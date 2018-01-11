Перелік організацій, які отримали пільги за оренду комунальних приміщень

"Укрпошту" пільгової оренди позбавили, адже вона не утримує в належному стані приміщення

На 42 сесії Білоцерківської міської ради депутати ухвалили рішення про встановлення пільгової плати за оренду нежитлових приміщень на 2018 рік. Пільги обходяться міського бюджету у 4, 4 млн. грн. Перелік "пільговиків" скоротився у порівнянні з попередніми роками та наразі є таким: