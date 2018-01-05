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По вул. Офіцерській дозволили двосторонній рух

  • Середа, січ. 10 2018
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Чи проїдуть по такій вузькій дорозі великогабаритні машини? Чи проїдуть по такій вузькій дорозі великогабаритні машини?

Таке рішення прийняв виконком Білоцерківської міської ради 10 січня 2017 року. Рух дозволено тимчасово, поки не відремонтують Горбатий міст.

Рішення пов'язане з тим, що мешканці вул. І. Мазепи (Щорса) весь минулий рік протестували проти руху вантажівок по їх вулиці, оскільки від постійної вібрації руйнуються помешкання.

Аби достукатися до міської влади, жителі змушені були навіть кілька разів перекривати дорогу. 

При цьому на засіданні виконкому керівник ДЖКГ Анатолій Кравець повідомив, що паркування легкових машин, які приїздять до КП "Білоцерківхлібопродукт" відбуватиметься на тротуарі. 

Варто зазначити, що нині тротуар біля підприємства ТОВ "Маревен Фуд Україна" покривають бруківкою.

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Опубліковано в Влада

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