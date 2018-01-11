Перелік організацій, які отримали пільги за оренду комунальних приміщень

|№
|Контрагент
|Адреса приміщення
|Площа, м2
|Пільгова плата
|1
|Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Архітектурно-планувальне бюро»
|м. Біла Церква, б-р. Олександрійський, 75
|89,6
|50% від орендної ставки згідно «Методики»
|2
|Комунальний заклад Білоцерківської міської ради «Білоцерківський міський будинок органної та камерної музики».
|м. м. Біла Церква, Соборна площа, 4
|774,3
|
1,00 грн. в рік
без ПДВ
|3
|Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа»
|м. Біла Церква, б-р. Олександрійський, 94
|367,0
|
1,00 грн. в рік
без ПДВ
|4
|Комунальне підприємством «Аптека № 1»
|м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 64/2
|226,3
|
1,00 грн. в рік
без ПДВ
|5
|Комунальне підприємством «Аптека № 1»
|м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 64/2
|655,3
|5,00 грн./м2 в міс. без ПДВ
|6
|Комунальне підприємство «Аптека № 62»
|м. Біла Церква, вул. Гоголя, 42/17
|196,9
|5,00 грн./м2 в міс. без ПДВ
|7
|Комунальне підприємство «Аптека № 113»
|м. Біла Церква, вул. Семашка, 9
|45,8
|5,00 грн./м2 в міс. без ПДВ
|8
|Комунальне підприємство «Аптека № 113»
|м. Біла Церква, б-р. Олександрійський, 137
|94,6
|5,00 грн./м2 в міс. без ПДВ
|9
|Комунальне підприємство «Аптека № 181»
|м. Біла Церква, вул. Карбишева, 12
|18,8
|5,00 грн./м2 в міс. без ПДВ
|10
|Комунальне підприємство «Аптека № 181»
|м. Біла Церква, вул. Карбишева, 63
|98,5
|
1,00 грн. в рік
без ПДВ
|11
|Комунальне підприємство «Аптека № 181»
|м. Біла Церква, вул. Карбишева, 63
|154,7
|5,00 грн./м2 в міс. без ПДВ
|12
|Підприємство «Аптека № 245»
|м. Біла Церква, Водопійна, 19
|246,5
|
1,00 грн. в рік
без ПДВ
|13
|Підприємство «Аптека № 245»
|м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 49
|24,3
|
1,00 грн. в рік
без ПДВ
|14
|Комунальне підприємство Київської обласної ради «Київський академічний обласний музично-драматичний театр ім. П.К.Саксаганського
|м. Біла Церква, Торгова площа, 6
|102,2
|
1,00 грн. в рік
без ПДВ
|15
|Комунальне підприємство Київської обласної ради «Київський академічний обласний музично-драматичний театр ім. П.К.Саксаганського
|м. Біла Церква, вул. Леся Курбаса, 3
|252,1
|
1,00 грн. в рік
без ПДВ
|16
|Навчально-виробниче підприємство «Інвапром» Білоцерківського міського товариства інвалідів «Фенікс»
|м. Біла Церква, вул. Героїв Небесної Сотні, 17
|200,8
|
1,00 грн. в рік
без ПДВ
|17
|Білоцерківський інститут економіки та управління вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
|м. Біла Церква, пров. 2-ий Героїв Крут, 42
|2731,4
|25% від орендної ставки згідно «Методики»
|18
|Приватний навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня – дитячий садок «Міцва-613».
