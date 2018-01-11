Відділ капітального будівництва допустив порушень на 3, 5 млн. грн

Вони виявили факти порушень на суму понад 3,5 млн грн.

В тому числі:

- 27 забудовників зареєстрували декларації про готовність об’єктів до експлуатації без укладення договорів про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Біла Церква. Такі договори потрібно укладати із виконкомом.

Процедура наступна. Щоб ввести в експлуатацію новобудову, забудовник надає в орган архітектурно-будівельного контролю (Архбудконтроль) перелік необхідних документів. В тому числі, має бути відмітка про укладений договір пайової участі.

Закон прописаний таким чином, що Архбудконтролю не вповноважений вимагати надання самого документу. Сума може бути сплачена добровільно або через суд.

У своєму акті ревізори зазначили, що відділ капітального будівництва (ВКБ) виконав свою функцію і звернувся до забудовників із вимогою укласти потрібні договори.

До речі, на сьогодні забудовники не сплатили до бюджету 1,9 млн грн.

- Два інші забудовники не передали позамайданчикові мережі у комунальну власність на суму більш як 1,5 млн грн (пайовий внесок). Цей факт було встановлено 24.11.2017 р. І цим забудовникам ВКБ направив відповідні листи та отримав відповідь, що наразі проводяться дії про передачу вказаних мереж до комунальної власності міста.

- Ще два забудовника порушили законодавство та укладені договори, бо не повідомили ВКБ про зростання вартості будівництва своїх об’єктів. Через це, вони недоплатили до місцевого бюджету майже 39 тис грн пайового внеску.

Єдине, що може зробити ВКБ в цьому випадку, нагадати порушникам про необхідність сплати. Що і було зроблено.

- Аудитори заявили, що виявили у ВКБ переплати по зарплатні співробітникам на 11858,33 грн та завищення обсягів вартості виконаних будівельно-монтажних робіт на 59164,46 грн.

Суму за будівельно-монтажні роботи було відшкодовано під час ревізії у повному обсязі. А переплати по зарплатні працівники повернуть до міського бюджету до лютого 2018р.

Контролю із дотримання вимог чинного законодавства має сприяти і створений минулого року у Білій Церкві структурний підрозділ архбудконтроль. До того, цим питанням опікувалися фахівці обласного центру.

Прес-служба Білоцерківської міськради