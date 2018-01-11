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Перелік організацій, які отримали пільги за оренду комунальних приміщень

  • П'ятниця, січ. 12 2018
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&quot;Укрпошту&quot; пільгової оренди позбавили, адже вона не утримує в належному стані приміщення "Укрпошту" пільгової оренди позбавили, адже вона не утримує в належному стані приміщення

На 42 сесії Білоцерківської міської ради депутати ухвалили рішення про встановлення пільгової плати за оренду нежитлових приміщень на 2018 рік. Пільги обходяться міського бюджету у 4, 4 млн. грн. Перелік "пільговиків" скоротився у порівнянні з попередніми роками та наразі є таким:  

Контрагент Адреса приміщення Площа, м2 Пільгова плата
1 Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Архітектурно-планувальне бюро» м. Біла Церква, б-р. Олександрійський, 75 89,6 50% від орендної ставки згідно «Методики»
2 Комунальний заклад Білоцерківської міської ради «Білоцерківський міський будинок органної та камерної музики». м. м. Біла Церква, Соборна площа, 4 774,3

1,00 грн. в рік

без ПДВ
3 Комунальне підприємство  Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа» м. Біла Церква, б-р. Олександрійський, 94 367,0

1,00 грн. в рік

без ПДВ
4 Комунальне підприємством «Аптека № 1» м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 64/2 226,3

1,00 грн. в рік

без ПДВ
5 Комунальне підприємством «Аптека № 1» м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 64/2 655,3 5,00 грн./м2 в міс. без ПДВ
6 Комунальне підприємство «Аптека № 62» м. Біла Церква, вул. Гоголя, 42/17 196,9 5,00 грн./м2 в міс. без ПДВ
7 Комунальне підприємство «Аптека № 113» м. Біла Церква, вул. Семашка, 9 45,8 5,00 грн./м2 в міс. без ПДВ
8 Комунальне підприємство «Аптека № 113» м. Біла Церква, б-р. Олександрійський, 137 94,6 5,00 грн./м2 в міс. без ПДВ
9 Комунальне підприємство «Аптека № 181» м. Біла Церква, вул. Карбишева, 12 18,8 5,00 грн./м2 в міс. без ПДВ
10 Комунальне підприємство «Аптека № 181» м. Біла Церква, вул. Карбишева, 63 98,5

1,00 грн. в рік

без ПДВ
11 Комунальне підприємство «Аптека № 181» м. Біла Церква, вул. Карбишева, 63 154,7 5,00 грн./м2 в міс. без ПДВ
12 Підприємство «Аптека № 245» м. Біла Церква, Водопійна, 19 246,5

1,00 грн. в рік

без ПДВ
13 Підприємство «Аптека № 245» м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 49 24,3

1,00 грн. в рік

без ПДВ
14 Комунальне підприємство Київської обласної ради  «Київський академічний обласний музично-драматичний театр ім. П.К.Саксаганського м. Біла Церква, Торгова площа, 6 102,2

1,00 грн. в рік

без ПДВ
15 Комунальне підприємство Київської обласної ради  «Київський академічний обласний музично-драматичний театр ім. П.К.Саксаганського м. Біла Церква, вул. Леся Курбаса, 3 252,1

1,00 грн. в рік

без ПДВ
16 Навчально-виробниче підприємство «Інвапром» Білоцерківського міського товариства інвалідів «Фенікс» м. Біла Церква, вул. Героїв Небесної Сотні, 17 200,8

1,00 грн. в рік

без ПДВ
17 Білоцерківський інститут економіки та управління вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» м. Біла Церква, пров. 2-ий Героїв Крут, 42 2731,4 25% від орендної ставки згідно «Методики»
18 Приватний навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня – дитячий садок «Міцва-613». м. Біла Церква, вул. Першотравнева, 4 1613,6

1,00 грн. в рік

без ПДВ
19 Академічна художня школа м. Біла Церква, б-р. Олександрійський, 64 115,9 5,00 грн./м2 в міс. без ПДВ
20 Міжнародний фонд «Відродження Чорнобилю» м. Біла Церква, б-р. Олександрійський, 125 83,4

