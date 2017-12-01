Геннадій Дикий: 2 роки обіцянок

24 листопада 2015 року Геннадій Дикий прийняв присягу міського голови Білої Церкви, тобто на цій посаді перебуває вже понад 2 роки. Перед виборами команда «Самопомочі», від якої балотувався Геннадій Дикий, підготувала газету, де чорним по-білому написано, що зроблять за ці два роки. Тож проаналізуємо обіцяне.

Передвиборча програма Геннадія Дикого

ОБІЦЯНКА: Бюджет міста зробити прозорим

Тендери – справедливими та відкритими, провести аудит всіх комунальних підприємств та зробити інформацію про використання бюджетних коштів відкритою.

РЕАЛЬНІСТЬ: Тендери не проводяться, підряди роздають вручну

Бюджет розвитку склав майже 200 млн. грн у 2017 році. Найбільшими розпорядниками цих коштів стали відділ капітального будівництва (72, 6 млн. грн) та департамент житлово-комунального господарства (70 млн. грн). На сайті ProZorro чітко видно, що відділ капітального будівництва провів із 236 торгів лише 3 на конкурсній основі. Загальна вартість укладених договорів – 70, 4 млн. грн. Таким чином, відділ капітального будівництва вибрав підрядників робіт просто на свій розсуд. Департамент житлово-комунального господарства провів із 459 торгів лише 20 на конкурсній основі. Всі інші підряди розподіляються в ручному режимі.

До чого це призводить? Наведемо кілька прикладів. Теплові лічильники у Білій Церкві встановлює у 2017 році фірма ТОВ НВК «СІГМА» (договорів підписано на 14 млн. грн) та ТОВ «МОНТАЖ-УКРІНТЕРМ» (договорів підписано на 772 тис. грн). У 2016 році левова частка замовлень на встановлення лічильників відійшла ТОВ «Білоцерківтеплоенерго» (12, 2 млн. грн.) Фірми пов’язані між собою. ТОВ НВК «Сігма» заснував Роман Сакара, який із березня 2017 року є директором ТОВ «Білоцерківтеплоенерго».

На початку 2016 року заступником міського голови стає Віктор Яровий, власник будівельної фірми «МЖК-БУД БЦ», який пізніше звільнився. У 2017 році «МЖК-БУД БЦ» отримало підряди на реконструювання алеї по бул. Олександрійському, на бульварі Княгині Ольги та на бульварі Михайла Грушевського, а також спорудження пішохідної доріжки на набережній р. Рось на загальну суму 4, 7 млн. грн.

Договори з підрядниками виставляються у додатку ZvitPro на сайті Білоцерківської міськради. Актів виконаних робіт немає. А тому неможливо визначити, скільки, приміром, квадратних метрів вікон встановлено у конкретному садочку і по якій ціні, по якій ціні закуповувалися теплові лічильники, яка вартість одного квадратного метру укладеної тротуарної плитки чи асфальту.

Частина 1 програми

ОБІЦЯНКА: Земельні аукціони

Відкрите вирішення земельних питань, надання в оренду земельних ділянок з інженерними мережами для розвитку бізнесу тільки через прозорі конкурси і на пільгових умовах.

РЕАЛЬНІСТЬ: Земельних аукціонів не було

За 2 роки не було проведено ЖОДНОГО аукціону з продажу чи передачі в оренду земельної ділянки! Була лише одна спроба продати 5 земельних ділянок конкретним підприємцям у 2016 році.

Спроби продавати комунальну власність на аукціоні також не обійшлися без скандалу. Приміщення в центрі міста, по вул. Ярмарковій, площею понад 200 кв м., продали всього за 1, 5 млн. грн. Тож депутати попросили міського голову звернутися у правоохоронні органи з проханням з’ясувати чи правомірною була оцінка майна. Як виявилося, приміщення купила фірма, яку очолює син одного із членів наглядової ради КАТП-1028, підприємства, частина акцій якого належить родині міського голови.

ОБІЦЯНКА: Благоустрій міста на рівні Європи

Цілодобову гаряча лінія, план базового розвитку міста, прибирання та озеленення міста на рівні Європи, розширення мереж вуличного освітлення, пандуси та підйомники в офіційних установах та багатоквартирних будинках, притулок для тварин, громадські вбиральні.

РЕАЛЬНІСТЬ:

Уже другий рік поспіль у місті прокладають алеї з бруківки, асфальтують прибудинкові території, оновлюють клумби, встановлюють нові зупинки та світлофори, наносять розмітку на дороги, ремонтують спортивні майданчики. Зробити такий обсяг робіт дозволяє не менеджерський талант мера та його команди, а процес децентралізації, унаслідок якого в місцеві бюджети по всій країні надходження від податків значно зросли. Приміром, якщо у 2014 році у Білій Церкві бюджет розвитку не перевищував 30 млн. грн, то у 2016 році він становив 150 млн. грн, а цього року – 200 млн. грн. Проте, гроші освоюють фірми, які перебувають у власності наближеного до мера кола осіб, а підряди роздаються у ручному режимі без тендерів.

