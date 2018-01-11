Перевізники пояснили, чому потрібно підвищувати вартість проїзду

17 січня відбувся круглий стіл на тему підвищення вартості проїзду у маршрутках та тролейбусах Білої Церкви. Проїзд у маршрутках подорожчає до 5 грн, а у тролейбусі до 4 грн. Перевізники та міська влада навели аргументи, чому це потрібно роботи, представники громадськості у свою чергу нарікали на низьку якісь послуг, брудні маршрутки, сутички водіїв з пільговиками.

На початку зустрічі, яку модерував заступник міського голови Олександр Поляруш, були озвучені економічні причини підвищення вартості проїзду та скільки коштують аналогічні послуги в інших містах України.

Так, за словами начальника транспортного відділу Олени Шевченко, за час, який пройшов з останнього підвищення (а це було рік тому), подорожчало дизельне пальне на 128%, бензин на 148%, масла на 118%, шини на 123%, а також зросла мінімальна зарплата. Проїзд у маршрутках Києва становить 5-7 грн, Обухова – 4 грн, Василькова – 5 грн, Броварів – 5, 5 грн, Борисполя – 4, 5 грн, Фастова – 5 грн, Полтави – 5 грн, в Ірпені планується підвищити проїзд з 5 до 6 грн, у Вінниці та Ужгороді з 4 до 5 грн.

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При цьому від перевізників міська влада Білої Церкви вимагатиме виставити на конкурс маршрутки не старіші 7 років, які відповідатимуть стандартам ЄВРО-5, матимуть GPS – навігатори, а також погодяться встановити у салоні валідатори та навіть зробити звукове оголошення назв зупинок.

При цьому тариф у 5 грн перевізників, як виявилося, теж не дуже влаштовує. «Тролейбусне управління» порахувало, що тариф має бути 5, 32 грн, «Диліжанс» - 5, 41 грн, К-А-Н задекларував 6 грн, Автобусний парк – 5, 42 грн, а «Транссіті» взагалі зазначило цінову «вилку»: від 6, 09 до 6, 57 грн.

Тариф на перевезення пасажирів у тролейбусах теж зросте, адже у комунального підприємства також зросли витрати. Навели й розцінки на послуги тролейбусного перевезення в інших містах: Київ – 4 грн, Миколаїв, Луцьк, Рівне – 2 грн, Львів – 3 грн, Запоріжжя – 3 грн, Кропивницький – 2, 5 грн, Вінниця та Тернопіль планують підвищити проїзд із 3 до 4 грн.

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Затим до слова запросили громадськість. Юлія Скотар зауважила, що з ростом вартості проїзду у нас чомусь не зростає якість сервісу, тобто маршрутки продовжують бути брудними, водії сваряться з пільговиками і часто їх просто не пускають до салону, а деякі маршрутки курсують переповнені. Лариса Купріянчук, потерпіла від аварії на ЧАЕС І категорії, зауважила, що перевізники всі свої витрати прив’язують до курсу долара, у той час як пенсії та зарплати в Україні платять не в доларах. На її думку, якби бізнес перевезень був збитковим, ніхто б на цьому ринку не змагався за маршрути. До того ж пані Лариса слушно зауважила, що водії та міська влада Білої Церкви самочинно відсортували пільговиків, яких вони будуть возити без обмежень, а яких з обмеженнями. Зокрема, згідно п. 7 ст. 20 ЗУ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», ліквідаторів І категорії та потерпілих І категорії повинні однаково безкоштовно перевозити у транспорті. Проте білоцерківські перевізники та міська влада дійшли згоди, що ліквідаторів возять без обмежень, а потерпілих не більше 2-3 осіб у салоні. На практиці це виглядає так: водій заявляє пільговику, що у нього вже є пільгові пасажири і примушує або платити за проїзд, або вийти з салону, або просто не зупиняється, помітивши, що на зупинці стоїть один пільговик.

Олександр Поляруш та перевізники у відповідь зазначили, що їм ніхто не компенсує перевезення пільговиків, а тому це їх добра воля перевозити когось безплатно. Як виявилося, лише комунальним підприємствам місто може компенсувати перевезення пільговиків. Так, у 2017 році Тролейбусне управління отримало 15 млн. грн компенсації, а от приватні перевізники – ні копійки.

За словами Олени Шевченко, поки не буде точного обліку перевезених пасажирів, місто не може їм компенсувати перевезення. Точний облік можливий, якщо будуть встановлені валідатори та запроваджена картка білоцерківця, але на круглому столі ані заступник міського голови, ані профільні чиновники не змогли озвучити, коли ж точний облік пасажирів почнуть проводити у маршрутках нашого міста. А тому війна водіїв та пільговиків вочевидь триватиме й надалі. Пільговиків у нашому місті за даними управління соцзахисту 40 тис. осіб. І тут виходить цікава річ. Олена Шевченко у розмові з журналістами після круглого столу зауважила, що перевезення такої кількості громадян у маршрутках вимагатиме 17 млн. грн компенсації, а мер Геннадій Дикий на зустрічі з перевізниками чомусь назвав суму в 40 млн. грн. Може міській владі бодай раз точно порахувати?

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Також з’ясувалося, що жодного разу приватні перевізники Білої Церкви не зверталися до суду чи до центральної влади з вимогою компенсувати їм перевезення пільговиків. Їм простіше диктувати умови пасажирам, ніж добиватися у тих, хто прийняв закони про пільги, їх виконання.

А щодо якості обслуговування, то тут прозвучала з вуст представника «Тролейбусного управління» Костянтина Підпокровного ось така фраза: «Молоді громадські активісти та старі популісти помиляються, коли думають, що підвищення тарифів на проїзд підвищить якість. Нам ще ні разу не встановлювали економічно обґрунтовані тарифи. Новий тариф - це лише зменшення збитків підприємствам». Що ж, якщо керівник «Тролейбусного управління» може дозволити собі так висловлюватися стосовно мешканців міста, то марно чекати ввічливої поведінки від водіїв.

Відділ транспорту БМР надав інформацію щодо звернень громадян з питань обслуговування у транспорті. Так, у відділ звернень письмово надійшло 138 листів, а на "гарячу лінію" - 97 дзвінків у 2017 році.