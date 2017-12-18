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У Білій Церкві зросла вартість ритуальних послуг
- Вівторок, груд. 26 2017
- Автор bc-news
26 грудня на засіданні виконавчого комітету Білоцерківської міської ради ухвалили рішення про підвищення вартості ритуальних послуг у Білій Церкві на 27%.
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Опубліковано в Влада
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