Інспекція з благоустрою приєднується до "Муніципальної варти"

Цікаво, яку посаду тепер займатиме Віктор Ілляшенко, який на фото штовхається з підприємцями міста

23 січня на засіданні виконкому Білоцерківської міської ради прийняли рішення про приєднання КП "Інспекція з благоустрою" до КП "Муніципальна варта". Все майно інспекції з благоустрою відтак переходить у розпорядження новоствореній Варті.

"Встановити, що комунальнепідприємство Білоцерківської міської ради "Муніципальна варта" є правонаступником майнових прав та обов'язків реорганізованої комунальноїустанови Білоцерківської міської ради «Інспекція з благоустрою міста Біла Церква», а також усіх соціально-економічних зобов'язань перед найманими працівниками вказаних юридичних осіб.

Комунальній установі Білоцерківської міської ради «Інспекція з благоустрою міста Біла Церква» провести інвентаризацію всього закріпленого за ними майна та сформулювати його перелік, копії переліку майна передати управлінню комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради та комісії з припинення юридичної особи, вказаній у п.4 цього рішення, у двотижневий строк з дня прийняття цього рішення", - йдеться у рішенні.

Також на засіданні виконкому схвалили проект рішення, яке винесуть на розгляд сесії Білоцерківської міської ради щодо придбання Муніципальній варті двох легкових авто.

Мабуть, бюджет розвитку міста на 2018 рік настільки великий, що можна спокійно закуповувати навіть автомобілі. У той час, як у реанімації МЛ №2 родичам хворих дають список на закупівлю не лише ліків, а навіть рідкого мила та паперових рушників.