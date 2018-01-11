Заступник міського голови Білої Церкви вирішив звільнитися

На засідання 45 сесії Білоцерківської міської ради виноситься проект рішення про звільнення заступника міського голови Білої Церкви.

Депутатам пропонується розглянути проект рішення про звільнення Ольги Настіної з посади заступника міського голови Білої Церкви за згодою сторін.

Ольга Настіна не перший заступник Геннадія Дикого, який вирішив звільнитися. Раніше звільнилися Віктор Яровий, Володимир Хмурич, Сергій Пахольчук та керуючий справами Максим Свірський.

Ольгу Настіну на цю посаду призначили найпізніше, довгий час вакансія заступника мера з гуманітарних питань була відкритою.

Пані Ольга за освітою юрист. Навчалася у Київському національному університеті ім. Т. Шевченка. Мала приватну юридичну практику, а також працювала у ЗАТ "Білоцерківська автобаза №7", Білоцерківському національному аграрному університеті, Міському терцентрі, ВАТ "Сільбуд". До призначення на посаду заступника міського голови працювала заступником голови ГО "Правова єдність" та викладала у БНАУ.