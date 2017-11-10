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Виконком Білоцерківської міської ради оновлять та розширять

  • Середа, лист. 22 2017
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Виконком Білоцерківської міської ради оновлять та розширять

Відповідний проект рішення з’явився на сайті Білоцерківської міської ради з ініціативи Геннадія Дикого. Якщо депутати його підтримують, то склад виконкому розширять до 27 осіб (нині 14) і буде виглядати він так:

-         Міський голова

-         Секретар БМР

-         Заступники міського голови – 5 осіб (Валерій Гнатюк, Інна Говогребельска, Ольга Настіна, Олександр Поляруш (у разі призначення його заступником) та Ольга Бакун (у разі призначення її заступником)

-         Керуючий справами виконкому БМР

Також пропонується додатки таких осіб до складу виконкому:

-         Світлана Терещук, начальник фінансового управління

-         Володимир Зеленський, помічник народного депутата Хвічі Мепарішвілі

-         Володимир Содомора, помічник народного депутата Олександра Марченка

-         Костянтин Бугайчук, директор НВП «Інвапром»

-         Сергій Винниченко, головний інженер ТДВ «Білоцерківський кар’єр»

-         Леонід Глиняний, заступник директора ПРАТ «Білоцерківська Теплоелектроцентраль»

-         Віталій Нестеренко, голова ГО «Зміни Білу Церкву»

-         Євген Пересунько, капітан 72 ОМБР

-         Максим Редька, працівник ПРАТ «Росава»

-         Олена Ткач, вчитель української мови та літератури БСШ№1

Також пропонується виключити зі складу виконкому таких осіб:

-         Сергій Рудюк, екс-начальник поліції Білої Церкви

-         Борис Смуток, екс-секретар БМР

-         Степан Ребенко, екс-директор ТОВ «Комунміськсервіс»

Залишаються у складі виконкому:

-         Вадим Маршалом, фінансовий директор «Маршал – Трейд Компані»

-         Вадим Фастівський, директор ТОВ «Трайдент»

-         Микола Антонюк, радник міського голови

-         Юрій Гриненко, директор з маркетингу МПЗ «Баварія»;

-         Сергій Кандауров, директор КП «БВАК»

-         Василь Міщенко, приватний підприємець, за поданням  Білоцерківського міського товариства інвалідів «Фенікс»

-         Іван Тютюнник, голова Коаліції громадських організацій міста Біла Церква  «Громадська довіра»

-         Яків Усенко,  директор ТОВ «Завод пакувального обладнання «Термо -Пак»

-         Серафим Челюбеєв, директор ДЮСШ «Олімп»

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Опубліковано в Влада

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