерківської міської ради не підтримали таке рішення. 

Як планувало ТОВ "Білоцерківтеплоенерго" модернізувати КП "Білоцерківтепломережа" журналісту БЦ News в інтерв'ю розповів Михайло Вакуленко.

Варто додати, що з березня 2017 року ТОВ " "Білоцерківтеплоенерго" очолює Роман Сакара. Він же є засновником фірми, яка отримала левову часту підрядів по встановленню теплових лічильників у 2017 році, а саме: ТОВ виробничо-комерційна фірма "СІГМА".

 

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Опубліковано в Влада

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