|м. Біла Церква, вул. Першотравнева, 4
|1613,6
|
1,00 грн. в рік
без ПДВ
|19
|Академічна художня школа
|м. Біла Церква, б-р. Олександрійський, 64
|115,9
|5,00 грн./м2 в міс. без ПДВ
|20
|Міжнародний фонд «Відродження Чорнобилю»
|м. Біла Церква, б-р. Олександрійський, 125
|83,4
|
1,00 грн. в рік
без ПДВ
|21
|Білоцерківська міська громадська організація «Прозріння»
|м. Біла Церква, б-р. Олександрійський, 40
|48,4
|5,00 грн./м2 в міс. без ПДВ
|22
|Євангельська християнська церква «Джерело життя»
|м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 19/1
|1004,0
|50% від орендної ставки згідно «Методики»
|23
|Українська православна церква, парафії святителя Луки Войно-Ясенецького
|м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 49
|219,7
|5,00 грн./м2 в міс. без ПДВ
|24
|Білоцерківська міська громадська організація Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України»
|м. Біла Церква, вул. Леся Курбаса, 3
|17,9
|
1,00 грн. в рік
без ПДВ
|25
|Білоцерківська міська організація профспілки працівників культури
|м. Біла Церква, Торгова площа, 16
|30,3
|5,00 грн./м2 в міс. без ПДВ
|26
|Білоцерківська міська організація профспілки житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення
|м. Біла Церква, Торгова площа, 16
|36,5
|5,00 грн./м2 в міс. без ПДВ
|27
|Білоцерківська міська громадська організація «Асоціація депутатів Білоцерківської міської ради»
|м. Біла Церква, вул. Партизанська, 18
|18,1
|5,00 грн./м2 в міс. без ПДВ
|28
|Білоцерківська міська громадська організація «Діти війни»
|м. Біла Церква, вул. Східна, 22
|10,2
|5,00 грн./м2 в міс. без ПДВ
|29
|Білоцерківське міське товариство інвалідів «Фенікс» КОО «Союз організацій інвалідів України»
|м. Біла Церква, вул. Леваневського, 55
|11,5
|5,00 грн./м2 в міс. без ПДВ
|30
|Білоцерківське міське товариство інвалідів «Фенікс» КОО «Союз організацій інвалідів України»
|м. Біла Церква, вул. Героїв Небесної Сотні, 7
|42,8
|
1,00 грн. в рік
без ПДВ
|31
|Білоцерківський міський осередок Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Молода Просвіта»
|м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 11
|25,1
|
1,00 грн. в рік
без ПДВ
|32
|Міськрайонне об’єднання Всеукраїнського товариство «Просвіта» ім. Т.Г. Шевченка
|м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 11
|30,3
|
1,00 грн. в рік
без ПДВ
|33
|Громадська організація «Товариство польської культури ім. З.Красинського»
|м. Біла Церква, вул. Леся Курбаса, 3
|50,7
|5,00 грн./м2 в міс. без ПДВ
|34
|Білоцерківська міська громадська організація «Інвалідів, ветеранів Чорнобиля»
|м. Біла Церква, вул. Некрасова, 46
|50,3
|
1,00 грн. в рік
без ПДВ
|35
|Громадська організація «Білоцерківське районне товариство бджолярів»
|м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 44
|17,5
|5,00 грн./м2 в міс. без ПДВ
|36
|Білоцерківська міська громадська організація «Щаслива родина»
|м. Біла Церква, вул. Гайова, 4
|32,2
|5,00 грн./м2 в міс. без ПДВ
|37
|Редакція Білоцерківського міського радіомовлення
|м. Біла Церква, вул. Партизанська, 18
|40,4
|
1,00 грн. в рік
без ПДВ
|38
|Київська обласна організація політичної партії «Рідне місто»
|м. Біла Церква, вул. Леся Курбаса, 3
|56,4
|не надається
|39
|Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Міськреклама»
|м. Біла Церква, вул. Росьова, 6
|65,1
|не надається
|40
|Публічне акціонерне товариство «Укрпошта»
|м. Біла Церква, вул. Ак. Кримського, 8
|16,8
|не надається
|41
|Публічне акціонерне товариство «Укрпошта»
|м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 62
|183,8
|не надається
|42
|Публічне акціонерне товариство «Укрпошта»
|м. Біла Церква, вул. Леваневського, 55
|49,8
|не надається
|43
|Публічне акціонерне товариство «Укрпошта»
|м. Біла Церква, вул. Турчанінова, 1
|96,5
|не надається
|44
|Публічне акціонерне товариство «Укрпошта»
|м. Біла Церква, вул. Л. Долинського, 107а
|44,7
|не надається
|45
|Публічне акціонерне товариство «Укрпошта»
|м. Біла Церква, вул. Вернадського, 10
|60,7
|не надається
|46
|Публічне акціонерне товариство «Укрпошта»
|м. Біла Церква, вул. Леваневського, 34
|226,8
|не надається
|47
|Білоцерківська міська організація політичної партії «ВО «Батьківщина»
|м. Біла Церква, вул. Леся Курбаса, 3
|60,9
|5,00 грн./м2 в міс. без ПДВ
|48
|Білоцерківська міська організація ВО «Свобода»
|м. Біла Церква, вул. Леся Курбаса, 3
|33,6
|5,00 грн./м2 в міс. без ПДВ
|49
|Політична партія Українське об’єднання патріотів «УКРОП»
|м. Біла Церква, Торгова Площа, 16
|40,0
|5,00 грн./м2 в міс. без ПДВ
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Пільги на оренду приміщень у Білій Церкві надають навіть комерційним структурам
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Організації, які отримали пільгову оренду комунального майна у 2017 році