В Україні назвали 20 найпрогресивніших мерів

А от наш мер у двадцятку інноваторів не потрапив...ФОТО: ПРОБЦ

Вони потрапили до "Рейтингу українських мерів-інноваторів". Про це повідомляють організатори проекту – "Українська правда" та Міжнародний саміт мерів.

Відзначається, що упродовж 2 тижнів професійне журі та пересічні українці пропонували кандидатури мерів, які працюють над змінами та впроваджують інновації в своїх містах.

У результаті надійшло 400 заявок, з яких професійне журі обрало топ-20 мерів.

Зокрема, у 20-ку мерів-інноваторів потрапили: Богдан Андріїв (Ужгород), Владислав Атрошенко (Чернігів), Анатолій Белей (Броди), Юрій Бова (Тростянець), Вадим Бойченко (Маріуполь), Володимир Гаразд (Долина), Володимир Карплюк (Ірпінь), Олексій Каспрук (Чернівці), Тарас Кучма (Дрогобич), Віталій Луков (Вознесенськ).

А також Руслан Марцінків (Івано-Франківськ), Володимир Миколаєнко (Херсон), Сергій Моргунов (Вінниця), Сергій Надал (Тернопіль), Олександр Симчишин (Хмельницький), Ігор Слюзар (Коломия), Сергій Соломаха (Миргород), Сергій Сухомлин (Житомир), Мішель Терещенко (Глухів) та Володимир Хомко (Рівне).

28-29 листопада на Міжнародному саміті мерів, організованому у Києві фондом Western NIS Enterprise Fund, стануть відомі імена 5 фіналістів, яких обере професійне журі.

З 29 листопада до 22 грудня на сайті "Української правди" проходитиме народне голосування, яке і визначить найпрогресивнішого мера.

Відзначається, що до рейтингу ввійшли мери міст із населенням до 500 000 осіб, що використовують креативні та новаторські рішення для вирішення локальних задач.

Їхня діяльність була проаналізована за 10 критеріями, які відповідають світовим аналогам рейтингу (European Capital of Innovation).

За матеріалами сайту http://www.pravda.com.ua