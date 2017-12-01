Проект комплексної схеми розміщення зовнішньої реклами у Білій Церкві

У зв’язку з хаотичним та самочинним встановленням об’єктів зовнішньої реклами на території м. Біла Церква, з метою недопущення порушення чинного законодавства України в частині розміщення в зонах охорони пам’яток, в межах історичних ареалів на території історичного населеного міста Біла Церква, виноситься проект регуляторного акту «Про затвердження комплексної схеми розміщення зовнішньої реклами на території міста Біла Церква».

Проект передбачає:

• встановлення вимог до утримання об’єктів зовнішньої реклами, здійснення благоустрою та озеленення прилеглих територій;

• визначення зон обмеження щодо розташування об’єктів зовнішньої реклами, розроблених з урахуванням вимог будівельних, санітарно-гігієнічних норм, а також існуючих містобудівних обмежень, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання територій, охорони історико-культурної спадщини, земельно-господарського устрою;

• покращення благоустрою та збереження архітектурного та історичного вигляду міста;

• ефективне використання ресурсів територіальної громади;

• збереження охоронних зон інженерних мереж міста;

• дотримання вимог обмежень щодо червоних ліній доріг;

За інформацією авторів проекту рішення, у місті нараховується 617 субєктів господарювання у сфері реклами і саме для них розробляється комплексна схема розташування рекламних носіїв.

З проектом рішення та аналізом впливу зазначеного регуляторного акта можна ознайомитися в мережі Інтернет на офіційному сайті Білоцерківської міської ради https://new.bc-rada.gov.ua/ та в управлінні містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради (тел. 5-59-18).

Термін прийняття зауважень та пропозицій до проекту регуляторного акта становить 1 (один) місяць з дня його оприлюднення.

Зауваження та пропозиції щодо проекту регуляторного акта приймаються в друкованому та електронному вигляді протягом місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу розробником даного проекту за адресою: м. Біла Церква, бул. Олександрійський, 75, прим. 134, каб. № 11, управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради з 9-00 до 18-00, крім суботи та неділі.

На розробку цього проекту рішення власники рекламних конструкцій чекали два роки, навіть відбувалися бійки під час демонтажу бордів. Міська влада обіцяла до 1 жовтня 2016 року розробити таку карту розміщення рекламних конструкцій. Проте, як бачимо, обіцяно довелося чекати більше року.