Цілодобової «гарячої лінії» не створено, діє лише кол-центр з 8:30 до 17:00.

Прибирання, миття та озеленення вулиць міста відбувається не на рівні Європи, а на тому ж рівні, що й було. Білоцерківці дві зими поспіль могли у цьому пересвідчитися, спотикаючись по обледенілих тротуарах. Висадження дерев також відбувається так, як і раніше, тобто найчастіше під час весняної та осінньої толоки.

Обіцяли збудувати у місці громадські вбивальні, але так і не зробили цього. Як і не зробили Білу Церкву дійсно комфортною для людей з обмеженими можливостями. Притулку для тварин також немає, мер чекає на грант у розмірі 5 млн. грн. для його будівництва.

Частина 2 програми

ОБІЦЯНКА: Транспортна реформа

Оновлений склад громадського транспорту та прозорі правила для перевізників

РЕАЛЬНІСТЬ: Тиснява у маршрутках, відмова перевозити пільговиків, подорожчання проїзду

Транспортна реформа у Білій Церкві стартувала з великими обіцянками. Нею опікувався керуючий справами Максим Свірський, який до цього працював і мешкав у Житомирі.

Розпочиналася реформа так: влада вирішила заключати тимчасові договори з перевізниками на вже діючі маршрути на три місяці. Один із перевізників, а саме ПП «Валоїс», вбачав у таких діях порушення законодавства, а тому не брав участь у конкурсах. Тим самим втративши свою нішу на ринку перевезень, а частина його водіїв з власними мікроавтобусами перейшли працювати у КП «Тролейбусний парк». На його місце прийшла фірма ТОВ «Транссіті», якій віддали одні з найприбутковіших маршрутів, як-то: №22, 14.

Далі вирішили залучити інвесторів до створення єдиної автоматизованої системи оплати проїзду на міському пасажирському транспорті. Інвестиційний договір затверджено з Консорціумом АСТЕК. Вартість такої системи – 7 млн. грн. Проте ці інвестиції насправді є кредитом. Адже надаються кошти під 30% річних терміном на 7 років. Планувалося, що завдяки валідаторам виручка у Тролейбусного управління зросте і за рахунок її збільшення покриють вартість кредиту. Поки що Тролейбусне управління говорить про збитки. Нещодавно керівник Тролейбусного управління на засідання депутатської комісії зазначив, що за підсумками 9 місяців роботи підприємство має 648 тис. грн. збитків. Це при тому, що Тролейбусне управління отримало 13 млн. грн. компенсації перевезення пільговиків та 870 тис. грн. внеску до статутного капіталу з міського бюджету. При цьому приватні перевізники не отримали ані копійки на перевезення пільговиків.

Також міська влада заплатила 90 тис. грн. експертам Харківського національного автомобільно-дорожнього університету за розробку нових пасажирських маршрутів. Нові маршрути викликали хвилю обурення і нерозуміння у містян. Наразі ні один з них не впроваджений.

По факту кількість тролейбусів на маршруті збільшилася, проте нових машин не купували, а лише чотири вживані машини за 3 млн. грн. Лише на маршрутах №22, 14 та 19 з’явилися маршрутки з більшою кількістю місць для пасажирів та зручніші. Хоча новими їх теж не назвеш. Натомість проїзд подорожчав до 4 грн на маршрутках і до 3 грн у тролейбусах. карг від пасажирів при цьому не зменшилося. Особливо потерпають пільгові категорії пасажирів, яких безкоштовно возити водії маршруток не хочуть, бо не отримують компенсації. Та й втиснутися у маршрутки в час-пік так само проблематично, як було раніше.

Місцева водолікарня опалюється паливом, які виділяє чорний та їдкий дим. Так виглядає обіцянка створити центр екологічного моніторингу у Білій Церкві

ОБІЦЯНКА: Новітні технології в енергозбереженні та низькі тарифи

Створення єдиного розрахункового комунального центру, реконструкція теплотраси ТЕЦ-місто, лічильники тепла на кожен будинок та комунальний заклад, планове утеплення комунальних споруд, новітні технології освітлення міста.

РЕАЛЬНІСТЬ: Тарифи одні з найвищих в країні

Енергозбереження поки що лише у планах. Зокрема, Білоцерківська міськрада у кінці 2017 року підтримала залучення кредиту від НЕФКО у розмірі 12 млн. грн. під 3% на 5 років для реконструкції вуличного освітлення. Коли дадуть цей грант і замінять освітлення, невідомо.

Також у березні відбувся семінар з енергоефективності щодо впровадження енергоефективних заходів та відбір проектів в житлових будівлях. Керівники ЖБК та ОСББ вчили проводити енергозберігаючі заходи та роз’яснювали механізм отримання компенсації по державній програмі «теплих кредитів». Також міська рада виділила 5 млн. грн. на компенсацію відсотків по кредитам, які ОСББ візьмуть на проведення енергозберігаючих заходів. Чи скористався хтось цією програмою, невідомо. Створений на початку 2017 року відділ енергоефективності не звітував щодо цього питання. Поки що проводиться енергоаудит 40 будівель бюджетної сфери.

