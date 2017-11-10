Виконком Білоцерківської міської ради оновлять та розширять

- Міський голова
- Секретар БМР
- Заступники міського голови – 5 осіб (Валерій Гнатюк, Інна Говогребельска, Ольга Настіна, Олександр Поляруш (у разі призначення його заступником) та Ольга Бакун (у разі призначення її заступником)
- Керуючий справами виконкому БМР
Також пропонується додатки таких осіб до складу виконкому:
- Світлана Терещук, начальник фінансового управління
- Володимир Зеленський, помічник народного депутата Хвічі Мепарішвілі
- Володимир Содомора, помічник народного депутата Олександра Марченка
- Костянтин Бугайчук, директор НВП «Інвапром»
- Сергій Винниченко, головний інженер ТДВ «Білоцерківський кар’єр»
- Леонід Глиняний, заступник директора ПРАТ «Білоцерківська Теплоелектроцентраль»
- Віталій Нестеренко, голова ГО «Зміни Білу Церкву»
- Євген Пересунько, капітан 72 ОМБР
- Максим Редька, працівник ПРАТ «Росава»
- Олена Ткач, вчитель української мови та літератури БСШ№1
Також пропонується виключити зі складу виконкому таких осіб:
- Сергій Рудюк, екс-начальник поліції Білої Церкви
- Борис Смуток, екс-секретар БМР
- Степан Ребенко, екс-директор ТОВ «Комунміськсервіс»
Залишаються у складі виконкому:
- Вадим Маршалом, фінансовий директор «Маршал – Трейд Компані»
- Вадим Фастівський, директор ТОВ «Трайдент»
- Микола Антонюк, радник міського голови
- Юрій Гриненко, директор з маркетингу МПЗ «Баварія»;
- Сергій Кандауров, директор КП «БВАК»
- Василь Міщенко, приватний підприємець, за поданням Білоцерківського міського товариства інвалідів «Фенікс»
- Іван Тютюнник, голова Коаліції громадських організацій міста Біла Церква «Громадська довіра»
- Яків Усенко, директор ТОВ «Завод пакувального обладнання «Термо -Пак»
- Серафим Челюбеєв, директор ДЮСШ «Олімп»