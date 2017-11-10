У мера Білої Церкви з'явиться два нових заступника

"Радикали" отримають не лише свого члена виконкому, але й заступника міського голови Олександра Поляруша (на фото - праворуч), у разі прийняття відповідного рішення. Фото з FB

- Олександра Поляруша, депутата Київської обласної ради від Радикальної партії Олега Ляшка, директора споживчого товариства «Настуся» (з питань розвитку Білої Церкви та міжнародних зв'язків) замість Володимира Хмурича, який звільнився з цієї посади;

- Ольгу Бакун, яка займає посаду начальника відділу ведення та реєстрації кадастрової інформації Департаменту містобудування та архітектури Київської обласної державної адміністрації, замість Сергія Пахольчука, який звільнився з цієї посади.

Автор проекту рішення: міський голова Геннадій Дикий.

Нагадаємо, з питань ротації виконкому та заступників міського голови між мером міста та більшістю депутатського корпусу виник конфлікт. Депутати хотіли відправити виконком та заступників у відставку, проте міський голова наклав на ці рішення міськради вето, яке не змогли подолати депутати. Звільнити вдалося лише секретаря БМР Бориса Смутка.

У знак протесту частина депутатського корпусу 16 листопада не прийшла на продовження 39 сесії, внаслідок чого не вистачило кворуму для розгляду таких питань, як виділення 8 млн. грн. безповоротної фінансової допомоги КП "Білоцерківтепломережа", розгляду бюджетного питання та отримання кредиту від НЕФКО на реконструкцію вуличного освітлення.