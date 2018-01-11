Вартість проїзду у громадському транспорті подорожчає з 26 січня

23 січня на засіданні виконкому БМР підвищили тарифи на проїзд у міських автобусних маршрутах загального користування та на проїзд у міському електричному транспорті.

Тариф на послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування – 5 грн.

Тариф на послуги з перевезення пасажирів у тролейбусах такий: при купівлі разового квитка у кондуктора або водія - 4 грн; у стаціонарній касі або терміналі - 3 грн.

У разі використання пластикової безконтактної картки при одноразовому придбанні поїздок:

- 1-20 поїздок – по 2,5 грн/поїздка (середня вартість однієї поїздки становитиме – 2,5 грн);

- 21-40 поїздок – по 2,5 грн/поїздка, із зарахуванням 2-х безкоштовних поїздок (середня вартість однієї поїздки становитиме – 2,33 грн);

- 41-60 поїздок – по 2,5 грн/поїздка, із зарахуванням 5-ти безкоштовних поїздок (середня вартість однієї поїздки становитиме – 2,2 грн);

- 61-80 поїздок – по 2,5 грн/поїздка, із зарахуванням 8-ми безкоштовних поїздок (середня вартість однієї поїздки становитиме – 2,15 грн);

-80-100 поїздок – по 2,5 грн/поїздка, із зарахуванням 14-ти безкоштовних поїздок (середня вартість однієї поїздки становитиме – 2,03 грн).

За перевезення пільгових категорій населення економічно обгрунтований тариф для здійснення компенсаційних виплат встановлено - 4 грн.

Вартість проїзного квитка, терміном на 1 місяць, на проїзд у міському електричному транспорті буде такою:

- для громадян – 100 грн;

- для студентів денної форми навчання – 50грн / за електронними студентськими квитками – 45грн;

- для учнів загальноосвітніх шкіл – 25грн/ за електронними учнівськими квитками – 20грн.

Датою початку місяця вважається дата першої валідації (використання картки).

Вартість одноразової застави за користування пластиковою безконтактною карткою становитиме 20 грн. Кошти одноразової застави повертатимуться при поверненні пластикової безконтактної картки.

Рішення наберуть чинності з дня його офіційного оприлюднення, тобто з 26 січня 2018 року.

Також перевізників зобовязали у місячний термін встановити на кожен автобус відеореєстратори зовнішнього та внутрішнього запису з обов’язковим збереженням даних не менше 3 діб. Також у транспортних засобах будуть розміщені відповідні написи, які сповіщатимуть про відеозйомку.