А от тарифи на опалення у Білій Церкві, як виявилося, одні з найвищих. Для порівняння: вартість опалення в Київській області з лічильником коливається від 1233,01 грн до 1354,29 грн за 1 Гкал. Вартість опалення в Білій Церкві в період 2016-2017 рр. склала 1305,21 грн за 1 Гкал. Тоді як КП «Броваритепловодоенергія» продає тепло по 1233,01 за 1 Гкал, КП «Боярське ГВУЖКГ» - 1243,77 за 1 Гкал, КП «Києво-Святошинська тепломережа» - 1299,00 за 1 Гкал, ПКПП «Теплокомунсервіс» - 1273,27 за 1 Гкал. Середня вартість опалення по Київській області - 1298,72 за 1 Гкал.

ОБІЦЯНКА: Контроль якості води та повітря за евростандартами

Створення моніторингові центри якості води та повітря за євро стандартами, розчистити р. Протоку.

РЕАЛЬНІСТЬ: Екологія без змін

На практиці центрів немає. Річку Протоку чистять в плановому порядку під час весняно-осінніх толок, у тих обсягах робіт, що й раніше. Натомість по місту безконтрольно палять листя весною та восени. А з димарів багатьох організацій валить густий, їдкий чорний дим, адже це можна робити абсолютно безкарно і економічно вигідно.

ОБІЦЯНКА: Батьки не будуть фінансувати школи

РЕАЛЬНІСТЬ: Батьки продовжують здавати гроші

Побори у школах та садочках як були, так і є. Здебільшого це є спільна самодіяльність батьків та вихователів і вчителів, часом абсолютно непідконтрольна управління освіти і науки, яке наполягало створити благодійні фонди, щоб їх наповнення та витрачання коштів контролювалося батьками.

А от молодіжний уряд створили. У листопаді 2017 року відбулося чергове засідання уряду, на якому схвалили проект програми Молодіжного уряду міста Біла Церква.

Безпека мешканців поки що у проекті

Обіцяли систему відеоспостереження на центральних вулицях

Рік тому Білоцерківська міськрада затвердила Програму запобігання злочинності «Безпечне місто Біла Церква» на 2016-2018 роки, у рамках якої в місті вже мала бути впроваджена система відео спостереження. Були закуплені камери, але вони до сих пір зберігаються на складах Тролейбусного управління. Також було виділено 2 млн. грн. на роботи з монтажу відеонагляду. Гроші пролежали на рахунках департаменту житлово-комунального господарства, проте лише у червні 2017 року міська влада збагнула, що через певні законодавчі нюанси ДЖКГ не може розпоряджатися цими коштами, а тому їх перекинули на виконком БМР. У кінці листопада на засіданні робочої групи Smart City: Біла Церква керуючий справами Сергій Постівого заявив, що проектні роботи закінчуються, після чого з’явиться можливість приступити до будівництва інтегрованої системи відеоспостереження.

Правовий захист лишається обіцянкою

Обіцяли відкрити безкоштовну службу невідкладної юридичної допомоги для громадян та бізнесу, працевлаштування людей з особливими потребами.

Служби наразі немає. Місцеві підприємці, натомість, відчули не захист, а наїзд на їх бізнес з боку влади. Зокрема, примусово демонтуються МАФи деяких підприємців та рекламні щити, доходило навіть до бійок між КП «Інспекція з благоустрою» та підприємцями, які захищали своє майно.

А щодо людей з особливими потребами, то вони змушені були пережити чималий стрес через дії влади. Реабілітаційний центр «Шанс» займає території цілого садочка. Міській владі здалося, що дорого з бюджету міста утримувати такий центр, адже там проходять реабілітацію не тільки місцеві діти але й з інших населених пунктів. Тому вирішили центр стиснути у кількох кімнатах, а вивільнені приміщення віддати для тер центру. Інваліди змушені були просити ходячих громадян підняти їх у сесійну залу (адже ні ліфта, ні пандуса у міськраді немає), щоб заявити про свій протест проти такого рішення та написати звернення до Президента України.

Фізкультура та здоров’я передають привіт

Обіцяли розбудувати мережу велосипедних доріжок та збудувати спортивні майданчики у кожному дворі.

Велосипедисти просили відвести їм смугу руху на дорозі від парку «Олександрія» до заводу «Росава». Проте влада вирішила, що небезпечно поєднувати рух машин та велосипедів, а тому для велосипедистів відвели два місця: споруджують набережну біля річки та велосипедну доріжку на алеї Олександрійського бульвару, чим самі велосипедисти незадоволені, адже швидкого руху на цих алеях поруч з пішоходами бути не може та й спускатися до річки не всім зручно.

Спортивні майданчики дійсно почали споруджувати чи реконструювати.