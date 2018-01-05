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У Білій Церкві затвердять нову мережу міських автобусних маршрутів

  • П'ятниця, січ. 05 2018
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У Білій Церкві затвердять нову мережу міських автобусних маршрутів

На засіданні виконкому Білоцерківської міської ради планується винести проект рішення про затвердження мережі міських автобусних маршрутів. До вашої уваги проект рішення.

Мережа  міських  автобусних маршрутів загального користування

  №

 з/п

№ втобусного

маршруту

 

 

Назва маршруту

 

 

Схема руху

 Кількість     тр.засобів Пасажиро-місткість

 

1

 

 

 

 

 

2

 вул. Івана Кожедуба- зал. станція « Роток»

вул. Івана Кожедуба – вул. Рибна – вул. Грибоєдова –

вул. Некрасова – вул. Леваневського - зал. станція « Роток»

 

6

 

22

2

 

 

 

3

 

Житловий масив Заріччя (вул. Лісова) - автомагістраль Київ-Одеса   

Житловий масив Заріччя (вул. Лісова) – вул. 2-а Піщана  –

вул. Євгена Деслава – вул. Дружби – просп. Князя Володимира – вул. Леваневського – автомагістраль Київ-Одеса

 

 

 

2

 

 

 

45

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

Житловий масив Таращанський (фабрика «Модерн») - пл.

Перемоги

 

Житловий масив Таращанський (фабрика «Модерн») –

вул. Таращанська - вул. Заярська - просп. Князя Володимира – б-р Олександрійський - пл. Перемоги

 

 

 

12

 

 

 

45

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

Житловий масив Таращанський (фабрика «Модерн»)- зал. ст. Роток

 

Житловий масив Таращанський (фабрика «Модерн») –

вул. Таращанська - вул.  Заярська – просп. Князя Володимира – вул. Леваневського – зал. ст. Роток

 

 

 

6

 

 

 

22

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

Житловий масив Заріччя (вул.Лісова)

Урочище Товста

Житловий масив  Заріччя (вул. Лісова) -вул. 2-а Піщана –

вул. Євгена Деслава – вул. Дружби –  б-р Олександрійський – пл.Перемоги- вул. Сквирське шосе – вул. Полковника Коновальця – Урочище Товста

 

 

 

8

 

 

 

45

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

4-й мікрорайон-

вул. Семашка

4-й мікрорайон – вул. Рибна – вул. Івана Кожедуба –

вул. Осипенка – вул. Ярослава Мудрого – вул.Привокзальна ( вул. Першотравнева) – вул. Фастівська  – вул. Офіцерська – вул. В’ячеслава Чорновола – б-р. Олександрійський –

вул. Семашка

 

 

 

 

14

 

 

 

 

22

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

вул.Івана Кожедуба або Грибоєдова – міська лікарня №1

вул. Івана Кожедуба – вул.Рибна –вул. Грибоєдова –

б-р. Княгині Ольги- вул.Леваневського- просп.Князя Володимира- вул.Шевченка- вул.Людмили Павліченко- вул.Шолом-Алейхема-вул.Голубина- просп.Князя Володимира-б-р.Олександрійський- вул.Героїв Небесної Сотні- вул.Логінова- вул.Першотравнева- вул.Ярослава Мудрого(б-р.Олександрійський)

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

45

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

Старокиївське

кладовище - Житловий

масив   Таращанський

Старокиївське кладовище - вул. Сухоярська – вул. Льва Толстого – вул. Сквирське шосе  - вул. Ярослава Мудрого – 

б-р Михайла Грушевського –вул. Людмили Павліченко –

вул. Заярська – вул. Таращанська – вул. Вернадського – Житловий масив Таращанський

 

 

 

16

 

 

 

22

 

9

 

 

 

 

 

13

«Сфера Авто»

(Новокиївське

кладовище)-Гайок

 

  «Сфера -Авто» (Новокиївське кладовище) - вул.  Київська- вул. Привокзальна (вул. Першотравнева)– вул. Івана Мазепи– Сквирське шосе- вул. Гайок

 

 

10

 

 

22

 

10

 

 

