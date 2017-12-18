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У Білій Церкві зросла вартість ритуальних послуг

  • Вівторок, груд. 26 2017
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У Білій Церкві зросла вартість ритуальних послуг

26 грудня на засіданні виконавчого комітету Білоцерківської міської ради ухвалили рішення про підвищення вартості ритуальних послуг у Білій Церкві на 27%.

Ознайомитися з новою вартістю ритуальних послуг можна ТУТ 

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Опубліковано в Влада

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