2 роки обіцянок мера Білої Церкви Геннадія Дикого

24 листопада 2015 року Геннадій Дикий прийняв присягу міського голови Білої Церкви, тобто на цій посаді перебуває вже понад 2 роки. Перед виборами команда «Самопомочі», від якої балотувався Геннадій Дикий, підготувала газету, де чорним по-білому написано, що зроблять за ці два роки. Тож проаналізуємо обіцяне.

Передвиборча програма Геннадія Дикого

ОБІЦЯНКА: Бюджет міста стане прозорим

Мер пообіцяв, що вже за 2 роки зробить бюджет міста прозорим, тендери – справедливими та відкритими, а у всіх комунальних підприємствахпроведе аудит і запровадить дієві механізми їх ефективного управління.

РЕАЛЬНІСТЬ: Кошти розподіляються в ручному режимі

Пообіцяти прозорий бюджет – легко. Виконати обіцянку – важче. Совістно розпорядитися коштами міста, мабуть, взагалі нереально.

Наразі кошти розподіляються в ручному режимі для підприємств, як подейкують у міські раді, здебільшого серед наближених до влади підприємств. Бюджет розвитку склав майже 200 млн. грн у 2017 році. Найбільшим розпорядником цих коштів став відділ капітального будівництва - 72, 6 млн. грн. Із 236 торгів лише 3 було проведено на конкурсній основі. Таким чином, вибір підрядників робіт на розсуд ВКБ обійшовся мешканцям Білої Церкви у 70, 4 млн. грн. (загальна вартість укладених договорів).

Частина 1 програми

ОБІЦЯНКА: Відкрите вирішення земельних питань

Перед виборами мер заявив, що надання в оренду земельних ділянок з інженерними мережами для розвитку бізнесу відбуватиметься тільки через прозорі конкурси і на пільгових умовах.

РЕАЛЬНІСТЬ: Жодного земельного аукціону не проведено

За 2 роки не було проведено ЖОДНОГО аукціону з продажу чи передачі в оренду земельної ділянки. Була лише 1 спроба продати 5 земельних ділянок конкретним підприємцям у 2016 році.

Спроби продавати комунальну власність на аукціоні також не обійшлися без скандалу. Приміщення в центрі міста, по вул. Ярмарковій, площею понад 200 кв м., продана за 1, 5 млн. грн., що в декілька разів нижче за ринкову вартість.

Як пізніше виявилося, приміщення придбала фірма, яку очолює син одного із членів наглядової ради КАТП-1028, - підприємства, частина акцій якого належить родині міського голови.

Частина 2 програми

3. ОБІЦЯНКА: Благоустрій міста на рівні Європи

Під час передвиборчої кампанії Геннадій Дикий анонсував, що за 2 роки його перебування на посаді мера він розробить план базового розвитку міста, запустить цілодобову«гарячу лінію міста», виведе прибирання та озеленення міста на рівні Європи, розширить мережу вуличного освітлення, поставить пандуси та підйомники в офіційних установах та багатоквартирних будинках, відкриє притулок для тварин та громадські вбиральні.

РЕАЛЬНІСТЬ: Бруківка кладеться, тому що це комусь вигідно

Приватні фірми вже другий рік поспіль у місті прокладають алеї з бруківки, асфальтують прибудинкові території, оновлюють клумби, встановлюють нові зупинки та світлофори, наносять розмітку на дороги, ремонтують спортивні майданчики.

Зробити такий обсяг робіт дозволяє не менеджерський талант мера та його команди, а процес децентралізації, унаслідок якого в місцеві бюджети по всій країні надходження від податків значно зросли.

Приміром, у 2014 році у Білій Церкві бюджет розвитку не перевищував 30 млн. грн, у 2016 році він становив 150 млн. грн, а цього року – 200 млн. грн.

Цілодобової «гарячої лінії» так і не створено.

Догляд за вулицями міста на європейський рівень так і не вийшло - білоцерківці дві зими поспіль могли у цьому пересвідчитися, спотикаючись по обледенілих тротуарах. Висадження дерев відбувається у звичайному режимі - під час весняної та осінньої толоки.

Ні громадських вбиралень, ні притулку для тварин, ні пандусів та підйомників для людей з особливими потребами так і не зроблено.

