Київоблрада звільнила Вячеслава Ускова

Обіцяльників допомогти театру було багато, проте Вячеслав Усков може розраховувати хіба що на свій колектив

Депутати вирішили виділити театру 7, 5 млн. грн., які попереднім рішенням забрали у театру з планових призначень на рік. При цьому вирішили звільнити директора театру Вячеслава Ускова.

Журналіст БЦ NEWS звернувся за коментарем до голови профспілки театру Тетяна Поліщук, яка підтвердила цю інформацію. "Жодному представнику театру не дали можливості виступити на сесії, хоча я напередодні звернулася до голови Київської обласної ради Ганни Старикової з проханням надати слово. Вячеслава Ускова звільнили за надуманими причинами, що нібито результати перевірки аудиторів показали, що у театрі є якісь фінансові порушення. У квітні-травні 2017 року була проведена перевірна Державною аудиторською службою. Порушень виявлено не було, лише аудитори зазначили, що нібито незаконно була видана матеріальна допомога працівникам театру. Театр оскаржив такий висновок аудиторів і Київський окружний адміністративний суд визнав його протиправним. Тому ми будемо оскаржувати в суді звільнення директора, якого підтримує увесь колектив театру", - сказала Тетяна Поліщук.

186 акторів та співробітників театру сьогодні приїхали під стіни Київоблради, щоб домогтися виплати зарплати

За звільнення директора проголосували в основному депутати від ВО "Батьківщина", Опозиційного блоку та ВО "Свобода".

Нагадаємо, напередодні працівники театру оголосили голодування через те, що їм три місяці не виплачувалася зарплата, адже депутати Київської обласної ради вирішили, що грошей, які було заплановано виплатити у сумі 24, 6 млн. грн., забагато і тому урізали ці виплати на 7, 5 млн. грн.