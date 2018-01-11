З білоцерківськими відеокамерами працюватиме компанія "Axxonsoft"

На сьогодні вже виготовлено необхідну технічну документацію на будівництво моніторингового центру та монтаж системи відеофіксації на в’їздах та виїздах з Білої Церкви. Система матиме технічну можливість розпізнавати та фіксувати номерні знаки транспортних засобів та відповідно опрацьовувати цю інформацію. Інтелектуальним аналізом та опрацюванням програмного забезпечення займатиметься компанія «Axxonsoft» (www. axxonsoft.com).

Вона використовуватиме сертифіковане програмне забезпечення, працюватиме відповідно до проектно-кошторисної документації та враховуючи законодавство у сфері систем захисту безпеки.

Наразі триває визначення виконавця робіт з будівництва спочатку моніторингового центру (місце куди подаватиметься, опрацьовуватиметься та зберігатиметься вся інформація), а потім периметральної системи відеоспостереження.

На минулому засіданні робочою групою було запропоновано правоохоронним органам та представникам громадськості надати пропозиції з визначення проблемних місць у місті, де на їхню думку потрібно встановити камери відеоспостереження. Так, від представників правоохоронних органів надійшли пропозиції по 13 точкам міста, які стратегічно важливі і за статистикою мають найбільшу кількість скоєних правопорушень ( всі кругові перехрестя, перетин вул. Павліченко – проспекту Князя Володимира, біля входу до дендропарку «Олександрія», перехрестя біля супермаркету Новус, ПК «Росава», Соборної площі, вул. Рибної, вул. Київської).

Від білоцерківців надійшли пропозиції встановити відеонагляд у місцях найбільшого скупчення людей, які статистично та потенційно можуть мати підвищений криміногенний стан: в парках, бульварах, біля ресторанів, навчальних закладів, автотранспортних стоянок, віддалених житлових масивів та ін.

Також на сьогодні впроваджено перший етап проекту Єдина система інформаційних ресурсів, а саме створено Геопортал, який можна побачити в режимі реального часу ( bc.cadastre.com.ua )

Над системою працює компанія SоftPro, директор якої Андрій Черін ознайомив з геопорталом Білої Церкви та всією роботою, яку було проведено нею в минулому році. Так, було придбано сервера, переведено в цифрові зображення та завантажені документи містобудівного кадастру, розроблені онлайн карти необхідного масштабу, які містять сервіси пошуку адрес, дані щодо зонування міста, генеральний план тощо.

Всі внесені об’єкти містять інформацію щодо обмежень на забудову, дані публічної кадастрової карти тощо. Портал має функцію надання за відповідним запитом в онлайн режимі переліку існуючих документів, наприклад, на ту чи іншу земельну ділянку (хто її власник, які має обмеження на будівництво, чи яке має призначення тощо).

Система може містити безліч нашарувань: об’єкти соціальної інфраструктури, дані архітектури, розміщення реклами в місті, зони паркування, бази даних поверхових планів всіх будинків із комунікаціями, різноманітні мережі, моніторинг забудови в місті, ведення ремонтних робіт доріг міста та інші найрізноманітніші дані.

В подальшому така зведена інформація про всі існуючі бази даних зможе надавати перелік документів, які необхідні для отримання дозволів на будівництво, дані про режими взаємодії між об’єктами та службами, відповіді на запити користувачів щодо інвестиційної привабливості того чи іншого об’єкта. Також система матиме засоби моніторингу і визначення актуальності та правильності ведення інформації та ін. Тобто Єдина система інформаційних ресурсів функціонуватиме задля вирішення будь-яких завдань у повсякденному житті, підвищить якість отримання послуг дозвільного характеру та ін.

За матеріалами сайту Білоцерківської міської ради