Пост у ФБ про якість перевезень пасажирів у Білій Церкві

4. ОБІЦЯНКА: Транспортна реформа в місті

Оновлений склад громадського транспорту для жителів Білої Церкви та прозорі правила для перевізників

РЕАЛЬНІСТЬ: Подорожчання проїзду і тиснява у старих маршрутках

Транспортна реформа у Білій Церкві стартувала з великих обіцянок. Проте оголосивши укладання короткострокових договорів, міська влада “вижила” місцевого перевізника - підприємство ПП «Валоїс», натомість завівши київську фірму ТОВ «Транссіті», якій віддали одні з найприбутковіших маршрутів - №22, 14.

Далі вирішили залучити інвесторів до створення єдиної автоматизованої системи оплати проїзду на міському пасажирському транспорті вартістю 7 млн. грн.

Інвестиційний договір затверджено з Консорціумом АСТЕК. Насправді ж, ці інвестиції є кредитом - кошти надаються під 30% річних терміном на 7 років.

По задумці мера, завдяки валідаторам виручка у Тролейбусного управління зросте і за рахунок її збільшення покриють вартість кредиту. Саме ж Тролейбусне управління сьогодні говорить про збитки у розмірі 648 тис. грн.за підсумками 9 місяців роботи. І це враховуючи той факт, що Тролейбусне управління отримало 13 млн. грн. компенсації перевезення пільговиків та 870 тис. грн. внеску до статутного капіталу з міського бюджету. При цьому приватні перевізники не отримали ані копійки на перевезення пільговиків.

По факту, кількість тролейбусів на маршруті збільшилася, проте жодного нового громадського транспорту так і не закупили – лише 4 вживані машини за 3 млн. грн. Натомість проїзд подорожчав до 4 грн у маршрутках і до 3 грн у тролейбусах.

Наслідки такої “транспортної реформи” Геннадія Дикого відчувають на собі найменш захищені верстви населення - пільгові категорії пасажирів, яких безкоштовно возити водії маршруток здебільшого не хочуть, адже не отримують компенсації. Та й втиснутися у маршрутки в час-пік так само проблематично, як було раніше.

Скарга на якість освітлення з сайту Електронна книга скарг Білої Церкви

ОБІЦЯНКА: Новітні технології в енергозбереженні та низькі тарифи

Створення єдиного розрахункового комунального центру, реконструкція теплотраси ТЕЦ-місто, лічильники тепла на кожен будинок та комунальний заклад, планове утеплення комунальних споруд, новітні технології освітлення міста.

РЕАЛЬНІСТЬ: Тарифи одні з найвищих у Київській області, теплолічильники встановлюються за вартістю від 119 до 329 тис. грн.

Енергозбереження наразі так і залишається у планах. Зокрема, Білоцерківська міськрада у кінці 2017 року підтримала залучення кредиту від НЕФКО у розмірі 12 млн. грн. під 3% на 5 років для реконструкції вуличного освітлення. Коли дадуть цей грант і замінять освітлення, невідомо.

Самі ж тарифи на опалення у Білій Церкві є одними з найвищих. Вартість опалення в Білій Церкві в період 2016-2017 рр. склала 1305,21 грн за 1 Гкал. Для порівняння: вартість опалення в Київській області з лічильником коливається від 1233,01 грн за 1 Гкал.: наприклад, у Броварах тепло по 1233,01 за 1 Гкал, у Боярці - 1243,77 за 1 Гкал.

Місцева водолікарня опалюється паливом, який виділяє чорний та їдкий дим. Так виглядає обіцянка створити центр екологічного моніторингу у Білій Церкві

ОБІЦЯНКА: Євростандарти екології

Протягом 2 років Геннадій Дикий обіцяв створити моніторингові центри якості води та повітря за євростандартами та розчистити р. Протоку.

РЕАЛЬНІСТЬ: Екологія погіршується з кожним днем

Екологічні центри так і не були створені. Річку Протоку періодично труять хлором, після чого масово гине риба, а міська влада так і не може встановити винуватця цих подій.

Також по місту безконтрольно палять листя весною та восени.

До екологічних євростандартів Біла Церква не тільки не наблизилися, а за мера Геннадія Дикого зробила крок назад.

