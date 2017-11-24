Депутати обрали секретаря міськради і виділили 8 млн. грн. Тепломережі

30 листопада відбулося засідання 40 сесії Білоцерківської міської ради, на якому депутати обрали секретаря міської ради, але так і не обрали нових заступників міського голови. А також виділили 8 млн. грн безповоротної фінансової допомоги КП «Білоцерківтепломережа». Затим прийняли низку програм та розглянули земельні питання.

Секретарем Білоцерківської міської ради таємним голосування обрано Вадима Кошеля, депутата від фракції ВО «Свобода». «За» проголосувало 39 депутатів. А от обрати нових заступників міського голови Ольгу Бакун (з питань ЖКГ) та Олександра Поляруша (з регіонального розвитку) не змогли. Не вистачило одного голосу. Зокрема, і новообраний секретар Вадим Кошель, як і вся фракція ВО «Свобода», утрималися від голосування по заступникам, чим дуже здивували депутатів від фракції «Радикальна партія Олега Ляшка», адже вони, напевно, сподівалися на взаємну підтримку від свободівців у питанні обрання депутата Київоблради Олександра Поляруша (Радикальна партія Олега Ляшка) на посаду заступника мера.

Третім питання було виділення безповоротної фінансової допомоги КП «Білоцерківтепломережа» у розмірі 8 млн. грн. з міського бюджету. За таке рішення висловилося 25 депутатів, зокрема підтримали фракції «Самопомочі», Опозиційного блоку, ВО «Свобода», ВО «Батьківщина» та один депутат від «Укропу». Це питання кілька разів знімалося з розгляду у сесійній залі, депутати висловлювали сумнів у доцільності такого витрачання коштів на підтримку одного із комунальних підприємств. Натомість, керівництво КП «Білоцерківтепломережа» запевняло, що без цих коштів не зможе отримати ліміт газу на грудень та зірве опалювальний сезон.

Перед початком сесії виступив новий керівник поліції Білої Церкви Андрій Савчук. Полісмен заявив, що відкритий до співпраці і навіть хотів продиктувати номер свого телефону, але міський голова Геннадій Дикий його вчасно зупинив, зазначивши, що на все місто оголошувати мобільний не варто

Питання оновлення складу виконкому Білоцерківської міської ради та створення КП «Муніципальна варта» зняли з розгляду до наступної сесії.

Також депутати до обідньої перерви встигли прийняти кілька програм. Зокрема, програму розвитку туризму у Білій Церкві на 2018-2022 роки, програму допомоги військовим частинам, які розташовані на території Білої Церкви, на 2018-2020 роки, програму оздоровлення та відпочинку дітей у 2018 році, програму розвитку футболу.

Також підтримали звернення до Фонду держмайна України щодо передачі з державної власності у комунальну власність споруд за адресою: бульвар Олександрійський, 45 а, де розташований ансамбль «Стара пошта». Якщо таке рішення ФДМУ розгляне позитивно, то у міста з’явиться можливість відреставрувати пам’ятку архітектури.

Розглянули депутати й питання передачі до комунальної власності державного майна, яке розташоване на території КП «БВАК», але перебуває у власності МВС України та Нацгвардії України.

Також депутати звернулися до Державного агентства рибного господарства України щодо рибогосподарської діяльності на Білоцерківському нижньому водосховищі, розташованому на р. Рось. Нагадаємо, підприємець ФОП Мельцарек отримав дозвіл на використання водосховища згідно «Режиму рибогосподарської експлуатації водного об’єкта», унаслідок чого рибалок не допускали ловити рибу на вудки. Це питання розглядалося навіть у приміщенні міськради і супроводжувалося бійкою між опонентами. Тож одним із рішень цієї зустрічі було саме підготовка такого звернення до Держрибагентства.

Лічильна комісія підрахувала, що за Вадима Кошеля проголосувало 39 депутатів

І, насамкінець, можна лише порадіти за релігійні громади Білої Церкви. Їх земельні питання розглядаються без проблем. Зокрема, на 40 сесії затвердили детальний план частини території міста Біла Церква по вул. Миру в районі перехрестя з вул. В. Чорновола (Щорса), де у сквері «Скорботна мати» планується будівництво каплиці релігійною громадою УПЦ КП.

А от представникам заправки «ОККО» щастить менше. Рішення про дозвіл на внесення змін до плану зонування частини території міста Біла Церква по бул. Олександрійський (колишній бул. 50-річчя Перемоги) в межах кварталу, обмеженого вул. Водопійною, бул. Олександрійським (колишній бул. 50-річчя Перемоги), вул. Героїв Небесної Сотні (колишня вул. Гординського) та р. Рось знову зняли з розгляду за проханням депутата від «Самопомочі» Сергія Наконечного, який заявив, що мешканці довколишніх будинків дуже неохоче відповідають на питання «за» чи «проти» будівництва заправки неподалік від їх будинків, а тому потрібен ще час для їх опитування.