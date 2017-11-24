Депутати відмовили Тепломережі у фінансовій допомозі

24 листопада відбулося чергове засідання 39 сесії Білоцерківської міської ради, на якому розглянули три питання. При цьому розгляд питання про підтримку програми допомоги військовим частинам, які знаходяться на території Білої Церкви, відклали до наступної, 40 сесії.

З ініціативою підтримати таку програму допомоги військовим виступив Геннадій Джегур, депутат від «БПП «Солідарність». З його слів, військовим потрібна допомога у ремонті боксів, де зберігається військова техніка, у ремонті пунктів технічного обслуговування техніки, у благоустрої території майданчиків, у заміні вікон та дверей у казармах. «Проект даного рішення розроблений, тож ніяких проблем з його прийняттям не повинно виникнути. А, щоб ця програма не була лише на папері, ми повинні забезпечити її фінансуванням. Для реалізації вищеназваних робіт потрібно виділити орієнтовно 10 млн. грн. з міського бюджету", - зазначив Геннадій Джегур.

Проте депутати не підтримали свого колегу. Сергій Беркут (Батьківщина), Ігор Гейло (Радикальна партія Олега Ляшка) та Володимир Бабенко (УКРОП) заявили, що їм потрібно вивчити програму до чергової сесії. Андрій Король (Опоблок) взагалі зауважив, що всі працюючі громадяни платять військовий збір, на утримання армії у бюджеті держави на 2018 рік закладено 129 млрд. грн., тому допомагати військовим з міського бюджету звісно потрібно, але ж і треба залучати до цієї допомоги й Білоцерківський район, і всю Україну, адже 72 ОМБР захищала не лише наше місто. Геннадій Джегур у відповідь зазначив, що Білоцерківський район є лідером у питанні видачі земельних ділянок учасникам АТО і ніколи їм не відмовляв у допомозі.

Геннадій Дикий теж долучився до обговорення, зазначивши, що посильну допомогу і так надають: фарбою, шифером тощо. Тож вирішили перенести розгляд питання до 30 листопада, коли відбудеться чергова 40 сесія міськради, на яку запросять нового командира 72 ОМБР Руслана Татуся.

Відтак перейшли до розгляду ще трьох питань порядку денного. Зокрема, депутати підтримали розподіл 15 млн. грн. бюджету розвитку та залучення кредиту від НЕФКО у розмірі 12 млн. грн. під 3% на 5 років для реконструкції вуличного освітлення.

Проте не вистачило голосів на підтримку виділення безповоротної фінансової допомоги у розмірі 8 млн. грн. КП «Білоцерківтепломережа». Більшість депутатів дотримуються тієї точки зору, що «живими» коштами просто перерахувати на рахунки комунального підприємства з міського бюджету такі кошти буде неправильно. Детально це питання обговорювали на засіданні сесії 9 листопада. Думки з того часу не змінилися.

«Ми не проти допомогти Тепломережі, але через компенсацію боргів двом комунальним підприємствам ЖЕК-6 та готель «Рось», які заборгували Тепломережі за опалення. Зокрема, ЖЕК-6 винен 600-800 тис. грн, оскільки йому у свою чергу за опалення заборгував гуртожиток та Будинок побуду. А готель «Рось» винен 6, 4 млн. грн. Тому ми пропонуємо спершу погасити борги цих підприємств, а вони у свою чергу взаємозаліком погасять свої борги перед Тепломережею. Але нашу пропозицію чомусь не враховують і хочуть виділити кошти напряму», - так пояснив депутат Василь Савчук у коментарі БЦ News позицію фракції ПЕВУ з цього питання.

А депутат Володимир Вовкотруб має такі зауваження з цього питання: «Тепломережа – це бездонна бочка, в яку постійно вливаються кошти. Немає жодної програми, як Тепломережа збирається зменшувати заборгованість, як планує працювати з боржниками, який вихід з ситуації, окрім як просити фінансову допомогу в міста».

Після того, як питання по Тепломережі не знайшло достатньої підтримки, міський голова Геннадій Дикий та його заступник Валерій Гнатюк терміново пішли радитися у сусідню кімнату. А депутат від «Самопомочі» Дмитро Поліщук зажадав ще раз поставити на голосування питання по комунальному монополісту. Геннадій Дикий навіть зазначив, що газова контора йому повідомляє, що нібито Тепломережу ось-ось лишать без газу. Проте депутати не піддалися на ці умовляння і 39 сесію нарешті закрили.

Наступна сесія відбудеться 30 листопада, на яку виносять більше 170 питань, у тому числі затвердження двох нових заступників міського голови та нового складу виконкому БМР.