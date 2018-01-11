Тепломережу очолив колишній директор ТОВ "Білоцерківтеплоенерго"

Нагадаємо, Михайло Іванович Вакуленко до цього працював першим заступником директора Тепломережі, а перед цим був директором ТОВ "Білоцерківтеплоенерго" у той час, як міська влада на чолі з мером Василем Савчуком розглядала варіант передачі в концесію КП "Білоцерківтепломережа". Саме це підприємство виграло конкурс на отримання в концесію комунального підприємства, але депутати Білоцерківської міської ради не підтримали таке рішення.

Як планувало ТОВ "Білоцерківтеплоенерго" модернізувати КП "Білоцерківтепломережа" журналісту БЦ News в інтерв'ю розповів Михайло Вакуленко.

Варто додати, що з березня 2017 року ТОВ " "Білоцерківтеплоенерго" очолює Роман Сакара. Він же є засновником фірми, яка отримала левову часту підрядів по встановленню теплових лічильників у 2017 році, а саме: ТОВ виробничо-комерційна фірма "СІГМА".