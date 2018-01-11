Статут Білої Церкви виявився таким, що не відповідає Конституції України

А так все гарно починалося...На фото: Геннадій Дикий особисто заніс Статут Білої Церкви на реєстрацію

Після зимових свят на міську владу Білої Церкви чекав неприємний сюрприз. Статут Білої Церкви, який був ухвалений міською радою наприкінці 2017 року та який особисто мер Геннадій Дикий заніс до відділу реєстрації , виявився таким, що не відповідає Конституції України.

Про це виконавчий комітет Білоцерківської міської ради повідомила головний спеціаліст відділу державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Київській області Анжела Коваленко. Відповідно у реєстрації статуту відмовлено.

Висловлено п’ять зауважень до тексту Статуту. Зокрема, у Статуті записано, що територіальна громада Білої Церкви є юридичною особою. Анжела Коваленко наводить норми законодавства, де чітко зафіксовано, що територіальна громада не може бути юридичною особою публічного права. У Статуті записано, що зміна меж Білої Церкви проводиться Білоцерківською міською радою згідно чинного законодаства. Реєстратор навпаки наголошує, що зміна меж населених пунктів, згідно чинного законодавства, належить до компетенції Верховної Ради України. При чому подібне рішення парламентарі ухвалюють за поданням Кабінету Міністрів України.

Статут Білої Церкви під час звітів мера у мікрорайонах міста подавали як одне із досягнень нової міської влади

Також у Статуті неправильно трактується поняття "члени територіальної громади". Також, як виявилося, рішення Білоцерківської міської ради стосувалося прийняття статуту міста, а треба було затверджувати статут міста. Також зазначається, що у протоколі 38 сесії БМР, на якій розглядалося це питання, немає рішення про державну реєстрацію статуту.

Тому керуючий справами Сергій Постівий звернувся до громади з проханням "запропонувати формат роботи та коло експертного середовища необхідного для спільної роботи над висловленими зауваженнями Мінюсту для виправлення недоліків та повторного внесення на реєстрацію Статуту міста".



На жаль, досягнення виявилося трохи "сирим", доведеться доопрацьовувати

Звісно, бюрократія в Україні всім відома і можливо реєстратори занадто прискіпливо розглядали Статут Білої Церкви. Але виникає питання, чому ці технічні помилки не може усунути юридичний відділ, адже на функціонування виконавчих органів місцевого самоврядування на 2018 рік у бюджеті закладено 25 млн. грн, натомість хочуть скликати "експертне коло"...

Можливо, наступного разу перед тим як преможно звітувати про якісь досягнення, міська влада більш професійно підійде до виконання своїх завдань?