1,00 грн. в рік

без ПДВ
21 Білоцерківська міська  громадська організація «Прозріння» м. Біла Церква, б-р. Олександрійський, 40 48,4 5,00 грн./м2 в міс. без ПДВ
22 Євангельська християнська церква «Джерело життя» м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 19/1 1004,0 50% від орендної ставки згідно «Методики»
23 Українська православна церква, парафії святителя Луки Войно-Ясенецького м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 49 219,7 5,00 грн./м2 в міс. без ПДВ
24 Білоцерківська міська громадська організація Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України» м. Біла Церква, вул. Леся Курбаса, 3 17,9

1,00 грн. в рік

без ПДВ
25 Білоцерківська міська організація профспілки працівників культури м. Біла Церква, Торгова площа, 16 30,3 5,00 грн./м2 в міс. без ПДВ
26 Білоцерківська міська організація профспілки житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення м. Біла Церква, Торгова площа, 16 36,5 5,00 грн./м2 в міс. без ПДВ
27 Білоцерківська міська громадська організація  «Асоціація депутатів Білоцерківської міської ради» м. Біла Церква, вул. Партизанська, 18 18,1 5,00 грн./м2 в міс. без ПДВ
28 Білоцерківська міська громадська організація «Діти війни» м. Біла Церква, вул. Східна, 22 10,2 5,00 грн./м2 в міс. без ПДВ
29 Білоцерківське міське товариство інвалідів «Фенікс» КОО «Союз організацій інвалідів України» м. Біла Церква, вул. Леваневського, 55 11,5 5,00 грн./м2 в міс. без ПДВ
30 Білоцерківське міське товариство інвалідів «Фенікс» КОО «Союз організацій інвалідів України» м. Біла Церква, вул. Героїв Небесної Сотні, 7 42,8

1,00 грн. в рік

без ПДВ
31 Білоцерківський міський осередок Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Молода Просвіта» м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 11 25,1

1,00 грн. в рік

без ПДВ
32 Міськрайонне об’єднання Всеукраїнського товариство «Просвіта» ім. Т.Г. Шевченка м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 11 30,3

1,00 грн. в рік

без ПДВ
33 Громадська організація «Товариство польської культури ім. З.Красинського» м. Біла Церква, вул. Леся Курбаса, 3 50,7 5,00 грн./м2 в міс. без ПДВ
34 Білоцерківська міська громадська організація «Інвалідів, ветеранів Чорнобиля» м. Біла Церква, вул. Некрасова, 46 50,3

1,00 грн. в рік

без ПДВ
35 Громадська організація «Білоцерківське районне товариство бджолярів» м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 44 17,5 5,00 грн./м2 в міс. без ПДВ
36 Білоцерківська міська громадська організація «Щаслива родина» м. Біла Церква, вул. Гайова, 4 32,2 5,00 грн./м2 в міс. без ПДВ
37 Редакція Білоцерківського міського радіомовлення м. Біла Церква, вул. Партизанська, 18 40,4

1,00 грн. в рік

без ПДВ
38 Київська обласна організація політичної партії «Рідне місто» м. Біла Церква, вул. Леся Курбаса, 3 56,4 не надається
39 Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Міськреклама» м. Біла Церква, вул. Росьова, 6 65,1 не надається
40 Публічне акціонерне товариство «Укрпошта» м. Біла Церква, вул. Ак. Кримського, 8 16,8 не надається
41 Публічне акціонерне товариство «Укрпошта» м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 62 183,8 не надається
42 Публічне акціонерне товариство «Укрпошта» м. Біла Церква, вул. Леваневського, 55 49,8 не надається
43 Публічне акціонерне товариство «Укрпошта» м. Біла Церква, вул. Турчанінова, 1 96,5 не надається
44 Публічне акціонерне товариство «Укрпошта» м. Біла Церква, вул. Л. Долинського, 107а 44,7 не надається
45 Публічне акціонерне товариство «Укрпошта» м. Біла Церква, вул. Вернадського, 10 60,7 не надається
46 Публічне акціонерне товариство «Укрпошта» м. Біла Церква, вул. Леваневського, 34 226,8 не надається
47 Білоцерківська міська організація політичної партії «ВО «Батьківщина» м. Біла Церква, вул. Леся Курбаса, 3 60,9 5,00 грн./м2 в міс. без ПДВ
48 Білоцерківська міська організація ВО «Свобода» м. Біла Церква, вул. Леся Курбаса, 3 33,6 5,00 грн./м2 в міс. без ПДВ
49 Політична партія Українське об’єднання патріотів «УКРОП» м. Біла Церква, Торгова Площа, 16 40,0 5,00 грн./м2 в міс. без ПДВ

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Опубліковано в Влада

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