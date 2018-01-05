У Білій Церкві затвердять нову мережу міських автобусних маршрутів

Мережа міських автобусних маршрутів загального користування
|
№
з/п
|
№ втобусного
маршруту
|
Назва маршруту
|
Схема руху
|Кількість тр.засобів
|Пасажиро-місткість
|
1
|
2
|вул. Івана Кожедуба- зал. станція « Роток»
|
вул. Івана Кожедуба – вул. Рибна – вул. Грибоєдова –
вул. Некрасова – вул. Леваневського - зал. станція « Роток»
|
6
|
22
|
2
|
3
|
Житловий масив Заріччя (вул. Лісова) - автомагістраль Київ-Одеса
|
Житловий масив Заріччя (вул. Лісова) – вул. 2-а Піщана –
вул. Євгена Деслава – вул. Дружби – просп. Князя Володимира – вул. Леваневського – автомагістраль Київ-Одеса
|
2
|
45
|
3
|
4
|
Житловий масив Таращанський (фабрика «Модерн») - пл.
Перемоги
|
Житловий масив Таращанський (фабрика «Модерн») –
вул. Таращанська - вул. Заярська - просп. Князя Володимира – б-р Олександрійський - пл. Перемоги
|
12
|
45
|
4
|
5
|
Житловий масив Таращанський (фабрика «Модерн»)- зал. ст. Роток
|
Житловий масив Таращанський (фабрика «Модерн») –
вул. Таращанська - вул. Заярська – просп. Князя Володимира – вул. Леваневського – зал. ст. Роток
|
6
|
22
|
5
|
6
|
Житловий масив Заріччя (вул.Лісова)
Урочище Товста
|
Житловий масив Заріччя (вул. Лісова) -вул. 2-а Піщана –
вул. Євгена Деслава – вул. Дружби – б-р Олександрійський – пл.Перемоги- вул. Сквирське шосе – вул. Полковника Коновальця – Урочище Товста
|
8
|
45
|
6
|
7
|
4-й мікрорайон-
вул. Семашка
|
4-й мікрорайон – вул. Рибна – вул. Івана Кожедуба –
вул. Осипенка – вул. Ярослава Мудрого – вул.Привокзальна ( вул. Першотравнева) – вул. Фастівська – вул. Офіцерська – вул. В’ячеслава Чорновола – б-р. Олександрійський –
вул. Семашка
|
14
|
22
|
7
|
8
|
вул.Івана Кожедуба або Грибоєдова – міська лікарня №1
|
вул. Івана Кожедуба – вул.Рибна –вул. Грибоєдова –
б-р. Княгині Ольги- вул.Леваневського- просп.Князя Володимира- вул.Шевченка- вул.Людмили Павліченко- вул.Шолом-Алейхема-вул.Голубина- просп.Князя Володимира-б-р.Олександрійський- вул.Героїв Небесної Сотні- вул.Логінова- вул.Першотравнева- вул.Ярослава Мудрого(б-р.Олександрійський)
|
10
|
45
|
8
|
11
|
Старокиївське
кладовище - Житловий
масив Таращанський
|
Старокиївське кладовище - вул. Сухоярська – вул. Льва Толстого – вул. Сквирське шосе - вул. Ярослава Мудрого –
б-р Михайла Грушевського –вул. Людмили Павліченко –
вул. Заярська – вул. Таращанська – вул. Вернадського – Житловий масив Таращанський
|
16
|
22
|
9
|
13
|
«Сфера Авто»
(Новокиївське
кладовище)-Гайок
|«Сфера -Авто» (Новокиївське кладовище) - вул. Київська- вул. Привокзальна (вул. Першотравнева)– вул. Івана Мазепи– Сквирське шосе- вул. Гайок
|
10
|
22
|
10
|
14
|
Житловий масив
Заріччя (вул. Лісова) – Залізничний вокзал
|Житловий масив Заріччя (вул. Лісова) - вул. 2-а Піщана – вул.Академіка Линника - вул. 1-а Піщана – вул.Дружби – пл.Соборна – вул. Ярослава Мудрого – вул. Привокзальна (вул. Першотравнева) – Залізничний вокзал
|
14
|
45
|
11
|
15
|Міська лікарня №1- нове Зарічанське кладовище (Володарська траса)
|
Міська лікарня №1 – вул..Я.Мудрого – вул. Дружби –
вул. 1-а Піщана - Нове Зарічанське кладовище
|
1
|
22
|
12
|
16
|
Житловий масив Піщаний – вул. Січневого Прориву
|
Житловий масив Піщаний (Глибочанське шосе)-
вул. 1-а Піщана -– вул. Дружби – просп. Князя Володимира – вул. Гагаріна– вул. Шевченка– вул. Людмили Павліченко–
б-р Михайла Грушевського- вул. Привокзальна (вул. Першотравнева) –вул.О.Гончара- б-р. Олександрійський-
вул. В’ячеслава Черновола- вул.Івана Мазепи- Сквирське шосе- вул. -Січневого Прориву
|
16
|
22
|
13
|
17
|
вул. вул. Івана
Кожедуба (Хімбуд ) – вул. Січових Стрільців
|
вул. Івана Кожедуба (Хімбуд) – вул. Івана Кожедуба –
вул. Осипенка - вул. Ярослава Мудрого - площа Соборна –
вул. Дружби - вул. 1-ша Піщана - вул. Ставищанська–
вул. Селянська– вул. Таращанська – вул. Січових Стрільців
|
14
|
45
|
14
|
18
|Залізничний вокзал – вул. Івана Кожедуба (Хімбуд)
|
Залізничний вокзал – вул. Першотравнева (вул. Привокзальна) –вул.Водопійна – б-р Олександрійський - просп. Князя Володимира – вул. Гагаріна – вул. Шевченка - просп. Князя Володимира – вул.Леваневського– Західний проїзд (вул.Заводська)- вул.Івана Кожедуба ( Хімбуд)
|
12
|
22
|
15
|
19
|«Сфера Авто» (вул. Сухоярська) – залізнична станція «Роток»
|
вул.Мережна- вул. Сухоярська - вул. Київська - вул. Ярослава Мудрого - просп. Князя Володимира - вул. Гагаріна –
вул. Шевченка - просп. Князя Володимира –
вул. Леваневського - зал. Станція «Роток»
|
16
|
45
|
16
|
21
|
вул. Семашка –
вул. Томилівська
|
вул. Семашка – б-р. Олександрійський - Сквирське шосе –
вул. Льва Толстого - вул. Карбишева - вул. Воєводіна –
вул. Сквирське шосе - вул. Ярослава Мудрого - просп. Князя Володимира – вул. Гризодубової –вул. Томилівська
|
16
|
45
|
17
|
22
|
Гайок- автомагістраль Київ-Одеса (Одеська траса)
|
Гайок– вул.Сквирське шосе – б-р. Олександрійський ––
просп. Князя Володимира– вул. Леваневського - автомагістраль Київ-Одеса (Одеська траса)
|
20
|
45
|
18
|
25
|
вул. Василя Стуса – автомагістраль Київ-Одеса (Одеська траса)
|
вул. Василя Стуса – б-р Олександрійський – вул. Фастівська–
вул.Привокзальна- вул. Першотравнева – вул. Водопійна –
б-р Олександрійський – (вул.Богдана Хмельницького )-
вул. Небесної Сотні - вул. Логінова - вул. Першотравнева - вул. Ярослава Мудрого - вул. Київська – вул. Глиняна –
вул. Північна - вул. Івана Кожедуба - Західний проїзд –
вул. Леваневського – автомагістраль Київ-Одеса
|
16
|
22