7. ОБІЦЯНКА: Батьки не будуть фінансувати школи

Звільнити батьків від поборів на утримання матеріально-технічної бази шкіл, створити молодіжний уряд міста.

РЕАЛЬНІСТЬ: Батьки продовжують здавати гроші

"Благодійні внески" у школах та садочках як були, так і є. Здебільшого це є спільна самодіяльність батьків та вихователів і вчителів, непідконтрольна управлінню освіти і науки, яке наполягало створити благодійні фонди, щоб їх наповнення та витрачання коштів контролювалося батьками.

А от молодіжний уряд створили. У листопаді 2017 року відбулося чергове засідання уряду, на якому схвалили проект програми Молодіжного уряду міста Біла Церква.

Ось такі наслідки обіцянки про "невідкладну юридичну допомогу для підприємців"

8. ОБІЦЯНКА: Програма запобігання злочинності «Безпечне місто Біла Церква»

Обіцяли систему відеоспостереження на центральних вулицях та у велелюдних громадських місцях

РЕАЛЬНІСТЬ: Рівень злочинності підвищився

Рік тому Білоцерківська міськрада затвердила Програму запобігання злочинності «Безпечне місто Біла Церква» на 2016-2018 роки, у рамках якої в місті вже повинна бути впроваджена система відеоспостереження. Були закуплені камери, але вони до сих пір зберігаються на складах Тролейбусного управління. Також було виділено 2 млн. грн. на роботи з монтажу відеонагляду. Гроші пролежали на рахунках департаменту житлово-комунального господарства, проте лише у червні 2017 року міська влада збагнула, що через певні законодавчі нюанси ДЖКГ не може розпоряджатися цими коштами, а тому їх перекинули на виконком БМР. До сих пір відеонагляду немає.

9. ОБІЦЯНКА: Служба безкоштовного правового захисту

Обіцяли відкрити безкоштовну службу невідкладної юридичної допомоги для громадян і бізнесу та працевлаштування людей з особливими потребами.

РЕАЛЬНІСТЬ: Замість захисту тиск на бізнес

Службу безкоштовного правового захисту за 2 роки Дикий так і не спромігся відкрити.

А місцеві підприємці, натомість, відчули не захист, а тиск на їх бізнес з боку влади. Зокрема, примусово демонтуються МАФи деяких підприємців та рекламні щити, доходило навіть до бійок між КП «Інспекція з благоустрою» та підприємцями, які захищали своє майно.

А щодо людей з особливими потребами, то вони змушені були пережити чималий стрес через дії влади. Реабілітаційний центр «Шанс» займає територію цілого садочка. Міській владі здалося, що дорого з бюджету міста утримувати такий центр, адже там проходять реабілітацію не тільки місцеві діти, але й з інших населених пунктів. Тому вирішили центр стиснути у кількох кімнатах, а вивільнені приміщення віддати для терцентру. Інваліди на візках змушені були просити ходячих громадян підняти їх у сесійну залу (адже ні ліфта, ні пандуса у міськраді немає), щоб заявити про свій протест проти такого рішення та написати звернення до Президента України.

Голова Інспекції з благоустрою Віктор Ілляшенко відтягує за ногу підприємця Вячеслава Богданця

10. ОБІЦЯНКА: Побудова сучасної спортивної інфраструктури

Геннадій Дикий та його команда за 2 роки обіцяли розбудувати мережу велосипедних доріжок та збудувати спортивні майданчики у кожному мікрорайоні.

РЕАЛЬНІСТЬ: Спортивні майданчики будуються, проте не всі відкриті для учнів

Активні велосипедисти просили мера відвести для них смугу руху на дорозі від парку «Олександрія» до заводу «Росава». Наразі їм відвели два місця: споруджують набережну біля річки та велосипедну доріжку на алеї Олександрійського бульвару. Таким рішенням самі велосипедисти незадоволені, адже з міркувань безпеки швидкого руху на цих алеях поруч з пішоходами бути не може та й спускатися до річки не всім зручно.

Спортивні майданчики як споруджували так і продовжують це робити. Але сьогодні це робиться без загального бачення розвитку спортивної інфраструктури по місту та розуміння, на чийому балансі вони будуть, хто їх буде ремонтувати. А майданчик у Третій школі взагалі простоює, дітей не пускають на зелений газон.