 

 

14

Житловий масив

Заріччя (вул. Лісова)  – Залізничний вокзал

 Житловий масив Заріччя (вул. Лісова) - вул. 2-а Піщана – вул.Академіка Линника - вул. 1-а Піщана – вул.Дружби – пл.Соборна  – вул. Ярослава Мудрого – вул. Привокзальна (вул. Першотравнева) – Залізничний вокзал

 

 

14

 

 

45

11

 

 

15

 

 Міська лікарня №1- нове Зарічанське кладовище (Володарська траса)

 

Міська лікарня №1  –  вул..Я.Мудрого – вул. Дружби –

вул. 1-а Піщана -  Нове Зарічанське кладовище

 

 

1

 

 

 

22

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

Житловий масив Піщаний – вул. Січневого Прориву

Житловий масив Піщаний (Глибочанське шосе)-

вул. 1-а Піщана -– вул. Дружби – просп. Князя Володимира – вул. Гагаріна– вул. Шевченка– вул. Людмили Павліченко–

б-р Михайла Грушевського- вул. Привокзальна (вул. Першотравнева) –вул.О.Гончара- б-р. Олександрійський-  

вул. В’ячеслава Черновола- вул.Івана Мазепи- Сквирське шосе- вул. -Січневого Прориву

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

22

 

13

 

 

 

 

 

 

17

вул. вул. Івана

Кожедуба   (Хімбуд ) – вул. Січових Стрільців

вул. Івана Кожедуба (Хімбуд) – вул. Івана Кожедуба –

вул. Осипенка - вул. Ярослава Мудрого - площа Соборна –

вул. Дружби -   вул. 1-ша Піщана -  вул. Ставищанська–

вул. Селянська– вул. Таращанська – вул. Січових Стрільців

 

 

 

 

14

 

 

 

45

 

14

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 Залізничний вокзал – вул.  Івана Кожедуба  (Хімбуд)

Залізничний вокзал – вул.  Першотравнева (вул. Привокзальна) –вул.Водопійна –  б-р Олександрійський  - просп. Князя Володимира – вул. Гагаріна – вул. Шевченка - просп. Князя Володимира – вул.Леваневського– Західний проїзд (вул.Заводська)- вул.Івана Кожедуба ( Хімбуд)

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

22

 

15

 

 

 

 

 

19

 «Сфера Авто» (вул.  Сухоярська)  – залізнична станція «Роток»

вул.Мережна- вул.  Сухоярська - вул.  Київська - вул. Ярослава Мудрого - просп. Князя Володимира - вул. Гагаріна –

вул. Шевченка - просп. Князя Володимира –

вул. Леваневського - зал. Станція «Роток»

 

 

 

 

16

 

 

 

45

 

16

 

 

 

 

 

21

вул. Семашка –

вул. Томилівська

вул. Семашка – б-р. Олександрійський - Сквирське шосе –

вул. Льва Толстого - вул. Карбишева - вул. Воєводіна –

вул. Сквирське шосе - вул. Ярослава Мудрого - просп. Князя Володимира – вул. Гризодубової –вул. Томилівська

 

 

 

 

16

 

 

 

45

 

17

 

 

 

 

 

 

22

 

Гайок- автомагістраль Київ-Одеса  (Одеська траса)

Гайок– вул.Сквирське шосе –  б-р. Олександрійський ––

просп. Князя Володимира– вул. Леваневського -  автомагістраль Київ-Одеса (Одеська траса)

 

 

   20

 

 

45

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

вул. Василя Стуса – автомагістраль Київ-Одеса (Одеська траса)

вул. Василя Стуса – б-р Олександрійський – вул. Фастівська–

вул.Привокзальна- вул.  Першотравнева – вул. Водопійна –

б-р Олександрійський – (вул.Богдана Хмельницького )-

вул. Небесної Сотні - вул. Логінова -  вул. Першотравнева - вул. Ярослава Мудрого -  вул. Київська – вул. Глиняна –

вул. Північна -    вул. Івана Кожедуба - Західний проїзд –

вул. Леваневського – автомагістраль Київ-Одеса

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

22
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