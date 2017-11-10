Двом загиблим учасникам АТО встановлять меморіальні дошки

Меморіальні дошки на знак вшанування пам'яті загиблих бійців АТО встановлені вже на багатьох білоцерківських школах

На засіданні виконавчого комітету Білоцерківської міської ради за ініціативи управління освіти і науки вирішили встановити ще дві меморіальні дошки загиблим учасникам АТО на фасаді шкіл, де вони навчалися.

Зокрема, меморіальну дошку встановлять на фасаді Першої гімназії Максиму Олеговичу Сломчинському, військовслужбовцю 72 ОМБР, 1994 р. н., який загинув 29 листопада 2016 року від осколкового поранення під Авдіївкою.

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А також на фасаді школи №12 встановлять меморіальну дошку бійцю Ярославу Володимировичу Павлюку, командиру бойової машини 1–ї реактивної батареї реактивного артилерійського дивізіону 72 ОМБР, 1988 р.н., який загинув 17 грудня 2016 року в районі міста Авдіївка, Донецької області.