Депутати розподілили додаткові надходження до бюджету Білої Церкви

2, 2 млн. грн. на придбання комп’ютерної техніки для центрів первинної медико-санітарної допомоги № 1,2 та технічне обслуговування ліфтів міської лікарні № 2

1, 7 млн. грн на зарплату кухарів та технічних працівників у тих школах, де з 1 січня готують їжу безпосередньо у школі

1, 4 млн грн на введення штатних одиниць працівників їдалень для організації харчування дітей

180 тис грн на придбання програмного забезпечення для обліку дітей в школах;

48 800 грн на перевезення учнів до місця проведення олімпіад

189 789 грн виділили управлінню соцзахисту для проведення оплати теплопостачання по нежитловому приміщенню територіального центру вул. Шевченко 69 та на придбання програмного забезпечення, щоб можна було чітко формувати реєстр пільговиків та отримувачів субсидій

75 тис грн виділили управлінню архітектури та містобудування на придбання програмного забезпечення.

5 млн грн. виділили поворотної фінансової допомоги ЖЕКам для покриття боргів через затримки з перерахуванням коштів по субсидіях і пільгах

700 тис грн. фінансової підтримки КП БМР «Муніципальна варта»

469 939 грн на молодіжне кредитування громадянам на будівництво та придбання житла

1, 3 млн грн на програму охорони довкілля в м.Біла Церква.

Також на 56, 4 млн. грн. збільшили бюджет розвитку. Проте за ініціативи фракції ВО «Свобода» відмінили витрачання 6 млн. грн. на реконструкцію аварійних ділянок мереж водопостачання, зауваживши, що ці роботи має проводити концесіонер ТОВ "Білоцерківвода" своїм коштом. Таким чином, бюджет розвитку на початку 2018 року склав майже 166 млн. грн., тоді як у минулому році увесь бюджет року становив 200 млн. грн. Щоправда, з 200 млн. грн 20 млн. грн не встигли освоїти і вони перейшли на цей рік.